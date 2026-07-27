Trend Galeri Trend Ekonomi 12 ay geri ödemesiz 5 milyon TL destek! Vade sayısı belli oldu: İşte detaylar...

12 ay geri ödemesiz 5 milyon TL destek! Vade sayısı belli oldu: İşte detaylar...

Teknoloji ve yenilik odaklı işletmelerin yapay zekâ teknolojilerini iş süreçlerinde etkin şekilde kullanmalarını sağlamak için Yapay Zekâ Kredi Programı hayata geçirildi. Program kapsamında işletmelere 500 bin TL ile 5 milyon TL arasında kredi imkânı sunulacak. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2026 olarak belirlenirken kredi geri ödemeleri için vade sayısı da açıklandı.

Metin CAN
Giriş Tarihi: 27.07.2026 06:34 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 06:36
12 ay geri ödemesiz 5 milyon TL destek! Vade sayısı belli oldu: İşte detaylar...

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), teknoloji ve yenilik odaklı girişimlerin yapay zekâ alanındaki gelişimini hızlandırmak amacıyla, teknoloji girişimcileri için GO Dijital Cüzdan tarafından sağlanan Yapay Zekâ Kredi Programı başvurularını almaya başladı.

12 ay geri ödemesiz 5 milyon TL destek! Vade sayısı belli oldu: İşte detaylar...

REKABET GÜCÜ ARTACAK

Program kapsamında, Teknogirişim Rozeti sahibi işletmelerin yüksek performanslı işlem kaynağı, güvenli veri saklama ve yapay zekâ araçlarına erişim ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Yapay zekâ geliştirme ve uygulama süreçlerinde kritik öneme sahip olan veri merkezi hizmetlerinin kullanımını kolaylaştıracak program ile teknoloji girişimlerinin rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

12 ay geri ödemesiz 5 milyon TL destek! Vade sayısı belli oldu: İşte detaylar...

SON BAŞVURU 31 ARALIK 2026

Yapay Zekâ Kredi Programı başvuruları 9 Temmuz-31 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden alınacak ve uygun bulunan işletmeler kredi kullanım işlemlerini GO Dijital Cüzdan uygulaması aracılığıyla yürütecek.

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12 ay geri ödemesiz 5 milyon TL destek! Vade sayısı belli oldu: İşte detaylar...

TOPLAM VADE 24 AY

Program kapsamında işletmelere 500 bin TL ile 5 milyon TL arasında kredi imkânı sunulacak. Kredi geri ödemeleri, destek başlangıç tarihinden itibaren 12 ay geri ödemesiz dönem sonrasında 12 ay eşit taksit halinde gerçekleştirilecek.

12 ay geri ödemesiz 5 milyon TL destek! Vade sayısı belli oldu: İşte detaylar...

ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Program kapsamında sağlanan kredi; yüksek performanslı işlem kaynakları (GPU, CPU, RAM), güvenli veri depolama hizmetleri, yapay zekâ veri merkezi hizmetleri, yapay zekâ araçları ve platform hizmetleri gibi giderlerin karşılanmasında kullanılabilecek. İşletmeler, KOSGEB ile protokol imzalayan veri merkezlerinden alacakları hizmetler için programdan yararlanabilecek. Yapay Zekâ Kredi Programı ile teknoloji girişimlerinin yapay zekâ altyapılarına erişiminin kolaylaştırılması, yerli teknoloji ekosisteminin güçlendirilmesi ve ülkemizin yapay zekâ alanındaki rekabetçiliğinin artırılması hedefleniyor.

12 ay geri ödemesiz 5 milyon TL destek! Vade sayısı belli oldu: İşte detaylar...

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programa başvuracak işletmelerin geçerli Teknogirişim Rozeti'ne sahip olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif ve güncel işletme beyanına sahip olması gerekiyor.

12 ay geri ödemesiz 5 milyon TL destek! Vade sayısı belli oldu: İşte detaylar...

FAİZ VE KOMİSYON YOK

İşletmelerin Yapay Zekâ Veri Merkezi İş Birliği Protokolü tarafı hizmet sağlayıcılardan alacakları hizmet alımı giderleri ödemelerinde GO Dijital Cüzdan üzerinden kredi kullanımı sağlanacak. İşletme başına kredi alt limiti 500.000 TL, üst limiti 5.000.000 TL olarak belirlendi. Kredi Türk Lirası cinsinden kullandırılıyor. Kullandırılan kredi için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak. Kredi vadesi 24 ay olup kredi başlangıç tarihinden itibaren ilk 12 ayı ödemesiz olacak.

12 ay geri ödemesiz 5 milyon TL destek! Vade sayısı belli oldu: İşte detaylar...

PROGRAM KAPSAMINDA SAĞLANAN FİNANSMAN NEREDE KULLANILACAK?

  • Yüksek performanslı işlem kaynakları (GPU, CPU, RAM),
  • Güvenli veri depolama hizmetleri,
  • Yapay zekâ veri merkezi hizmetleri,
  • Yapay zekâ araçları ve platform hizmetleri gibi giderlerin karşılanmasında kullanılabilecek. İşletmeler KOSGEB ile protokol imzalayan veri merkezlerinden alacakları hizmetler için programdan yararlanabilecek.
12 ay geri ödemesiz 5 milyon TL destek! Vade sayısı belli oldu: İşte detaylar...

BANKA TEMİNATI ALINIYOR

Yapay Zekâ Kredisi kapsamında işletmenin GO Dijital Cüzdan hesabına blokeli aktarılan kredi tutarı serbest bırakılmadan önce işletmeden banka teminatı alınıyor. Banka teminatında "GO Dijital Yapay ZekâKredisi ifadesinin yazılmış olması gerekiyor. Teminatın vadesi süresiz olmalı veya son geri ödeme tarihinin 6 ay sonrasını kapsamalı.

12 ay geri ödemesiz 5 milyon TL destek! Vade sayısı belli oldu: İşte detaylar...

Ancak işletme tarafından süresiz teminat veya uzun süreli teminat temin edilememesi halinde asgari 1 yıl süreli teminat sunulabilir. Teminatın yararlanıcı adı/unvanına yazılmış olması ve Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi'nde yer alan adı/unvanı ile bire bir örtüşmesi gerekiyor. Teminatın tutarlarını belirleyen rakam ve yazı ifadeleri birbiri ile uyumlu olmalı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#YAPAY ZEKÂ #KREDİ #KOSGEB