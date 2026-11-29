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Yapay zeka özetine ağır darbe: Google’ın okullara dayattığı sistem engellendi! Los Angeles’tan teknoloji devine tarihi rest
Yapay zeka özetine ağır darbe: Google’ın okullara dayattığı sistem engellendi! Los Angeles’tan teknoloji devine tarihi rest
Google'ın yapay zeka özeti ısrarı eğitim dünyasında bardağı taşırdı. Okullara başka seçenek bırakmayan teknoloji devinin AI Overview özelliği Los Angeles'ta devre dışı bırakıldı. Uzmanlar, yapay zekanın öğrencilerin zihinsel gelişimini ve eleştirel düşünme becerilerini aşındırabileceği uyarısını yaptı.
Giriş Tarihi: 29.11.2026 10:35
Güncelleme Tarihi: 29.11.2026 11:01