Trend Galeri Trend Dünya Yunanistan’da Türkiye korkusu anketlere yansıdı: Halk hükümetin politikalarını yerden yere vurdu! ‘Atina Ankara karşısında çaresiz kaldı’

Yunanistan’da Türkiye korkusu anketlere yansıdı: Halk hükümetin politikalarını yerden yere vurdu! ‘Atina Ankara karşısında çaresiz kaldı’

Atina yönetiminin Türkiye karşısındaki politikası Yunan kamuoyunda büyük tepki topladı. Halkın yüzde 65,6'sı hükümeti çekingenlikle suçlarken yüzde 73,9'u Ankara'nın tepkisine rağmen kablo projesinin hayata geçirilmesini istedi. Olası bir gerilimin yeni bir Kardak krizine dönüşmesinden korkanların oranı ise yüzde 59,5'e ulaştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Alperen CENGİZ
Giriş Tarihi: 02.11.2026 10:43 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 11:03
Yunanistan’da Türkiye korkusu anketlere yansıdı: Halk hükümetin politikalarını yerden yere vurdu! ‘Atina Ankara karşısında çaresiz kaldı’

Yunanistan'da Türkiye ile yaşanan gerilim ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile planlanan denizaltı elektrik bağlantı kablosu projesi, Atina yönetimini kendi kamuoyuyla karşı karşıya getirdi.

Yunanistan’da Türkiye korkusu anketlere yansıdı: Halk hükümetin politikalarını yerden yere vurdu! ‘Atina Ankara karşısında çaresiz kaldı’

TÜRKİYE KARŞISINDA HÜKÜMETE GÜVEN SARSILDI

Yunan basınından Dimokratia'nın yayımladığı anket, hükümetin Türkiye politikasına yönelik tepkinin büyüdüğünü ortaya koydu.

Yunanistan’da Türkiye korkusu anketlere yansıdı: Halk hükümetin politikalarını yerden yere vurdu! ‘Atina Ankara karşısında çaresiz kaldı’

Ankete göre Yunan halkının yüzde 65,6'sı hükümetin kablo projesindeki tutumunu "çekingen" olarak nitelendirdi. Hükümetin kararlı davrandığını düşünenlerin oranı ise yalnızca yüzde 23,4'te kaldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yunanistan’da Türkiye korkusu anketlere yansıdı: Halk hükümetin politikalarını yerden yere vurdu! ‘Atina Ankara karşısında çaresiz kaldı’

Bu sonuçlar, Başbakan Kiryakos Miçotakis yönetiminin Türkiye karşısında izlediği politikanın Yunan kamuoyunda ciddi biçimde sorgulandığını gösterdi.

Yunanistan’da Türkiye korkusu anketlere yansıdı: Halk hükümetin politikalarını yerden yere vurdu! ‘Atina Ankara karşısında çaresiz kaldı’

YUNAN HALKI MİÇOTAKİS HÜKÜMETİNİ YETERSİZ BULUYOR

Yunanistan'ın Türkiye ile karşı karşıya gelme ihtimalini gözeterek projede ilerlemekte zorlanması, Atina yönetimine yönelik eleştirileri artırdı.

Yunanistan’da Türkiye korkusu anketlere yansıdı: Halk hükümetin politikalarını yerden yere vurdu! ‘Atina Ankara karşısında çaresiz kaldı’

Ankara'nın tepkisini hesaba katmak zorunda kalan hükümetin tutumu, Yunan kamuoyunda kararsızlık ve yetersizlik olarak değerlendirildi.

Yunanistan’da Türkiye korkusu anketlere yansıdı: Halk hükümetin politikalarını yerden yere vurdu! ‘Atina Ankara karşısında çaresiz kaldı’

YUNAN HALKI GERİLİMİN TIRMANMASINDAN YANA

Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri, katılımcıların yüzde 73,9'unun Türkiye'nin tepki göstermesi ihtimaline rağmen kablonun hemen döşenmesini istemesi oldu.

Yunanistan’da Türkiye korkusu anketlere yansıdı: Halk hükümetin politikalarını yerden yere vurdu! ‘Atina Ankara karşısında çaresiz kaldı’

Türkiye'nin araştırma gemilerini engellemesi ihtimaline ilişkin soruda ise katılımcıların yüzde 40,9'u çalışmaların Yunan Silahlı Kuvvetlerinin deniz koruması altında sürdürülmesini istedi.

Yunanistan’da Türkiye korkusu anketlere yansıdı: Halk hükümetin politikalarını yerden yere vurdu! ‘Atina Ankara karşısında çaresiz kaldı’

Yüzde 40,9'luk kesim de Avrupa Birliği'nin devreye girmesiyle diplomatik baskı uygulanmasını savundu. Çalışmaların ertelenmesini isteyenlerin oranının yalnızca yüzde 1,3 olması dikkat çekti.

Yunanistan’da Türkiye korkusu anketlere yansıdı: Halk hükümetin politikalarını yerden yere vurdu! ‘Atina Ankara karşısında çaresiz kaldı’

YENİ BİR KARDAK KRİZİNDEN ENDİŞE EDİYORLAR

Anket, Türkiye ile yaşanabilecek olası bir gerilimin Yunanistan'da ciddi kaygılara neden olduğunu da gözler önüne serdi.

Katılımcıların yüzde 59,5'i kablo projesi nedeniyle yaşanabilecek bir krizin 1996'daki Kardak gerilimine benzer bir krize dönüşmesini muhtemel görüyor.

Yunanistan’da Türkiye korkusu anketlere yansıdı: Halk hükümetin politikalarını yerden yere vurdu! ‘Atina Ankara karşısında çaresiz kaldı’

Yüzde 37,8'lik kesim son iki yılda Türkiye'den kaynaklandığını düşündüğü tehdidin arttığını belirtirken, yüzde 51,4'ü tehdidin aynı seviyede kaldığını düşünüyor. Türkiye kaynaklı tehdidin azaldığını düşünenlerin oranı ise yalnızca yüzde 7,1'de kaldı.

Yunanistan’da Türkiye korkusu anketlere yansıdı: Halk hükümetin politikalarını yerden yere vurdu! ‘Atina Ankara karşısında çaresiz kaldı’

PROJE ÇÖKERSE SUÇLU ATİNA

Kablo projesinin hayata geçirilememesi durumunda sorumluluğun kime ait olacağı sorusu da hükümet açısından dikkat çekici sonuçlar doğurdu.

Katılımcıların yüzde 39,8'i olası başarısızlığın sorumlusu olarak Yunan hükümetini gösterirken, yüzde 28,3'ü Avrupa Birliği'ni işaret etti.

Yunanistan’da Türkiye korkusu anketlere yansıdı: Halk hükümetin politikalarını yerden yere vurdu! ‘Atina Ankara karşısında çaresiz kaldı’

HALK MİÇOTAKİS HÜKÜMETİNİ ONAYLAMIYOR

Öte yandan katılımcıların yüzde 55'i hükümetin Türkiye politikasını onaylamadığını, yalnızca yüzde 36'sı desteklediğini ifade etti. Anketin ortaya koyduğu tablo, Türkiye ile ilişkilerde izlenecek yol konusunda Miçotakis hükümetinin kendi kamuoyunu ikna etmekte zorlandığını gösterdi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#YUNANİSTAN #TÜRKİYE #KİRYAKOS MİÇOTAKİS #AVRUPA BİRLİĞİ