SON DAKİKA| Yunanistan basınında büyük panik! “Yunan savunmasını kör edecek o sistem”

Son Dakika: Yunan medyası Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarına manşetinde yer vererek Türk savunma sistemlerinin çok ciddiye alınması gerektiğini ifade etti. ASELSAN'ın Ankara'da gerçekleştirdiği canlı gösterimde yapay zekâ destekli DRONDEF sistemi ile İHTAR, GÖKBERK ve EJDERHA sistemlerinin mini, mikro ve sürü İHA tehditlerine karşı koordineli şekilde çalıştığını vurguladı. Haberde, Türkiye'nin "Çelik Kubbe" hava savunma mimarisinin alt katmanını oluşturan bu çok katmanlı yapının gelişmiş tespit ve imha kabiliyetleri sunduğu belirtildi.