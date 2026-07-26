Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| Trump’ın hedef alacağı 5 kritik nokta! Savaşın seyrini değiştirecek yerler listede

SON DAKİKA| Trump’ın hedef alacağı 5 kritik nokta! Savaşın seyrini değiştirecek yerler listede

Son Dakika: ABD merkezli Wall Street Journal'a göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası yeni bir askeri harekâtında yalnızca Kazma (Pickaxe) Dağı değil, Fordow, Natanz, İsfahan ve Taleghan 2 gibi İran'ın nükleer programıyla bağlantılı tesisler de hedef alınabilir. Gazete, İsrail istihbaratının İran'ın bazı nükleer faaliyetlerini yer altındaki yeni tesislere taşıdığına inandığını aktarırken, uzmanlar mevcut altyapının büyük ölçüde zarar görmesine rağmen Tahran'ın nükleer kapasitesini yeniden inşa etmeye çalıştığını ve bu nedenle yeni saldırı ihtimalinin gündemde olduğunu belirtiyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 26.07.2026 10:25 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 10:28
SON DAKİKA| Trump’ın hedef alacağı 5 kritik nokta! Savaşın seyrini değiştirecek yerler listede

Habere göre, Trump'ın İran'a yönelik yeni bir askeri harekât seçeneğini değerlendirmesi halinde Kazma (Pickaxe) Dağı başta olmak üzere Fordow, Natanz, İsfahan ve Taleghan 2 gibi nükleer tesisler de olası hedefler arasında yer alıyor. Uzmanlar, İran'ın nükleer altyapısının büyük ölçüde zarar gördüğünü ancak yeniden yapılanma faaliyetlerinin sürdüğünü belirtiyor.

SON DAKİKA| Trump’ın hedef alacağı 5 kritik nokta! Savaşın seyrini değiştirecek yerler listede

Wall Street Journal'a göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni bir hava harekâtı başlatması halinde hedef alınabilecek noktalar yalnızca Kazma (Pickaxe) Dağı ile sınırlı kalmayacak. Gazeteye göre Washington'ın radarında İran'ın nükleer programının yeniden inşasında rol oynayabilecek çok sayıda tesis bulunuyor.

SON DAKİKA| Trump’ın hedef alacağı 5 kritik nokta! Savaşın seyrini değiştirecek yerler listede

Haberde, Trump'ın son dönemde İsrail istihbaratının İran'ın uranyum zenginleştirme amacıyla kullanılabilecek santrifüjleri sakladığına inandığı yeraltı tesisi Kazma Dağı'na yönelik olası bir saldırıyı birkaç kez gündeme getirdiği belirtildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA| Trump’ın hedef alacağı 5 kritik nokta! Savaşın seyrini değiştirecek yerler listede

ABD merkezli Wall Street Journal'a göre, eski yetkililer ve nükleer uzmanlar, İsrail'in hava saldırıları ile geçen yıl ABD'nin İran'ın üç ana uranyum zenginleştirme tesisine düzenlediği "Gece Yarısı Çekici" (Midnight Hammer) operasyonunun ardından İran'ın nükleer altyapısının ağır hasar aldığını ancak bazı tesislerin yeniden inşa edilmeye çalışıldığını ifade ediyor.

SON DAKİKA| Trump’ın hedef alacağı 5 kritik nokta! Savaşın seyrini değiştirecek yerler listede

Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü Başkanı ve eski Birleşmiş Milletler silah müfettişi David Albright, "Nükleer silah yapımı için gerekli olan tesislerin büyük kısmı vuruldu. Ancak İsrail istihbaratı yeni tesislerin yerini tespit etmiş olabilir ve yeniden inşa edilen eski tesisleri hedef almak için gerekçe oluşabilir." değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA| Trump’ın hedef alacağı 5 kritik nokta! Savaşın seyrini değiştirecek yerler listede

KAZMA DAĞI YENİDEN YAPILANMANIN MERKEZİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

ABD merkezli Wall Street Journal'a göre, İran'da Kolang Dağı olarak da bilinen Kazma (Pickaxe) Dağı, Haziran 2025'te ABD'nin hedef aldığı Natanz uranyum zenginleştirme tesisinin yakınında bulunuyor. İsrail istihbaratı, İran'ın geçen sonbaharda 12 günlük savaşın ardından binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü bu dağın altındaki tünellere taşıdığına inanıyor.

SON DAKİKA| Trump’ın hedef alacağı 5 kritik nokta! Savaşın seyrini değiştirecek yerler listede

2020 yılında meydana gelen patlamada ağır hasar gören santrifüj montaj tesisinin yerine yer altında inşa edilen kompleksin uzun süredir ABD ve İsrail tarafından yakından izlendiği aktarıldı. Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü'nün uydu görüntülerine göre son 15 ayda bölgede yoğun kamyon trafiği, tünellerin güçlendirilmesi ve yeni güvenlik önlemleri dikkati çekti.

SON DAKİKA| Trump’ın hedef alacağı 5 kritik nokta! Savaşın seyrini değiştirecek yerler listede

Uzmanlar, tesisin sağlam granit tabakanın altında yaklaşık 90 ila 135 metre derinlikte bulunduğunu ve bu nedenle ABD'nin en gelişmiş sığınak delici bombalarıyla dahi tamamen imha edilmesinin zor olduğunu belirtiyor. Haberde, ABD'nin giriş noktalarını hedef alarak tesise erişimi engelleyebileceği, kara operasyonunun ise çok daha yüksek risk taşıdığı ifade edildi. Haberde ayrıca, daha geniş Pickaxe sahasının parçası olduğu değerlendirilen ve 2007 yılında inşa edilen daha küçük bir tünel kompleksinin de olası hedefler arasında bulunduğu kaydedildi.

SON DAKİKA| Trump’ın hedef alacağı 5 kritik nokta! Savaşın seyrini değiştirecek yerler listede

TALEGHAN 2 YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Habere göre, İran'ın Tahran'ın güneydoğusundaki Parçin askeri kompleksi içinde yer alan Taleghan 2 tesisini sessiz şekilde yeniden inşa ettiği belirtiliyor. Uluslararası Güvenlik ve Bilim Enstitüsü'nün uydu görüntülerine dayandırılan değerlendirmeye göre tesis, Ekim 2024 ve Mart 2025'te İsrail saldırılarında ağır hasar aldı.

SON DAKİKA| Trump’ın hedef alacağı 5 kritik nokta! Savaşın seyrini değiştirecek yerler listede

Haberde, bu tesisin İran'ın nükleer patlamayı tetikleyebilecek yüksek patlayıcı geliştirme programıyla bağlantılı olduğu ifade edilirken, uzmanlar tesisin mevcut durumuna ilişkin farklı görüşler dile getirdi. Bazıları İsrail saldırılarının tesisi büyük ölçüde kullanılmaz hale getirdiğini savunurken, Demokrasileri Savunma Vakfı'ndan Andrea Stricker yüksek patlayıcı testlerinde kullanılan odalardan en az birinin ayakta kalmış olabileceğini söyledi.

SON DAKİKA| Trump’ın hedef alacağı 5 kritik nokta! Savaşın seyrini değiştirecek yerler listede

FORDOW ÇEVRESİNDEKİ TESİSLER DE HEDEF OLABİLİR

Wall Street Journal'a göre, ABD'ye ait altı B-2 bombardıman uçağı, İran'ın Fordow Yakıt Zenginleştirme Tesisi'ni ağır sığınak delici bombalarla hedef aldı. Tahran'ın yaklaşık 96 kilometre güneybatısında bulunan ve yerin yaklaşık 90 metre altında yer alan tesiste, bombardıman uçaklarının havalandırma bacalarına ikişer bomba bıraktığı aktarıldı.

SON DAKİKA| Trump’ın hedef alacağı 5 kritik nokta! Savaşın seyrini değiştirecek yerler listede

Haberde, Fordow çevresinde bulunan destek tesislerinin de olası hedefler arasında yer aldığı belirtilirken, bu yapılarda uranyum zenginleştirme faaliyetlerinde yeniden kullanılabilecek izotop üretimi için santrifüjlerin bulunduğu ifade edildi.

SON DAKİKA| Trump’ın hedef alacağı 5 kritik nokta! Savaşın seyrini değiştirecek yerler listede

İSFAHAN'DA FAALİYET TAMAMEN DURMADI

ABD merkezli Wall Street Journal'a göre, İran'ın en büyük nükleer araştırma merkezi olan İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi de "Gece Yarısı Çekici" operasyonunda denizaltılardan fırlatılan seyir füzeleriyle vuruldu. Haziran 2025 saldırılarının ardından çekilen uydu görüntülerinin tünel girişlerinin halen kapalı olduğunu gösterdiği belirtilirken, ana yer üstü tesisinde araç hareketliliğinin sürdüğü aktarıldı.

SON DAKİKA| Trump’ın hedef alacağı 5 kritik nokta! Savaşın seyrini değiştirecek yerler listede

Haberde görüşlerine yer verilen hükümet dışı uzmanlar, bölgede yürütülen çalışmaların tesisi yeniden faaliyete geçirmekten ziyade enkazdan ekipman ve malzeme kurtarmaya yönelik olabileceğini değerlendirdi. Buna rağmen ABD'nin tesise erişimi tamamen engellemek amacıyla yeni saldırılar düzenleyebileceği ifade edildi.

SON DAKİKA| Trump’ın hedef alacağı 5 kritik nokta! Savaşın seyrini değiştirecek yerler listede

NATANZ'DA KALAN YAPILAR DA HEDEF LİSTESİNDE

Habere göre, İran'ın Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi de 2025 yılında ABD ve İsrail saldırılarında ağır hasar aldı. Uydu görüntülerinin tesisin Mart ayında yeniden vurulduğunu gösterdiği belirtilirken, bölgede ayakta kalan bazı yapıların da yeni saldırılarda hedef alınmış olabileceği kaydedildi. Haberde, İran'ın nükleer programını yeniden canlandırma ihtimalini tamamen ortadan kaldırmak amacıyla Natanz'ın Washington'ın hedef listesinde önemini koruduğu vurgulandı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İSRAİL #ABD #DONALD TRUMP #İRAN