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Yunan basınından Atina’ya acil çağrı: Savunmamız baştan aşağı değişmeli! Türk ordusunun gücü karşısında robotlara sarıldılar

Türk ordusunun sayısal üstünlüğünü aşmakta zorlanan Yunanistan'da çözüm arayışı robotlara kadar uzandı. Yunan basınından Pentapostagma, Atina yönetimine acil üretim çağrısı yaparak Meriç'ten Ege adalarına kadar savunma hatlarına insansız kara araçları konuşlandırılması çağrısında bulundu.

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Alperen CENGİZ
Giriş Tarihi: 08.11.2026 16:56
Yunan basınından Atina’ya acil çağrı: Savunmamız baştan aşağı değişmeli! Türk ordusunun gücü karşısında robotlara sarıldılar

Yunan basını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insan gücü üstünlüğüne karşı çareyi insansız kara araçlarında aramaya başladı.

Yunan basınından Atina’ya acil çağrı: Savunmamız baştan aşağı değişmeli! Türk ordusunun gücü karşısında robotlara sarıldılar

YUNANİSTAN TÜRK ORDUSUNUN GÜCÜ KARŞISINDA YENİ ARAYIŞLARDA

Pentapostagma'da yayımlanan analiz haberde, Yunanistan'ın Türkiye karşısındaki insan gücü dezavantajına dikkat çekildi.

Yunan basınından Atina’ya acil çağrı: Savunmamız baştan aşağı değişmeli! Türk ordusunun gücü karşısında robotlara sarıldılar

Yunan ordusunun asker sayısı bakımından Türkiye ile rekabet etmekte zorlanacağı belirtilen analizde, bu açığın insansız kara araçlarıyla kapatılması gerektiği savunuldu.

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Yunan basınından Atina’ya acil çağrı: Savunmamız baştan aşağı değişmeli! Türk ordusunun gücü karşısında robotlara sarıldılar

Atina yönetimine vakit kaybetmeden insansız kara aracı üretimine ağırlık verme çağrısı yapılan yazıda, bu araçların özellikle Meriç hattında ve Ege adalarının savunmasında kullanılması gerektiği ileri sürüldü.

Yunan basınından Atina’ya acil çağrı: Savunmamız baştan aşağı değişmeli! Türk ordusunun gücü karşısında robotlara sarıldılar

UKRAYNA'DAKİ SAVAŞI ÖRNEK GÖSTERDİLER

Ukrayna-Rusya savaşındaki gelişmeleri örnek gösteren Pentapostagma, Ukrayna ordusunun Lyman yakınlarında Rus mevzilerine yönelik 28 silahlı insansız kara aracıyla gerçekleştirdiği öne sürülen saldırıya dikkat çekti.

Yunan basınından Atina’ya acil çağrı: Savunmamız baştan aşağı değişmeli! Türk ordusunun gücü karşısında robotlara sarıldılar

Söz konusu araçların otomatik bomba atarlar, tanksavar silahları ve patlayıcılarla donatıldığı aktarılırken, bu sistemlerin gelecekteki savaşlarda insan gücünün yerini alabileceği savunuldu.

Yunan basınından Atina’ya acil çağrı: Savunmamız baştan aşağı değişmeli! Türk ordusunun gücü karşısında robotlara sarıldılar

"YUNANİSTAN'IN SAVUNMA PLANLAMASI BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞMELİ"

Yunan yayın organı, olası bir Türkiye-Yunanistan çatışmasında insansız kara araçlarının önemli rol oynayabileceğini ileri sürdü.

Yunan basınından Atina’ya acil çağrı: Savunmamız baştan aşağı değişmeli! Türk ordusunun gücü karşısında robotlara sarıldılar

Meriç'te zırhlı birliklerin operasyonlarında ve Ege adalarının savunmasında silahlı insansız kara araçlarının kullanılmasını öneren yazıda, bu araçların Türk askerlerine karşı savunma hattını güçlendirebileceği iddia edildi.

Yunan basınından Atina’ya acil çağrı: Savunmamız baştan aşağı değişmeli! Türk ordusunun gücü karşısında robotlara sarıldılar

Yunanistan'ın savunma planlamasını baştan aşağı değiştirmesi gerektiğini savunan Pentapostagma, lojistik görevlerden keşif faaliyetlerine kadar birçok alanda askerlerin yerine robotik sistemlerin kullanılmasını istedi.

Yunan basınından Atina’ya acil çağrı: Savunmamız baştan aşağı değişmeli! Türk ordusunun gücü karşısında robotlara sarıldılar

"İNSANSIZ ARAÇ ÜRETİMİNİ HIZLANDIRMALIYIZ" ÇAĞRISI

Yunan basınında yayımlanan değerlendirme, Atina'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insan gücü ve askeri kapasitesi karşısında alternatif arayışını gözler önüne serdi.

Yunan basınından Atina’ya acil çağrı: Savunmamız baştan aşağı değişmeli! Türk ordusunun gücü karşısında robotlara sarıldılar

Haberin sonunda Yunanistan'a insansız kara aracı üretimini hızlandırma çağrısı yapılırken, geleceğin savaşları için dikkat çekici bir ifade kullanıldı:

"Asker kaybetmektense robot kaybetmek daha iyidir."

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#YUNANİSTAN #EGE #ATİNA #TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ #TÜRKİYE