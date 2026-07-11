Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| Yunan basını yeni stratejiyi deşifre etti! Atina’nın kirli F-35 planı ortaya çıktı

SON DAKİKA| Yunan basını yeni stratejiyi deşifre etti! Atina’nın kirli F-35 planı ortaya çıktı

Yunanistan merkezli Vradini gazetesine göre, Atina yönetimi Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil olmasını engellemek amacıyla Tel Aviv ve ABD'deki İsrail yanlısı lobiyle temaslarını sürdürüyor. Haberde, İsrail hükümetinin de Ankara'nın F-35 alımına olumsuz yaklaştığı belirtilirken, Trump'ın Kongre engelini aşmasının ara seçimler sonrası zorlaşabileceği ifade edildi. Gazete, buna karşın Türkiye'nin jeopolitik konumu, askeri gücü ve bölgesel etkisi sayesinde Batı için vazgeçilmez stratejik önemini koruduğunu vurguladı.

Giriş Tarihi: 11.07.2026 14:34 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 14:37
SON DAKİKA| Yunan basını yeni stratejiyi deşifre etti! Atina’nın kirli F-35 planı ortaya çıktı

Vradini'ye göre, Atina yönetimi, Türkiye'nin yeniden F-35 savaş uçağı programına dahil olma ihtimaline karşı Tel Aviv ve ABD'deki İsrail yanlısı lobiyle temaslarını yoğunlaştırdı. Haberde, Yunan hükümetinin Türkiye'nin F-35 tedarikinin önüne geçebilmek amacıyla hem İsrail hükümeti hem de Washington'daki etkili çevrelerle koordinasyon içinde hareket ettiği öne sürüldü.

SON DAKİKA| Yunan basını yeni stratejiyi deşifre etti! Atina’nın kirli F-35 planı ortaya çıktı

ATİNA'NIN F-35 PLANI

Yunanistan merkezli gazeteye göre, Atina, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının tedarik edilmesine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Haberde, Yunan hükümetinin bu kapsamda Tel Aviv ile ve ABD'deki İsrail yanlısı lobiyle sürekli iletişim halinde olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA| Yunan basını yeni stratejiyi deşifre etti! Atina’nın kirli F-35 planı ortaya çıktı

Gazeteye göre Atina yönetimi, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesini engellemek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunuyor. Bu doğrultuda Yunan hükümetinin, kurumsal güvenlik denetimlerinin uygulanması ve Türkiye'nin program dışında tutulması için Netanyahu hükümetinin de teşvik ettiği öne sürülen İsrail lobisinin önde gelen isimleriyle düzenli temas kurduğu iddia edildi.

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SON DAKİKA| Yunan basını yeni stratejiyi deşifre etti! Atina’nın kirli F-35 planı ortaya çıktı

İSRAİL HÜKÜMETİNİN TUTUMU

Yunanistan merkezli Vradini'ye göre, Atina ve Tel Aviv'deki yetkililer arasında gerçekleştirilen gayriresmi temaslarda, İsrail hükümetinin Türkiye'ye F-35 desteği verilmesine yönelik olumsuz yaklaşımının teyit edildiği aktarıldı. Haberde, İsrail yönetiminin Ankara'nın F-35 programına dönüşüne sıcak bakmadığı ve bu doğrultuda diplomatik girişimlerin sürdüğü öne sürüldü.

SON DAKİKA| Yunan basını yeni stratejiyi deşifre etti! Atina’nın kirli F-35 planı ortaya çıktı

MENENDEZ SONRASI LOBİ DENGESİ

Haberde görüşlerine yer verilen, ABD'de görev yapmış üst düzey bir büyükelçi ise Yunan lobisinin, Yunanistan'a yakın duruşuyla bilinen eski ABD Senatörü Bob Menendez'in hapse girmesinin ardından Washington'daki etkisinin zayıfladığını savundu. Büyükelçi, mevcut şartlarda Yunan lobisinin tek başına gelişmeleri durdurabilecek güçte olmadığını ifade etti.

SON DAKİKA| Yunan basını yeni stratejiyi deşifre etti! Atina’nın kirli F-35 planı ortaya çıktı

TRUMP'IN TUTUMU VE KONGRE ENGELİ

Vradini'ye göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun itirazlarını çok fazla dikkate almadığı izlenimi oluşsa da, ABD içerisindeki güçlü İsrail lobisinin karar alma süreçlerinde etkisini sürdürdüğü belirtildi.

SON DAKİKA| Yunan basını yeni stratejiyi deşifre etti! Atina’nın kirli F-35 planı ortaya çıktı

Haberde, diplomatların değerlendirmelerine dayanılarak Trump'ın Kongre'nin olası itirazlarını aşabilmesi için yaklaşık 100 günlük bir zamanının bulunduğu ifade edildi. Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Temsilciler Meclisi ile Senato'nun yarısının yenileneceği hatırlatılırken, mevcut anketlerin seçimlerin Trump açısından olumsuz sonuçlanabileceğine işaret ettiği aktarıldı.

SON DAKİKA| Yunan basını yeni stratejiyi deşifre etti! Atina’nın kirli F-35 planı ortaya çıktı

Gazeteye göre bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde, Türkiye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini envanterinden çıkarmadığı sürece Trump'ın görev süresi boyunca Kongre'nin itirazlarını aşmasının oldukça zor olacağı değerlendirildi.

SON DAKİKA| Yunan basını yeni stratejiyi deşifre etti! Atina’nın kirli F-35 planı ortaya çıktı

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK AVANTAJI

Haberde, tüm bu girişimlere rağmen Türkiye'nin Batı açısından göz ardı edilemeyecek stratejik avantajlara sahip olduğu da vurgulandı. Yunanistan merkezli Vradini'ye göre, Türkiye'nin jeopolitik konumu, askeri kapasitesi, Karadeniz'den Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyada gelişmeleri etkileyebilme kabiliyeti ve kritik bölgesel krizlerde üstlendiği rol, Ankara'yı birçok Batılı başkent için vazgeçilmez bir aktör haline getiriyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
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