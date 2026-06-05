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10 soruda TOKİ açık satış kampanyası! Bakan Kurum açıkladı: Milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 64 ili kapsayan açık satış kampanyasıyla ilgili merak edilen soruları ve yanıtları paylaştı. Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. 64 ilde 20 bine yakın orta gelirli ailemizi yuva sahibi yapacak yeni TOKİ açık satış kampanyamızla ilgili merak edilenleri yanıtladık" dedi. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.06.2026 10:45 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 10:48
10 soruda TOKİ açık satış kampanyası! Bakan Kurum açıkladı: Milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) açık satış kampanyasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum, 10 soruda merak edilenlerin cevaplandığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. 64 ilde 20 bine yakın orta gelirli ailemizi yuva sahibi yapacak yeni TOKİ açık satış kampanyamızla ilgili merak edilenleri yanıtladık" ifadelerini kullandı.

10 soruda TOKİ açık satış kampanyası! Bakan Kurum açıkladı: Milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz

64 İL KONUT DAĞILIMI

Paylaşımda projenin yer aldığı iller ve konut sayıları şöyle sıralandı:

Afyonkarahisar: 395, Ağrı: 118, Aksaray: 219, Amasya: 68, Ankara: 2062, Antalya: 46, Ardahan: 14, Artvin: 30, Aydın: 310, Balıkesir: 213, Batman: 588, Bayburt: 172, Bilecik: 206, Bingöl: 88, Bitlis: 262, Burdur: 269, Bursa: 2190, Çanakkale: 108, Çankırı: 83, Çorum: 157, Denizli: 319, Düzce: 130, Edirne: 127, Erzincan: 37, Erzurum: 21, Eskişehir: 565, Giresun: 38, Gümüşhane: 44, Hakkari: 86, Isparta: 176, İzmir: 306, Karabük: 127, Karaman: 120, Kars: 48, Kastamonu: 28, Kayseri: 104, Kırıkkale: 85, Kırklareli: 139, Kırşehir: 220, Kocaeli: 433, Konya: 998, Kütahya: 127, Manisa: 115, Mardin: 452, Mersin: 272, Muğla: 97, Muş: 147, Nevşehir: 317, Rize: 5, Sakarya: 20, Samsun: 684, Siirt: 294, Sivas: 203, Şırnak: 275, Tekirdağ: 424, Tokat: 61, Van: 161, Yozgat: 216, Zonguldak: 19, Elazığ: 61, Gaziantep: 7, Hatay: 1238, Kahramanmaraş: 1073, Malatya: 1000.

10 soruda TOKİ açık satış kampanyası! Bakan Kurum açıkladı: Milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz

ÖN BAŞVURU VE BAŞVURU BEDELİ OLMAYACAK

Satışların 15.06.2026 – 17.07.2026 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. üzerinden doğrudan yapılacağı vurgulandı. İkametgah, gelir, ön başvuru ve kura koşulları olmadığının altı çizildi. T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması gerektiği belirtildi.

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10 soruda TOKİ açık satış kampanyası! Bakan Kurum açıkladı: Milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz

2 BANKA ÜZERİNDEN DOĞRUDAN SATIŞ YAPILACAK

Evlerin vatandaşlara 3 ayrı satış alternatifi ile satılacağı hatırlatıldı. Buna göre ilk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirim indirimden faydalanabilecek. İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkanı tanınacak. Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkanıyla ödenebilecek. Bu alternatiflerinden birini seçen vatandaşlar peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatıracak ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayabilecek.

10 soruda TOKİ açık satış kampanyası! Bakan Kurum açıkladı: Milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz

İŞTE 10 SORU VE CEVAPTA TOKİ AÇIK SATIŞ KAMPANYASI...

10 soruda TOKİ açık satış kampanyası! Bakan Kurum açıkladı: Milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz

1- SATIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NEREDE YAPILACAK?

15.06.2026 – 17.07.2026 tarihleri arasında satış yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyuru yapılacak.

10 soruda TOKİ açık satış kampanyası! Bakan Kurum açıkladı: Milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz

2- KAMPANYADAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşları kampanyadan faydalanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.

10 soruda TOKİ açık satış kampanyası! Bakan Kurum açıkladı: Milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz

3-ÖN BAŞVURU, BAŞVURU BEDELİ VE KURA ÇEKİMİ OLACAK MI?

Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli ödenmeksizin vatandaşlar açıklanan bankalardan belirledikleri konutu satın alabilecek.

10 soruda TOKİ açık satış kampanyası! Bakan Kurum açıkladı: Milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz

4-İKAMETGAH KOŞULU VAR MI? DİLEYEN İSTEDİĞİ İLDEN KONUT ALABİLİYOR MU?

İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.

10 soruda TOKİ açık satış kampanyası! Bakan Kurum açıkladı: Milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz

5-GELİR KOŞULU VAR MI?

Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.

10 soruda TOKİ açık satış kampanyası! Bakan Kurum açıkladı: Milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz

6-EVLER HANGİ ÖDEME KOŞULLARIYLA SATIŞA SUNULACAK?

3 alternatif sunulacak. Birincisi; peşin alımlarda %25 indirim. İkincisi %50 peşinat bedeli için 72 ay vade, %8 indirim. Üçüncüsü %50 peşinat (Peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 30 Haziran 2027 tarihine kadar ödenecektir.) bedeli için 60 ay vade aternatiflerinden biri seçilerek konut satın alınabilecek.

10 soruda TOKİ açık satış kampanyası! Bakan Kurum açıkladı: Milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz

7-TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sözleşme imzalanmasına müteakip peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.

10 soruda TOKİ açık satış kampanyası! Bakan Kurum açıkladı: Milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz

8-KONUT TESLİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.

10 soruda TOKİ açık satış kampanyası! Bakan Kurum açıkladı: Milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz

9- HANGİ BÜYÜKLÜKTE KONUTLAR OLACAK, DİLEYEN İSTEDİĞİ BÜYÜKLÜKTEKİ KONUTU SEÇEBİLECEK Mİ?

2+1 ve 3+1 konutlar satışa sunulacak. Dileyen istediği büyüklükteki konutu seçebilecek.

10 soruda TOKİ açık satış kampanyası! Bakan Kurum açıkladı: Milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz

10-HANGİ İLDE KAÇ KONUT SATIŞA ÇIKARILACAK?

Afyonkarahisar: 395, Ağrı: 118, Aksaray: 219, Amasya: 68, Ankara: 2062, Antalya: 46, Ardahan: 14, Artvin: 30, Aydın: 310, Balıkesir: 213, Batman: 588, Bayburt: 172, Bilecik: 206, Bingöl: 88, Bitlis: 262, Burdur: 269, Bursa: 2190, Çanakkale: 108, Çankırı: 83, Çorum: 157, Denizli: 319, Düzce: 130, Edirne: 127, Erzincan: 37, Erzurum: 21, Eskişehir: 565, Giresun: 38, Gümüşhane: 44, Hakkari: 86, Isparta: 176, İzmir: 306, Karabük: 127, Karaman: 120, Kars: 48, Kastamonu: 28, Kayseri: 104, Kırıkkale: 85, Kırklareli: 139, Kırşehir: 220, Kocaeli: 433, Konya: 998, Kütahya: 127, Manisa: 115, Mardin: 452, Mersin: 272, Muğla: 97, Muş: 147, Nevşehir: 317, Rize: 5, Sakarya: 20, Samsun: 684, Siirt: 294, Sivas: 203, Şırnak: 275, Tekirdağ: 424, Tokat: 61, Van: 161, Yozgat: 216, Zonguldak: 19, Elazığ: 61, Gaziantep: 7, Hatay: 1238, Kahramanmaraş: 1073, Malatya: 1000.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MURAT KURUM #TOKİ