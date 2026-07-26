SON DAKİKA| Trump’ın hedef alacağı 5 kritik nokta! Savaşın seyrini değiştirecek yerler listede

Son Dakika: ABD merkezli Wall Street Journal'a göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası yeni bir askeri harekâtında yalnızca Kazma (Pickaxe) Dağı değil, Fordow, Natanz, İsfahan ve Taleghan 2 gibi İran'ın nükleer programıyla bağlantılı tesisler de hedef alınabilir. Gazete, İsrail istihbaratının İran'ın bazı nükleer faaliyetlerini yer altındaki yeni tesislere taşıdığına inandığını aktarırken, uzmanlar mevcut altyapının büyük ölçüde zarar görmesine rağmen Tahran'ın nükleer kapasitesini yeniden inşa etmeye çalıştığını ve bu nedenle yeni saldırı ihtimalinin gündemde olduğunu belirtiyor.