2026-2027 üniversite harçları belli oldu! Hangi bölüm ne kadar? İşte tıp, hukuk ve mühendislik ücretleri

|Tıp Fakülteleri
|4.386 TL
|Diş Hekimliği Fakültesi
|3.669 TL
|Eczacılık Fakültesi
|3.669 TL
|Veteriner Fakültesi
|2.869 TL
|Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol Programı)
|3.491 TL
|Teknik Eğitim Fakültesi
|2.084 TL
|İTÜ İşletme Fakültesi Mühendislik Programları
|2.986 TL
|Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
|2.876 TL
|Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
|2.876 TL
|Elektrik-Elektronik Fakültesi
|2.876 TL
|Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|2.876 TL
|İnşaat Fakültesi
|2.876 TL
|Kimya-Metalurji Fakültesi
|2.876 TL
|Maden Fakültesi
|2.876 TL
|Makina Fakültesi
|2.876 TL
|Mühendislik Fakültesi
|2.876 TL
|Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|2.876 TL
|Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
|2.876 TL
|Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|2.876 TL
|Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
|2.876 TL
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|2.876 TL
|Mimarlık Fakültesi
|2.876 TL
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|2.876 TL
|Orman Fakültesi
|2.876 TL
|Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
|2.876 TL
|Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|2.876 TL
|Teknoloji Fakültesi
|2.876 TL
|Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|2.876 TL
|Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|2.876 TL
|Ziraat Fakültesi
|2.876 TL
|Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|2.876 TL
|Deniz Bilim ve Teknoloji Fakültesi
|2.343 TL
|Deniz Bilimleri Fakültesi
|2.343 TL
|Denizcilik Fakültesi
|2.343 TL
|Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
|2.343 TL
|Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
|2.343 TL
|Güzel Sanatlar Fakültesi
|2.343 TL
|Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
|2.343 TL
|Güzel Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|2.343 TL
|Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
|2.343 TL
|Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
|2.343 TL
|Sanat ve Tasarım Fakültesi
|2.343 TL
|Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|2.343 TL
|Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi
|2.343 TL
|Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
|2.343 TL
|Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
|2.343 TL
|İcra Sanatları Fakültesi
|2.343 TL
|Su Ürünleri Fakültesi
|2.343 TL
|Su Bilimleri Fakültesi
|2.343 TL
|Tekstil Teknolojisi ve Tasarım Fakültesi
|2.343 TL
|Fen Fakültesi
|2.111 TL
|Fen-Edebiyat Fakültesi (Fen Programı)
|2.111 TL
|Temel Bilimler Fakültesi
|2.111 TL
|Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi
|2.111 TL
|Hukuk Fakültesi
|2.323 TL
|İktisat Fakültesi
|2.323 TL
|İşletme Fakültesi
|2.323 TL
|Siyasal Bilgiler Fakültesi
|2.323 TL
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|2.323 TL
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|2.323 TL
|Yönetim Bilimleri Fakültesi
|2.323 TL
|İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|2.323 TL
|Finansal Bilimler Fakültesi
|2.323 TL
|Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi
|2.111 TL
|İlahiyat Fakültesi
|2.111 TL
|İslami İlimler Fakültesi
|2.111 TL
|Eğitim Fakültesi
|2.111 TL
|Mesleki Eğitim Fakültesi
|2.111 TL
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|2.111 TL
|Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
|2.111 TL
|Hemşirelik Fakültesi
|2.111 TL
|Spor Bilimleri Fakültesi
|2.111 TL
|Endüstriyel Sanat Eğitimi Fakültesi
|2.111 TL
|Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi
|2.111 TL
|Turizm Fakültesi
|2.111 TL
|İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|2.111 TL
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|2.111 TL
|İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
|2.111 TL
|Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|2.111 TL
|Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
|2.111 TL
|Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
|2.111 TL
|Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|2.111 TL
|Eğitim Bilimleri
|2.111 TL
|Edebiyat Fakültesi
|2.111 TL
|Yabancı Diller Fakültesi
|2.111 TL
|Fen-Edebiyat Fakültesi (Edebiyat ve Sosyal Programlar)
|2.111 TL
|İletişim Bilimleri Fakültesi
|2.111 TL
|İletişim Fakültesi
|2.111 TL
|Açıköğretim Fakültesi
|479 TL
|Yabancı Dil Destek Birimleri
|İlgili fakülte/yüksekokul/bölüm esaslarına göre
|Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları
|İlgili fakülte/yüksekokul/bölüm esaslarına göre
|Yabancı Dil Hazırlık Okulları
|İlgili fakülte/yüksekokul/bölüm esaslarına göre