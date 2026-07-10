Trend Galeri Trend Dünya WSJ duyurdu! İsrail'den ABD Başkanı Donald Trump'a suikast iddiası: O tarihte bu yana hedefte

WSJ duyurdu! İsrail'den ABD Başkanı Donald Trump'a suikast iddiası: O tarihte bu yana hedefte

Son dakika haberi: İsrail'in, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni bir suikast planı hazırladığına dair ABD ile istihbarat paylaşımında bulunduğu öne sürüldü. İran'ın planlarına ilişkin detayların ABD'li yetkililerle paylaşıldığı aktarılan haberde, söz konusu istihbaratın hangi kanaldan ve ne zaman iletildiğine dair detaylara yer verilmedi.

İHA
Giriş Tarihi: 10.07.2026 08:21 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 08:22
WSJ duyurdu! İsrail’den ABD Başkanı Donald Trump’a suikast iddiası: O tarihte bu yana hedefte

Son dakika haberi: ABD ve İran arasında yeniden yükselen askeri gerilimin yankıları sürerken, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.


WSJ duyurdu! İsrail’den ABD Başkanı Donald Trump’a suikast iddiası: O tarihte bu yana hedefte

WSJ'nin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail makamlarının Washington yönetimine İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni bir suikast planı hazırladığına dair istihbarat sağladığı bildirildi.

WSJ duyurdu! İsrail’den ABD Başkanı Donald Trump’a suikast iddiası: O tarihte bu yana hedefte

İran'ın planlarına ilişkin detayların ABD'li yetkililerle paylaşıldığı aktarılan haberde, söz konusu istihbaratın hangi kanaldan ve ne zaman iletildiğine dair detaylara yer verilmedi.

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WSJ duyurdu! İsrail’den ABD Başkanı Donald Trump’a suikast iddiası: O tarihte bu yana hedefte

"TRUMP, SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNDEN BU YANA HEDEFTE"

Haberde, ABD'nin 2020 yılında İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinden bu yana Tahran yönetiminin Trump'a suikast düzenleme niyetini kamuoyu önünde sık sık dile getirdiği öne sürüldü.

WSJ duyurdu! İsrail’den ABD Başkanı Donald Trump’a suikast iddiası: O tarihte bu yana hedefte

Ayrıca, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenlerinde de ABD Başkanı'nın ölümüne yönelik çağrıların öne çıktığı vurgulandı.

WSJ duyurdu! İsrail’den ABD Başkanı Donald Trump’a suikast iddiası: O tarihte bu yana hedefte

TRUMP SUİKAST VE ŞÜPHELİ SALDIRI GİRİŞİMLERİNE HEDEF OLMUŞTU

Trump, ABD başkanlığına ikinci kez aday olduğu dönemde 13 Temmuz 2024 tarihinde Pennsylvania'nın Butler şehrindeki bir seçim mitinginde uğradığı silahlı saldırıda sağ kulağından yaralanmıştı.

WSJ duyurdu! İsrail’den ABD Başkanı Donald Trump’a suikast iddiası: O tarihte bu yana hedefte

15 Eylül 2024 tarihinde ise Trump'ın Florida'nın West Palm Beach bölgesindeki golf kulübünde bulunduğu sırada pusu kuran silahlı bir kişi Gizli Servis tarafından fark edilmiş ve şüpheli bir suikast girişimi daha son anda engellenmişti.

WSJ duyurdu! İsrail’den ABD Başkanı Donald Trump’a suikast iddiası: O tarihte bu yana hedefte

Son olarak geçtiğimiz 25 Nisan'da Trump ve kabine üyelerinin katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırı girişimi, şüphelinin Gizli Servis tarafından yakalanması sonucu önlenmişti.

#DONALD TRUMP #İRAN #ABD #İSRAİL