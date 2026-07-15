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Türkiye’yi hedef alırken ağzında kaçırdı: Artık kendi silahlarını kendileri üretiyorlar! Netanyahu’yu F-35 korkusu sardı

ABD'de katıldığı radyo programında Türkiye'yi küstah ifadelerle hedef alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ankara'nın F-35 savaş uçaklarına sahip olmasına karşı çıktı. Siyonist Başbakan ayrıca "Artık kendi silahlarını kendileri üretiyorlar" sözleriyle Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi istemeden de olsa itiraf etti.

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Giriş Tarihi: 15.07.2026 13:16 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 13:18
Türkiye’yi hedef alırken ağzında kaçırdı: Artık kendi silahlarını kendileri üretiyorlar! Netanyahu’yu F-35 korkusu sardı

ABD merkezli 77 WABC radyosunun "Sid and Friends" programına konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'yi skandal ifadelerle hedef aldı.

Türkiye’yi hedef alırken ağzında kaçırdı: Artık kendi silahlarını kendileri üretiyorlar! Netanyahu’yu F-35 korkusu sardı

ANKARA'NIN SÖYLEMLERİ SİYONİST BAŞBAKANI'NI RAHATSIZ ETTİ

Programda Türkiye hakkında küstah değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, Başkan Erdoğan ve Ankara'nın İsrail'e yönelik söylemlerini eleştirdi.

Türkiye’yi hedef alırken ağzında kaçırdı: Artık kendi silahlarını kendileri üretiyorlar! Netanyahu’yu F-35 korkusu sardı

Netanyahu ayrıca Ankara'nın Hamas'a yönelik tutumu ve dış politika yaklaşımı üzerinden de eleştiriler yöneltti.

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Türkiye’yi hedef alırken ağzında kaçırdı: Artık kendi silahlarını kendileri üretiyorlar! Netanyahu’yu F-35 korkusu sardı

NETANYAHU'YU F-35 KORKUSU SARDI

Siyonist Başbakan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında NATO Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmeye değinerek, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının verilmesine karşı olduğunu yineledi.

Türkiye’yi hedef alırken ağzında kaçırdı: Artık kendi silahlarını kendileri üretiyorlar! Netanyahu’yu F-35 korkusu sardı

Netanyahu, "Türkiye'ye F-35 verilmemeli. Hatta herhangi bir silah da verilmemeli" ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi hedef alırken ağzında kaçırdı: Artık kendi silahlarını kendileri üretiyorlar! Netanyahu’yu F-35 korkusu sardı

"ARTIK SİLAHLARINI KENDİLERİ ÜRETİYORLAR"

Netanyahu, F-35 konusundaki itirazını yinelerken dikkat çeken bir değerlendirmede bulunarak, "Zaten artık silahlarını kendileri üretiyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi hedef alırken ağzında kaçırdı: Artık kendi silahlarını kendileri üretiyorlar! Netanyahu’yu F-35 korkusu sardı

Siyonist Başbakan bu sözleriyle Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı üretim kapasitesini kabul etti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ABD #BİNYAMİN NETANYAHU #TÜRKİYE #ANKARA #İSRAİL