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16 soruda kiralık sosyal konut projesi... Başvurular ve ilk teslim tarihi ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar...
16 soruda kiralık sosyal konut projesi... Başvurular ve ilk teslim tarihi ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar...
Kiralık sosyal konut projesinin ilk etabında 1.071 konut, aylık 10 bin liradan başlayan fiyatlarla 3 yıl süreyle kiralanacak. İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da dört bölgede yer alacak. Başvurular hangi tarihler arasında alınacak? Projeye başvuru şartları neler? İşte 16 soruda kiralık sosyal konut projesi…
Giriş Tarihi: 14.09.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 07:11