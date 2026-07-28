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Trump'ın hedefi Türkiye modeli! ABD'de yaz saati uygulaması gündemde

Trump, ABD'de yılda iki kez yapılan saat değişikliğine son verilmesi çağrısını yineleyerek Senato'yu yıl boyu yaz saati uygulamasını öngören Güneş Işığı Koruma Yasası'nı kabul etmeye davet etti. Temsilciler Meclisi'nden geçen düzenleme, Senato'nun da onaylaması halinde ABD vatandaşları artık saatlerini ileri ve geri almak zorunda kalmayacak. Yasa tasarısının Senato'dan da geçmesi halinde ABD, Türkiye'nin 2016'da Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hayata geçirdiği ve yaklaşık 10 yıldır uygulanan kalıcı yaz saati modeline benzer bir sistemi hayata geçirmiş olacak. Trump, düzenlemenin hem vatandaşlar için kolaylık sağlayacağını hem de gereksiz zaman ve maliyet kaybını önleyeceğini savundu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 28.07.2026 09:55 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 09:58
Trump’ın hedefi Türkiye modeli! ABD’de yaz saati uygulaması gündemde

ABD merkezli CNN'e göre, ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yılda iki kez uygulanan saat değişikliğine son verilmesi yönündeki çağrısını yineleyerek Senato'yu Yaz Saati Uygulaması Yasası'nı (Sunshine Protection Act) kabul etmeye davet etti.

Trump’ın hedefi Türkiye modeli! ABD’de yaz saati uygulaması gündemde

Michigan'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, "Bu arada, bundan bahsetmişken, yaz saati uygulamasından da kurtulalım." ifadelerini kullandı. Trump, "Umarım Senato bunu onaylar. Temsilciler Meclisi onayladı." diyerek yasa tasarısının Senato'dan da geçmesini istedi.

Trump’ın hedefi Türkiye modeli! ABD’de yaz saati uygulaması gündemde

TEMSİLCİLER MECLİSİ TASARIYI KABUL ETTİ

CNN'e göre, Temsilciler Meclisi bu ayın başlarında ülke genelinde yıl boyunca yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirecek yasa tasarısını kabul etti. Tasarının yürürlüğe girebilmesi için Senato tarafından da onaylanması gerekiyor. Yasa tasarısını destekleyenler, düzenlemenin Amerikalıları her yıl iki kez saatlerini ileri ve geri almak zorunda kalmaktan kurtaracağını savunuyor.

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Trump’ın hedefi Türkiye modeli! ABD’de yaz saati uygulaması gündemde

TRUMP'IN SAAT DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDAKİ TUTUMU

CNN'in aktardığına göre Trump, uzun süredir yılda iki kez yapılan saat değişikliğini eleştiriyor. Ancak ülkenin yıl boyunca standart saat mi yoksa yaz saati uygulamasını mı kullanması gerektiği yönündeki görüşü zaman içinde değişiklik gösterdi.

Trump’ın hedefi Türkiye modeli! ABD’de yaz saati uygulaması gündemde

GÜNEŞ IŞIĞI KORUMA YASASI İÇİN DESTEK MESAJI

Habere göre Trump, mayıs ayında Güneş Işığı Koruma Yasası'nın Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi'nden geçmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek tasarının yasalaşması için yoğun çaba göstereceğini açıklamıştı.

Trump’ın hedefi Türkiye modeli! ABD’de yaz saati uygulaması gündemde

ABD'de Temsilciler Meclisi salı günü yapılan oylamada yaz saati uygulamasının yıl boyunca sürmesini öngören "Sunshine Protection Act" isimli yasa tasarısını 308'e karşı 117 oyla kabul etti. Tasarı, ABD'de ilkbaharda saatlerin ileri, sonbaharda ise geri alınmasını sona erdirmeyi amaçlıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Senato'nun da onay vermesi ve ardından ABD Başkanı'nın imzasıyla yasalaşması gerekiyor.

Trump’ın hedefi Türkiye modeli! ABD’de yaz saati uygulaması gündemde

GEREKÇE: DAHA FAZLA GÜN IŞIĞI VE EKONOMİK HAREKETLİLİK

Tasarıyı destekleyen isimler, her yıl iki kez saat değiştirmenin vatandaşlar için gereksiz bir karmaşa oluşturduğunu belirtirken, kalıcı yaz saatiyle birlikte insanların en aktif olduğu akşam saatlerinde daha fazla gün ışığından yararlanabileceğini belirtti. Düzenleme, ailelerin dışarıda daha fazla vakit geçirmesine, yerel işletmelerin canlanmasına ve özellikle turizm sektörünün desteklenmesine katkı sağlayacak.

Trump’ın hedefi Türkiye modeli! ABD’de yaz saati uygulaması gündemde

BEYAZ SARAY'DAN TASARIYA DESTEK

Beyaz Saray da tasarıya destek vererek, düzenlemeyi "sağduyulu ve halkın desteklediği bir reform" olarak nitelendirdi.

Trump’ın hedefi Türkiye modeli! ABD’de yaz saati uygulaması gündemde

ABD HALKI KALICI YAZ SAATİNİ İSTİYOR

Associated Press-NORC Kamu Araştırmaları Merkezi'nin 2025 yılında gerçekleştirdiği ankete göre, ABD'lilerin yüzde 56'sı yıl boyunca yaz saati uygulamasının sürmesini destekliyor. Katılımcılar, akşam saatlerinde daha uzun süre gün ışığı olmasını tercih ettiklerini ifade etti.

Trump’ın hedefi Türkiye modeli! ABD’de yaz saati uygulaması gündemde

BERAT ALBAYRAK'IN ENERJİ BAKANLIĞI DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DE UYGULAMAYA GEÇİLMİŞTİ

Türkiye, 2016'da Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde kalıcı yaz saati uygulamasına geçmişti. Kalıcı yaz saati uygulaması ile her yıl 1 milyar lirayı aşan oranlarda elektrik tasarrufu elde edildi.

Trump’ın hedefi Türkiye modeli! ABD’de yaz saati uygulaması gündemde

Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen toplam elektrik tasarrufu 10 milyar kilovatsaati aştı. Yani 2020 yılında kişi başı elektrik tüketimi 3 bin 661 kilovatsaat olarak hesaplandığında 1.9 milyon kişinin bir yıllık elektrik ihtiyacı buradan elde edilen tasarrufla sağlanmış oldu.

Trump’ın hedefi Türkiye modeli! ABD’de yaz saati uygulaması gündemde

ABD'de gündeme gelen yeni düzenleme de benzer şekilde saatlerin geri alınmasını kaldırmayı, vatandaşların akşam saatlerinde daha fazla gün ışığından yararlanmasını ve ekonomik faaliyetleri desteklemeyi hedefliyor. Yasa tasarısının Senato'dan da geçmesi halinde ABD, Türkiye'nin yaklaşık 10 yıldır uyguladığı kalıcı yaz saati modeline benzer bir sistemi hayata geçirmiş olacak.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#TEMSİLCİLER MECLİSİ #ABD #TÜRKİYE #SENATO #BERAT ALBAYRAK