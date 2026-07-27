12 ay geri ödemesiz 5 milyon TL destek! Vade sayısı belli oldu: İşte detaylar...

Ancak işletme tarafından süresiz teminat veya uzun süreli teminat temin edilememesi halinde asgari 1 yıl süreli teminat sunulabilir. Teminatın yararlanıcı adı/unvanına yazılmış olması ve Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi'nde yer alan adı/unvanı ile bire bir örtüşmesi gerekiyor. Teminatın tutarlarını belirleyen rakam ve yazı ifadeleri birbiri ile uyumlu olmalı.