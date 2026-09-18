1.5 milyon müşteriyi ilgilendiriyor! Faizsiz konut ve araç finansmanında kritik hamle: Emlak Katılım devreye girdi: İşte detaylar...

YARIM TRİLYONU AŞTI

YÜKSEK faizler nedeniyle tasarruf finansman sektörü uzun zamandır güçlü şekilde büyüyor. Ev, araba alma hayali kuran yüzbinlerce kişi bu şirketlere başvuruyor. Sektörün ilk altı aylık işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artarak 832 milyar liraya yükseldi. Aktif büyüklük ise yüzde 188 artışla 501 milyar liraya ulaştı. Müşteri sayısı 1 milyon 549 bine çıktı. Sektörde 9 şirketin 891 şubesi bulunuyor.