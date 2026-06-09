Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA|Trump İran savaşında kontrolü nasıl kaybetti? “Birlikte başlattıkları savaşta anlaşmazlığa düştüler”

SON DAKİKA|Trump İran savaşında kontrolü nasıl kaybetti? “Birlikte başlattıkları savaşta anlaşmazlığa düştüler”

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump Orta Doğu'da savaşın kontrolünü elinde tuttuğunu iddia ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran ve Hizbullah'a yönelik askeri hamleleri Washington'ın diplomatik çözüm arayışını zora sokuyor. Gazete, Trump'ın İran ile kalıcı bir anlaşma ve bölgesel istikrarı öncelik haline getirirken, Netanyahu'nun güvenlik kaygıları ve iç siyasi baskılar nedeniyle daha sert bir çizgi izlediğini belirtti. İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar ve Lübnan'daki gerilim, ABD'nin krizi kontrol altında tutma çabalarını zorlaştırırken, Trump'ın istediği barış anlaşmasının kaderinin büyük ölçüde Netanyahu'nun atacağı adımlara bağlı olduğu değerlendirildi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 09.06.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 10:44
SON DAKİKA|Trump İran savaşında kontrolü nasıl kaybetti? Birlikte başlattıkları savaşta anlaşmazlığa düştüler

İngiltere merkezli Telegraph'a göre, ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki savaş üzerinde tam kontrol sahibi olduğunu iddia ederken, İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar Washington'ın kriz yönetimini giderek zorlaştırıyor. Gazete, Trump'ın sert söylemlerine rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun attığı adımların ABD'nin bölgedeki hedefleriyle giderek daha fazla çatıştığını belirtti.

SON DAKİKA|Trump İran savaşında kontrolü nasıl kaybetti? Birlikte başlattıkları savaşta anlaşmazlığa düştüler

Telegraph'ın haberine göre, Tahran ile sağlanan kırılgan ateşkesin bozulma ihtimali belirginleşirken Trump, gazetecilerle yaptığı telefon görüşmelerinde İran'a "Füzelerinizi fırlattınız. Bu kadarı yeter. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın" mesajını verdi.

SON DAKİKA|Trump İran savaşında kontrolü nasıl kaybetti? Birlikte başlattıkları savaşta anlaşmazlığa düştüler

İSRAİL'İN SALDIRILARI WASHİNGTON'IN HESAPLARINI BOZDU

İngiltere merkezli Telegraph'a göre Trump, İran'ın füze saldırılarını sınırlı ve kısmen anlaşılabilir bir karşılık olarak değerlendirirken, asıl baskıyı İsrail'e yöneltti. Gazete, Netanyahu'nun Washington'dan gelen uyarılara rağmen Beyrut'un güneyindeki hedeflere yönelik saldırı emri verdiğini aktardı.

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SON DAKİKA|Trump İran savaşında kontrolü nasıl kaybetti? Birlikte başlattıkları savaşta anlaşmazlığa düştüler

Trump'ın Axios'a yaptığı açıklamada, yeni bir İsrail saldırısının kontrolden çıkabilecek yeni bir misilleme döngüsünü tetikleyebileceği uyarısında bulunduğu belirtildi. ABD Başkanı, "Her biri kendi eğlencesini yaşadı. İsrail saldırısını yaptı, İran saldırısını yaptı. Bir başkasına ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA|Trump İran savaşında kontrolü nasıl kaybetti? Birlikte başlattıkları savaşta anlaşmazlığa düştüler

"KARARLARI BEN VERİYORUM"

Habere göre Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'la yapılacak olası bir anlaşmayı kabul etmek zorunda kalacağını savundu. Financial Times'a konuşan Trump, "Kararları ben veriyorum. Tüm kararları ben veriyorum. O karar vermiyor" dedi. Gazete, İran ve ABD açısından bakıldığında Netanyahu'nun, iki ülkenin ateşkesten bu yana ulaşmaya çalıştığı kalıcı anlaşmanın önündeki en büyük engellerden biri haline geldiğini yazdı.

SON DAKİKA|Trump İran savaşında kontrolü nasıl kaybetti? Birlikte başlattıkları savaşta anlaşmazlığa düştüler

WASHİNGTON İLE TEL AVİV'İN ÖNCELİKLERİ AYRIŞIYOR

Telegraph'a göre, savaşın başlamasında birlikte hareket eden ABD ve İsrail yönetimlerinin öncelikleri zamanla farklılaşmaya başladı. Haberde, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve bölgesel istikrarı öncelediği, Netanyahu'nun ise İran'ın balistik füze programı, nükleer faaliyetleri ve Hizbullah tehdidine odaklandığı belirtildi.

SON DAKİKA|Trump İran savaşında kontrolü nasıl kaybetti? Birlikte başlattıkları savaşta anlaşmazlığa düştüler

Basra Körfezi'nde yaşanan gerilimlerin ateşkesi zorladığı ancak Washington'ın uzun süre yalnızca savunma amaçlı hareket ettiğini vurguladığı kaydedildi. Ancak İsrail ile İran'ın doğrudan karşılıklı saldırılara başlamasıyla birlikte ABD'nin krizi kontrol altında tutma çabalarının daha da zorlaştığı ifade edildi.

SON DAKİKA|Trump İran savaşında kontrolü nasıl kaybetti? Birlikte başlattıkları savaşta anlaşmazlığa düştüler

NETANYAHU SAHNENİN MERKEZİNDEN UZAKLAŞTI

Telegraph'a göre Netanyahu, savaşın başlangıcında ABD ile İsrail'in omuz omuza hareket ettiğini vurgulasa da çatışmaların belirsiz bir ateşkesle sonuçlanmasının ardından süreç üzerindeki etkisini kısmen kaybetti. Gazete, İsrail Başbakanı'nın artık tamamen kontrol edemediği gelişmeleri dışarıdan izlemek zorunda kaldığını ve Washington ile Tel Aviv arasındaki görüş ayrılıklarının giderek görünür hale geldiğini aktardı.

SON DAKİKA|Trump İran savaşında kontrolü nasıl kaybetti? Birlikte başlattıkları savaşta anlaşmazlığa düştüler

TRUMP İLE NETANYAHU ARASINDA GERGİN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Habere göre, İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine yönelik yeni saldırı hazırlıkları sırasında Trump ile Netanyahu arasında son derece gergin bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Haberde yer alan iddialara göre Trump, Netanyahu'nun stratejisini sorguladı, Washington'ın İsrail'e verdiği desteği hatırlattı ve ülkenin uluslararası alandaki yalnızlaşmasına dikkat çekti.

SON DAKİKA|Trump İran savaşında kontrolü nasıl kaybetti? Birlikte başlattıkları savaşta anlaşmazlığa düştüler

SEÇİM BASKISI NETANYAHU'NUN MANEVRA ALANINI DARALTIYOR

Telegraph'ın haberine göre, İsrail'de yaklaşan seçimler ve iç siyasi baskılar Netanyahu'nun kararlarını etkiliyor. İsrail yönetimi, İran'dan gelen uyarılara rağmen Hizbullah'ın kuzey İsrail'e yönelik füze saldırılarına karşılık olarak Beyrut'un güney banliyölerini yeniden hedef aldı. Gazete, Netanyahu'nun ABD ile ilişkilerin tarihteki en yakın dönemlerinden birini yaşadığını ancak iç siyasetteki baskılar nedeniyle Trump'ın beklentilerini her zaman karşılayamayabileceğini belirtti.

SON DAKİKA|Trump İran savaşında kontrolü nasıl kaybetti? Birlikte başlattıkları savaşta anlaşmazlığa düştüler

TRUMP İPLERİ ELİNDE TUTTUĞUNU SÖYLÜYOR ANCAK SON SÖZ NETANYAHU'DA OLABİLİR

Habere göre Donald Trump, bölgedeki karar mekanizmasının kendisinde olduğunu savunmayı sürdürüyor. Ancak gazete, ABD Başkanı'nın ulaşmak istediği kalıcı barış anlaşmasının kaderinin büyük ölçüde Netanyahu'nun atacağı adımlara bağlı olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA|Trump İran savaşında kontrolü nasıl kaybetti? Birlikte başlattıkları savaşta anlaşmazlığa düştüler

Washington'ın diplomatik çözüm arayışına rağmen İsrail'in güvenlik kaygıları ve bölgedeki karşılıklı misillemelerin, Orta Doğu'da yeni bir tırmanma riskini canlı tuttuğunu vurguladı.

SON DAKİKA|Trump İran savaşında kontrolü nasıl kaybetti? Birlikte başlattıkları savaşta anlaşmazlığa düştüler

BİRLİKTE BAŞLATTIKLARI SAVAŞTA AYRILIĞA DÜŞTÜLER

Öte yandan AP News'te yer alan haberde de "Netanyahu ve Trump, birlikte başlattıkları savaş konusunda anlaşmazlık içindeler" yorumuna yer verildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ORTA DOĞU #BİNYAMİN NETANYAHU #DONALD TRUMP #ABD #İRAN #İSRAİL