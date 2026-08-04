100 trilyon dolarlık borç: ABD, Japonya, Çin... Türkiye listenin neresinde?

Artan küresel risklerin tüm dünyada tedirginliği neden olmasıyla savunma harcamaları artış gösterdi. Aynı şekilde risklerden kaynaklı olarak enerji maliyetleri hızla artıyor. Bu durumlar ise hükümetlerin daha fazla borçlanmasına neden oldu. Tüm dünyada kamu borçları yükselişe geçti. Küresel piyasaları en çok etkileyen ise 40 trilyon dolarlık ABD borcu. Türkiye ise gelişen ve gelişmekte olan ülkeler arasında düşük kamu borcu ile dikkat çekiyor.