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WSJ duyurdu! İsrail'den ABD Başkanı Donald Trump'a suikast iddiası: O tarihte bu yana hedefte
WSJ duyurdu! İsrail'den ABD Başkanı Donald Trump'a suikast iddiası: O tarihte bu yana hedefte
Son dakika haberi: İsrail'in, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni bir suikast planı hazırladığına dair ABD ile istihbarat paylaşımında bulunduğu öne sürüldü. İran'ın planlarına ilişkin detayların ABD'li yetkililerle paylaşıldığı aktarılan haberde, söz konusu istihbaratın hangi kanaldan ve ne zaman iletildiğine dair detaylara yer verilmedi.
Giriş Tarihi: 10.07.2026 08:21
Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 08:22