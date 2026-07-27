12 ay geri ödemesiz 5 milyon TL destek! Vade sayısı belli oldu: İşte detaylar...
Teknoloji ve yenilik odaklı işletmelerin yapay zekâ teknolojilerini iş süreçlerinde etkin şekilde kullanmalarını sağlamak için Yapay Zekâ Kredi Programı hayata geçirildi. Program kapsamında işletmelere 500 bin TL ile 5 milyon TL arasında kredi imkânı sunulacak. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2026 olarak belirlenirken kredi geri ödemeleri için vade sayısı da açıklandı.
Giriş Tarihi: 27.07.2026 06:34
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 06:36