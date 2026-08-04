100 trilyon dolarlık borç: ABD, Japonya, Çin... Türkiye listenin neresinde?
Dünya ekonomileri yüksek faiz ve yüksek enflasyon sarmalından kurtulmaya çalışıyor. Jeopolitik risklerin yarattığı olumsuz ortam, petrol fiyatlarına bağlı olarak artan enerji fiyatları, Hürmüz Boğazı üzerinde dönen anlaşmazlıklar küresel ticareti ve ülkelerin ekonomilerini zorluyor. Başka bir taraftan Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre küresel kamu borçluluğu 100 trilyon doları aşmış durumda. En fazla borcu olan ülkeleri ise ABD, Çin ve Japonya… Peki, Türkiye bu listenin neresinde yer alıyor? Yükselen kamu borçları faiz politikalarını nasıl etkileyecek?
Giriş Tarihi: 04.08.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 12:05