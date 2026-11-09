Trend
Galeri
Trend Ekonomi
18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları
18 milyon emekliye Kasım sonuna kadar yatacak! Kesenin ağzı açıldı: İşte banka banka emekli promosyonları
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 4 aylık zam oranı netleşen emekliler, bir yandan hükümetin hazırladığı emekli maaşı düzenlemesine diğer yandan da promosyon kampanyalarını merakla araştırmaya devam ediyor. Maaşını bankaya taşıyan emekli, dul ve yetimler için Kasım ayında promosyon miktarı 35 bin TL'ye kadar yükseliyor. Bazı bankalar ise 90 bin TL'ye varan toplam fayda sağlıyor. Peki en yüksek promosyon hangi bankada? İşte banka banka kasım emekli promosyon kampanyaları...
Giriş Tarihi: 09.11.2026 10:09