18–25 yaş arası gençlere devletten her ay 28 bin 75 TL! Bu hafta TBMM’ye geliyor... İşte başvuru şartları

Gençlere yönelik kaç proje uygulanıyor, maliyeti ne kadar?

Hükümet gençlerin istihdama katılımını artırmaya yönelik 37 ayrı hizmet ve programı devreye aldı. Eğitim, deneyim kazanımı, danışmanlık, istihdam teşvikleri ve özel hedef gruplara yönelik destekleri kapsayan bu hizmetler arasında: "İşgücü Piyasası Araştırmaları, İş ve Meslek Danışmanlığı, Kariyer Rehberliği, Engelli İş Koçluğu, İş Arama Becerileri Eğitimleri, İş Kulüpleri" gibi başlıklar bulunuyor. 2025 yılında gençlere yönelik programlar için toplam yaklaşık 30.2 milyar TL kaynak kullanıldı. Gençlerin istihdama katılımı arttırmak için 2026 yılında toplam 128.7 milyar TL harcama yapılacak. 2026–2028 döneminde genç istihdamını desteklemek üzere toplam 445.1 milyar TL yani 9 bakanlığın bütçesi kadar kaynak tahsis edilecek.