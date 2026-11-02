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Yunanistan’da Türkiye korkusu anketlere yansıdı: Halk hükümetin politikalarını yerden yere vurdu! ‘Atina Ankara karşısında çaresiz kaldı’
Yunanistan’da Türkiye korkusu anketlere yansıdı: Halk hükümetin politikalarını yerden yere vurdu! ‘Atina Ankara karşısında çaresiz kaldı’
Atina yönetiminin Türkiye karşısındaki politikası Yunan kamuoyunda büyük tepki topladı. Halkın yüzde 65,6'sı hükümeti çekingenlikle suçlarken yüzde 73,9'u Ankara'nın tepkisine rağmen kablo projesinin hayata geçirilmesini istedi. Olası bir gerilimin yeni bir Kardak krizine dönüşmesinden korkanların oranı ise yüzde 59,5'e ulaştı.
Giriş Tarihi: 02.11.2026 10:43
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 11:03