SON DAKİKA| Yunan basını yeni stratejiyi deşifre etti! Atina’nın kirli F-35 planı ortaya çıktı

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK AVANTAJI

Haberde, tüm bu girişimlere rağmen Türkiye'nin Batı açısından göz ardı edilemeyecek stratejik avantajlara sahip olduğu da vurgulandı. Yunanistan merkezli Vradini'ye göre, Türkiye'nin jeopolitik konumu, askeri kapasitesi, Karadeniz'den Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyada gelişmeleri etkileyebilme kabiliyeti ve kritik bölgesel krizlerde üstlendiği rol, Ankara'yı birçok Batılı başkent için vazgeçilmez bir aktör haline getiriyor.