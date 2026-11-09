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18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 4 aylık zam oranı netleşen emekliler, bir yandan hükümetin hazırladığı emekli maaşı düzenlemesine diğer yandan da promosyon kampanyalarını merakla araştırmaya devam ediyor. Maaşını bankaya taşıyan emekli, dul ve yetimler için Kasım ayında promosyon miktarı 35 bin TL'ye kadar yükseliyor. Bazı bankalar ise 90 bin TL'ye varan toplam fayda sağlıyor. Peki en yüksek promosyon hangi bankada? İşte banka banka kasım emekli promosyon kampanyaları...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.11.2026 10:09
18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, ocak zammının yanı sıra refah payı ve seyyanen zam ihtimalini takip ediyor. TÜİK'in enflasyon verileriyle zam oranında 4. veri açıklanırken, bankaların emekli promosyon kampanyaları da gündemdeki yerini koruyor.

18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

Bankalar, emekli maaşına ve ek koşullara bağlı olarak promosyon ödemelerini 35 bin liraya kadar yükseltti. Bazı kampanyalarda ek avantajlarla birlikte toplam kazanç 90 bin liraya ulaşıyor.

18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

BANKALARDA YARIŞ KIZIŞTI

Emeklilerin yanı sıra dul ve yetimler de promosyon kampanyalarından yararlanabiliyor. Otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, sigorta ve kredi gibi ek şartları yerine getirenlerin promosyon tutarı daha da artabiliyor.

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18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

Kamu bankalarında emekli promosyonları 5 bin-12 bin TL arasında değişirken, özel bankalarda nakit ödemeler 15-20 bin TL'ye kadar çıkıyor. Ek kampanyalarla toplam avantaj 30-35 bin TL'ye ulaşırken, bazı bankalar 90 bin TL'ye varan fayda sunuyor.

18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

TAHHÜDÜ DOLMAYAN EMEKLİLER NE YAPMALI?

Emeklilerin banka değiştirmek için üç yıllık taahhüt süresinin dolmasını beklemesi gerekmiyor. Daha yüksek promosyon teklifi alan emekliler, aldıkları ödemenin kalan süreye düşen kısmını iade ederek maaşlarını başka bankaya taşıyabiliyor.

18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

İade edilecek tutar, taahhüdün kalan süresine göre hesaplanıyor. Emekliler, kalan süreye ait promosyonu geri ödeyerek yeni bankanın kampanya koşullarından yararlanabiliyor.

18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

Kasım ayındaki kampanyalarda öne çıkan bankaların sunduğu imkanlar şöyle

18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

ŞEKERBANK

Şekerbank, emeklilere maaş tutarına göre 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin TL promosyon sunuyor. Ek kampanyalar kapsamında fatura talimatına 3 bin TL, kredi kartı harcamasına 5 bin TL, KMH kullanımına 4 bin TL, sigortaya 5 bin TL ve vadesiz hesap açılışına 1.000-6.000 TL arasında ödeme yapıyor.

18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

ING

ING, emeklilere maaş tutarına göre 15 bin TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Ek kampanyalarla toplam avantaj 32 bin TL'ye ulaşıyor. Dört fatura talimatına 4 bin TL, Turuncu Hesap'ta 100 bin TL bakiyeye 3.500 TL, kredi kullanımına 3.500 TL ve mobilden müşteri olmaya 2 bin TL ek ödeme veriliyor. Kart harcamalarında ise 4 bin TL'ye kadar iade imkânı bulunuyor.

18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans'ta ek kampanyalarla toplam promosyon avantajı 32 bin TL'ye kadar çıkıyor. İki fatura talimatı, yedek hesap başvurusu ve kredi kartıyla tek seferde 5 bin TL harcama şartlarıyla maaşa göre 13 bin, 18 bin 500, 22 bin ve 27 bin TL promosyon veriliyor. Ayrıca emekli yakını getirenlere kişi başına 500 TL, toplamda 5 bin TL'ye kadar ek ödeme sunuluyor.

18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk'te maaşa göre 8.300 ila 20 bin lira arasında temel promosyon bulunuyor. Ek ödemelerle toplam tutar 30 bin liraya kadar çıkıyor.

18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

DENİZBANK

DenizBank'ta temel promosyon 5 bin ila 12 bin lira arasında. KMH, fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı gibi şartlarla ek promosyon 18 bin liraya kadar çıkıyor ve toplam tutar 30 bin liraya ulaşıyor.

18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

AKBANK

Akbank'ta temel promosyon 6.250 ila 15 bin lira arasında değişiyor.

18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, maaş tutarına göre Ekim ayında 15.000 TL'ye kadar nakit promosyona ek koşullara bağlı olarak 10.000 TL'ye kadar ek fırsat sunuyor. Toplam fayda ise 25.000 TL'ye ulaşıyor.

18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

İŞ BANKASI

İş Bankası'nda da temel promosyon 6.250 ila 15 bin lira arasında değişiyor. Fatura talimatı, banka ve kredi kartı harcamaları ile yeni kasko veya konut poliçesine yönelik ek ödüllerle toplam avantaj 25 bin liraya kadar çıkıyor.

Banka aynı zamanda 1–31 Ekim tarihleri arasında promosyon taahhüdü verip bankanın aracılığıyla yeni bireysel emeklilik hesabı açan emeklilere, koşullar sağlandığında 1.000 TL MaxiPuan fırsatı sunuyor.

18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'de maaşa göre 6.250 ila 15 bin lira arasında promosyon ödeniyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcaması, mobil uygulama kullanımı ve mobilden müşteri olma gibi ek fırsatlarla toplam ödeme 30 bin liraya kadar çıkıyor.

18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk'te ise temel promosyon 5 bin ila 12 bin lira arasında bulunuyor. Fatura talimatı ve kart harcamasına yönelik ek ödemelerle toplam tutar 14 bin liraya kadar yükseliyor.

18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

QNB

QNB'de maaş tutarına göre 8.500, 13.500, 16.500 ve 20 bin lira promosyon ödeniyor. Eczane ve market harcamalarına yönelik yıllık 3 bin liraya kadar iade imkanı da bulunuyor.

18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

VAKIF KATILIM

Vakıf Katılım'da ise maaş dilimine göre 8.750 liradan başlayıp 25 bin liraya kadar çıkan promosyon seçenekleri bulunuyor.

18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

ZİRAAT'TEN 90 BİN LİRAYA VARAN TOPLAM AVANTAJ

Ziraat Bankası'nda 12 bin liraya kadar emekli promosyonuna ek olarak toplam 90 bin liraya varan avantaj sunuluyor.

Bu kapsamda 12 ay vadeli faizsiz 40 bin lira kredi, her ay 6 bin liraya kadar Bankkart Lira ve faizsiz, 3 ay taksitli 25 bin lira nakit avans imkanları yer alıyor.

18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

DUL VE YETİMLERE NE KADAR PROMOSYON ÖDENİYOR?

Temmuz 2026 itibarıyla en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükselmesiyle, yüzde 25 hisse alan bir yetimin aylığı 5 bin 888 TL, yüzde 50 hisse alan dul eşin aylığı 11 bin 776 TL, yüzde 75 hisse alan dul eşin aylığı ise 17 bin 664 TL oldu.

Bankaların promosyon tarifelerinde bu aylık dilimlerine karşılık 5 bin, 8 bin ve 10 bin TL seviyelerinde ödemeler bulunabiliyor. Ancak dul ve yetimlere ödenecek promosyon tutarı bankaya ve kampanya koşullarına göre değişebiliyor.

18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

E-DEVLET'TEN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Emekliler banka değişikliği işlemini e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabiliyor. Böylece emekliler banka şubesine gitmeden, işlemi internet üzerinden gerçekleştirebiliyor.

18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

Banka değiştirmeyi düşünen emeklilerin, tercih edecekleri bankanın güncel promosyon tutarını ve 3 yıllık maaş alma taahhüdü ile ek kampanya koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

KREDİ BORCU OLANLAR DİKKATLİ OLMALI

Emekli olmadan önce kullanılan kredi tek başına banka değişikliğine engel oluşturmuyor. Ancak kredi sözleşmesinde maaşın bankada kalmasını gerektiren özel hükümler, virman, takas veya mahsup talimatları bulunabiliyor. Bu nedenle banka değiştirmeden önce mevcut kredi sözleşmesinin incelenmesi önem taşıyor.

18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları

EN YÜKSEK TUTAR İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Bankaların reklamlarında yer alan "30 bin TL", "32 bin TL" gibi rakamlar çoğu zaman azami ödeme tutarını ifade ediyor.