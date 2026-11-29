NEW YORK DA GOOGLE'IN KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Google'ın yapay zekayı arama motorundan ayrı tutmayı reddetmesi yalnızca Los Angeles'ta değil, ABD genelinde de tartışma yarattı. New York yönetimi de öğrencilerin yapay zeka kullanımını sınırlandırmak için adımlar atarken, New York Şehir Eğitim Müdürü Chancellor Samuels, Google'ın yeni politikasını okullara yönelik bir ültimatom olarak değerlendirdi.

Samuels, Google'ın kararının yürürlüğe girmesi halinde farklı seçeneklerin değerlendirileceğini belirtti. Böylece ABD'nin en büyük iki okul bölgesinde teknoloji devinin yapay zeka politikalarına karşı ciddi bir itiraz ortaya çıktı.