SON DAKİKA| Yunanistan basınında büyük panik! “Yunan savunmasını kör edecek o sistem”

DRONDEF SİSTEMİ YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ MİMARİYE SAHİP

Pentapostagma'nın haberine göre ASELSAN'ın İnsansız Hava Aracı Savunma Sistemi (DRONDEF), yapay zekâ destekli kapsamlı bir İHA karşı tedbir sistemi olarak öne çıkıyor. Mini ve mikro İHA tehditlerini etkisiz hale getirebilen sistemin 10 kilometrelik tespit menziline sahip olduğu belirtilirken, fiziksel ve işlevsel açıdan çok katmanlı alt sistemlerden oluştuğu ifade edildi. DRONDEF; kritik tesislerin korunması, konvoy güvenliği ve öz savunma görevleri için mobil ve entegre konfigürasyonlarıyla mini ve mikro İHA tehditlerine karşı koruma sağlıyor.