Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| Yunanistan basınında büyük panik! “Yunan savunmasını kör edecek o sistem”

SON DAKİKA| Yunanistan basınında büyük panik! “Yunan savunmasını kör edecek o sistem”

Son Dakika: Yunan medyası Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarına manşetinde yer vererek Türk savunma sistemlerinin çok ciddiye alınması gerektiğini ifade etti. ASELSAN'ın Ankara'da gerçekleştirdiği canlı gösterimde yapay zekâ destekli DRONDEF sistemi ile İHTAR, GÖKBERK ve EJDERHA sistemlerinin mini, mikro ve sürü İHA tehditlerine karşı koordineli şekilde çalıştığını vurguladı. Haberde, Türkiye'nin "Çelik Kubbe" hava savunma mimarisinin alt katmanını oluşturan bu çok katmanlı yapının gelişmiş tespit ve imha kabiliyetleri sunduğu belirtildi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 11.06.2026 16:15 Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 16:56
SON DAKİKA| Yunanistan basınında büyük panik! Yunan savunmasını kör edecek o sistem

Yunanistan merkezli Pentapostagma'ya göre, Türkiye'nin savunma sanayisindeki son gelişmeler, özellikle insansız hava araçlarına karşı geliştirilen yeni sistemler, Yunanistan açısından yakından izlenmesi gereken bir unsur haline geldi. Yunan basını, Atina'nın kendi İHA kapasitesini artırmaya çalıştığı bir dönemde, ASELSAN'ın geliştirdiği "DRONDEF" sisteminin sunduğu kabiliyetlere dikkat çekti.

SON DAKİKA| Yunanistan basınında büyük panik! Yunan savunmasını kör edecek o sistem

Pentapostagma'nın aktardığına göre ASELSAN, 6 Haziran'da entegre İHA Savunma Sistemi'ni başarıyla tanıtarak İHTAR İHA karşı önlem sistemi, GÖKBERK lazer silah sistemi ve EJDERHA yüksek güçlü mikrodalga silah sisteminin mini ve mikro İHA tehditlerine karşı koordineli şekilde çalışabildiğini ortaya koydu.

SON DAKİKA| Yunanistan basınında büyük panik! Yunan savunmasını kör edecek o sistem

Yunan basınına göre gerçekleştirilen gösteri, Türkiye'nin "Çelik Kubbe" hava savunma mimarisinin en alt katmanında gelişmiş tespit, yumuşak imha ve sert imha yeteneklerini bir araya getiren çok katmanlı savunma yaklaşımının etkinliğini doğruladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA| Yunanistan basınında büyük panik! Yunan savunmasını kör edecek o sistem

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNDEN ULUSLARARASI KATILIMLI CANLI GÖSTERİM

Habere göre, Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinden ASELSAN, Ankara'da iki gün süren canlı etkinlikte insansız hava araçlarına karşı koyma kabiliyetlerini sergiledi.

SON DAKİKA| Yunanistan basınında büyük panik! Yunan savunmasını kör edecek o sistem

Etkinliğe Türk ve uluslararası medya kuruluşlarının yanı sıra 20 farklı ülkeden heyetler katıldı. Şirket, koordineli bir operasyon senaryosu kapsamında çok sayıda İHA tehdidini tespit etme, izleme ve etkisiz hale getirme yeteneklerini gösterdi. Gösteriler sırasında kablosuz kontrol edilen dronlar, fiber optik kablo üzerinden yönlendirilen İHA'lar ve sürü halinde görev yapan platformlar ASELSAN'ın entegre komuta-kontrol sistemi üzerinden takip edilerek yönetildi.

SON DAKİKA| Yunanistan basınında büyük panik! Yunan savunmasını kör edecek o sistem

DRONDEF SİSTEMİ YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ MİMARİYE SAHİP

Pentapostagma'nın haberine göre ASELSAN'ın İnsansız Hava Aracı Savunma Sistemi (DRONDEF), yapay zekâ destekli kapsamlı bir İHA karşı tedbir sistemi olarak öne çıkıyor. Mini ve mikro İHA tehditlerini etkisiz hale getirebilen sistemin 10 kilometrelik tespit menziline sahip olduğu belirtilirken, fiziksel ve işlevsel açıdan çok katmanlı alt sistemlerden oluştuğu ifade edildi. DRONDEF; kritik tesislerin korunması, konvoy güvenliği ve öz savunma görevleri için mobil ve entegre konfigürasyonlarıyla mini ve mikro İHA tehditlerine karşı koruma sağlıyor.

SON DAKİKA| Yunanistan basınında büyük panik! Yunan savunmasını kör edecek o sistem

AURA, İHTAR, EJDERHA VE GÖKBERK AYNI MİMARİDE

Pentapostagma'ya göre, canlı gösterim sırasında ASELSAN'ın farklı İHA karşı tedbir çözümlerinin birleşik komuta ve kontrol mimarisi altında birlikte çalışabildiği vurgulandı. Sistemin algılama katmanında yer alan AURA 200-G çok fonksiyonlu gözetleme radarı; uzun menzilli hava tehditlerini tespit etme, izleme ve sınıflandırma görevlerini yerine getiriyor.

SON DAKİKA| Yunanistan basınında büyük panik! Yunan savunmasını kör edecek o sistem

İHTAR sistemi ise yapay zekâ destekli tehdit değerlendirme yetenekleriyle düşman İHA'larının etkisiz hale getirilmesini sağlıyor. EJDERHA yüksek güçlü mikrodalga teknolojisi kullanarak insansız hava araçlarının elektronik sistemlerini bozuyor veya devre dışı bırakırken, GÖKBERK lazer silah sistemi hassas lazer etkisiyle hedefleri imha ediyor.

SON DAKİKA| Yunanistan basınında büyük panik! Yunan savunmasını kör edecek o sistem

SÜRÜ İHA TEHDİTLERİNE KARŞI ÇOK KATMANLI ÇÖZÜM

Pentapostagma'nın değerlendirmesine göre söz konusu sistemler birlikte çalışarak hem tekil hem de sürü halinde faaliyet gösteren İHA tehditlerine karşı çok katmanlı ve koordineli bir savunma mimarisi oluşturuyor. Yunan basını, Atina'nın kendi insansız hava aracı envanterini geliştirmeye çalıştığı mevcut süreçte Türkiye'nin DRONDEF sistemi ve sahip olduğu kabiliyetlerin Yunanistan tarafından son derece ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ASELSAN #TÜRKİYE #YUNANİSTAN