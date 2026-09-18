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1.5 milyon müşteriyi ilgilendiriyor! Faizsiz konut ve araç finansmanında kritik hamle: Emlak Katılım devreye girdi: İşte detaylar...
1.5 milyon müşteriyi ilgilendiriyor! Faizsiz konut ve araç finansmanında kritik hamle: Emlak Katılım devreye girdi: İşte detaylar...
Ekonomi yönetimi, tasarruf finansman sektöründe yaşanabilecek olası paniğin önüne geçmek için harekete geçti. Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., Katılımevim ve Birevim'in satın alınmasına yönelik görüşmelere başladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.09.2026 06:41
Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 06:46