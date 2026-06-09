SON DAKİKA|Trump İran savaşında kontrolü nasıl kaybetti? “Birlikte başlattıkları savaşta anlaşmazlığa düştüler”

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump Orta Doğu'da savaşın kontrolünü elinde tuttuğunu iddia ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran ve Hizbullah'a yönelik askeri hamleleri Washington'ın diplomatik çözüm arayışını zora sokuyor. Gazete, Trump'ın İran ile kalıcı bir anlaşma ve bölgesel istikrarı öncelik haline getirirken, Netanyahu'nun güvenlik kaygıları ve iç siyasi baskılar nedeniyle daha sert bir çizgi izlediğini belirtti. İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar ve Lübnan'daki gerilim, ABD'nin krizi kontrol altında tutma çabalarını zorlaştırırken, Trump'ın istediği barış anlaşmasının kaderinin büyük ölçüde Netanyahu'nun atacağı adımlara bağlı olduğu değerlendirildi.