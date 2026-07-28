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Trump'ın hedefi Türkiye modeli! ABD'de yaz saati uygulaması gündemde

Trump, ABD'de yılda iki kez yapılan saat değişikliğine son verilmesi çağrısını yineleyerek Senato'yu yıl boyu yaz saati uygulamasını öngören Güneş Işığı Koruma Yasası'nı kabul etmeye davet etti. Temsilciler Meclisi'nden geçen düzenleme, Senato'nun da onaylaması halinde ABD vatandaşları artık saatlerini ileri ve geri almak zorunda kalmayacak. Yasa tasarısının Senato'dan da geçmesi halinde ABD, Türkiye'nin 2016'da Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hayata geçirdiği ve yaklaşık 10 yıldır uygulanan kalıcı yaz saati modeline benzer bir sistemi hayata geçirmiş olacak. Trump, düzenlemenin hem vatandaşlar için kolaylık sağlayacağını hem de gereksiz zaman ve maliyet kaybını önleyeceğini savundu.

Giriş Tarihi: 28.07.2026 09:55 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 09:58