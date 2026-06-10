Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA|Türkiye’den İsrail’in planına ölümcül darbe! Ankara’nın stratejik girişimi Tel Aviv’e set çekecek

SON DAKİKA|Türkiye’den İsrail’in planına ölümcül darbe! Ankara’nın stratejik girişimi Tel Aviv’e set çekecek

Son Dakika: İsrail merkezli Srugim News "Türkiye ve Suudi Arabistan, İsrail planına ölümcül darbe vurdu" başlıklı haberini manşetine taşıdı. Habere göre, Türkiye ve Suudi Arabistan, Suriye ve Ürdün üzerinden uzanacak yeni bir demiryolu koridoru oluşturma planında temel mutabakata vardı. Mekke ve Medine'yi Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlamayı hedefleyen projenin hayata geçirilmesi halinde Hindistan-İsrail Ekonomik Koridoru'na olan ihtiyacı azaltabileceği ve bölgesel ticaret dengelerini değiştirebileceği değerlendirildi.

Giriş Tarihi: 10.06.2026 10:35 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 10:36