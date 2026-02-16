17 milyon emekliyi ilgilendiriyor. Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte yanıtı...
En az bir yıl çalışmış her işçi yıllık ücretli izne hak kazanır. Yıllık ücretli izne hak kazanmış bir işçi, usulüne uygun talepte bulunarak Ramazan ayında da iznini kullanabilir. İşveren, belirli koşullar altında çalışanlarına toplu yıllık izin yaptırabilir. Ramazan ayında merakla beklenen bir diğer konu da emeklinin bayram ikramiyesi olacak. İşte hem çalışanlar hem de bayram ikramiyesine ilişkin merak edilen tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 16.02.2026 06:24