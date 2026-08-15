2026-2027 üniversite harçları belli oldu! Hangi bölüm ne kadar? İşte tıp, hukuk ve mühendislik ücretleri

TIP, DİŞ HEKİMLİĞİ VE VETERİNER KATKI PAYI

Karara göre ttıp fakültelerinde bir öğrenci için belirlenen cari hizmet maliyeti 115 bin 435 lira oldu. Bunun 4 bin 386 lirası öğrenci katkı payı, 111 bin 48 lirası ise devlet katkısı olarak belirlendi.