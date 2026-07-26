SON DAKİKA| Trump’ın hedef alacağı 5 kritik nokta! Savaşın seyrini değiştirecek yerler listede

Uzmanlar, tesisin sağlam granit tabakanın altında yaklaşık 90 ila 135 metre derinlikte bulunduğunu ve bu nedenle ABD'nin en gelişmiş sığınak delici bombalarıyla dahi tamamen imha edilmesinin zor olduğunu belirtiyor. Haberde, ABD'nin giriş noktalarını hedef alarak tesise erişimi engelleyebileceği, kara operasyonunun ise çok daha yüksek risk taşıdığı ifade edildi. Haberde ayrıca, daha geniş Pickaxe sahasının parçası olduğu değerlendirilen ve 2007 yılında inşa edilen daha küçük bir tünel kompleksinin de olası hedefler arasında bulunduğu kaydedildi.