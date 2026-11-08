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Yunan basınından Atina’ya acil çağrı: Savunmamız baştan aşağı değişmeli! Türk ordusunun gücü karşısında robotlara sarıldılar
Yunan basınından Atina’ya acil çağrı: Savunmamız baştan aşağı değişmeli! Türk ordusunun gücü karşısında robotlara sarıldılar
Türk ordusunun sayısal üstünlüğünü aşmakta zorlanan Yunanistan'da çözüm arayışı robotlara kadar uzandı. Yunan basınından Pentapostagma, Atina yönetimine acil üretim çağrısı yaparak Meriç'ten Ege adalarına kadar savunma hatlarına insansız kara araçları konuşlandırılması çağrısında bulundu.
Giriş Tarihi: 08.11.2026 16:56