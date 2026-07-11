SON DAKİKA| Yunan basını yeni stratejiyi deşifre etti! Atina’nın kirli F-35 planı ortaya çıktı

Yunanistan merkezli Vradini gazetesine göre, Atina yönetimi Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil olmasını engellemek amacıyla Tel Aviv ve ABD'deki İsrail yanlısı lobiyle temaslarını sürdürüyor. Haberde, İsrail hükümetinin de Ankara'nın F-35 alımına olumsuz yaklaştığı belirtilirken, Trump'ın Kongre engelini aşmasının ara seçimler sonrası zorlaşabileceği ifade edildi. Gazete, buna karşın Türkiye'nin jeopolitik konumu, askeri gücü ve bölgesel etkisi sayesinde Batı için vazgeçilmez stratejik önemini koruduğunu vurguladı.