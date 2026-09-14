16 soruda kiralık sosyal konut projesi... Başvurular ve ilk teslim tarihi ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar...

3 - Hangi gruplara hangi büyüklükte evler tahsis edilecek?

Genç evli ailelere, 1+1 veya 2+1 konut, iki veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

4 - Projeye başvuru şartları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. Evli olmak. En az 1 yıldır İstanbul il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet ediyor olmak. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalanmamış olması, aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin lira üst sınırını aşmaması gerekiyor.