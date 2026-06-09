SON DAKİKA|Trump İran savaşında kontrolü nasıl kaybetti? “Birlikte başlattıkları savaşta anlaşmazlığa düştüler”

"KARARLARI BEN VERİYORUM"

Habere göre Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'la yapılacak olası bir anlaşmayı kabul etmek zorunda kalacağını savundu. Financial Times'a konuşan Trump, "Kararları ben veriyorum. Tüm kararları ben veriyorum. O karar vermiyor" dedi. Gazete, İran ve ABD açısından bakıldığında Netanyahu'nun, iki ülkenin ateşkesten bu yana ulaşmaya çalıştığı kalıcı anlaşmanın önündeki en büyük engellerden biri haline geldiğini yazdı.