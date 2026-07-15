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Türkiye’yi hedef alırken ağzında kaçırdı: Artık kendi silahlarını kendileri üretiyorlar! Netanyahu’yu F-35 korkusu sardı

ABD'de katıldığı radyo programında Türkiye'yi küstah ifadelerle hedef alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ankara'nın F-35 savaş uçaklarına sahip olmasına karşı çıktı. Siyonist Başbakan ayrıca "Artık kendi silahlarını kendileri üretiyorlar" sözleriyle Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi istemeden de olsa itiraf etti.

Giriş Tarihi: 15.07.2026 13:16 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 13:18