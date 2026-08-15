Trend Galeri Trend Ekonomi 2026-2027 üniversite harçları belli oldu! Hangi bölüm ne kadar? İşte tıp, hukuk ve mühendislik ücretleri

2026-2027 üniversite harçları belli oldu! Hangi bölüm ne kadar? İşte tıp, hukuk ve mühendislik ücretleri

2026-2027 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında uygulanacak öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile fakülte, program, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim için uygulanacak tutarlar tek tek açıklandı. Aynı zamanda birinci öğretim ve açık öğretimde devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payları da belirlendi. İşte tıp, hukuk ve mühendislik ücretleri...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.08.2026 13:29 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 13:49
2026-2027 üniversite harçları belli oldu! Hangi bölüm ne kadar? İşte tıp, hukuk ve mühendislik ücretleri

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026-2027 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında öğrencilerden alınacak katkı payı ve öğrenim ücretleri açıklandı. Karara göre birinci öğretim ve açık öğretimde devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payları da düzenlendi.

2026-2027 üniversite harçları belli oldu! Hangi bölüm ne kadar? İşte tıp, hukuk ve mühendislik ücretleri

HARÇ ÜCRETLERİ FAKÜLTE VE PROGRAMLARA GÖRE DEĞİŞİYOR

Kararda, merkezi yerleştirme esaslarına göre yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerden 2026-2027 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri düzenlendi.

Bir eğitim-öğretim yılında iki dönem öğrenim yapan yükseköğretim kurumlarında, belirlenen yıllık öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin yarısının dönem başına uygulanacağı belirtildi.

2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden alınması gereken öğrenci katkı paylarının, belirlenen esaslar çerçevesinde devlet tarafından karşılanacağı da kararda yer aldı.

2026-2027 üniversite harçları belli oldu! Hangi bölüm ne kadar? İşte tıp, hukuk ve mühendislik ücretleri

TIP, DİŞ HEKİMLİĞİ VE VETERİNER KATKI PAYI

Karara göre ttıp fakültelerinde bir öğrenci için belirlenen cari hizmet maliyeti 115 bin 435 lira oldu. Bunun 4 bin 386 lirası öğrenci katkı payı, 111 bin 48 lirası ise devlet katkısı olarak belirlendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
2026-2027 üniversite harçları belli oldu! Hangi bölüm ne kadar? İşte tıp, hukuk ve mühendislik ücretleri

Diş hekimliği fakültelerinde cari hizmet maliyeti 41 bin 641 lira olarak belirlenirken, öğrenci katkı payı 3 bin 669 lira, devlet katkısı 37 bin 973 lira oldu.

2026-2027 üniversite harçları belli oldu! Hangi bölüm ne kadar? İşte tıp, hukuk ve mühendislik ücretleri

Veteriner fakültelerinde ise toplam cari hizmet maliyeti 31 bin 687 lira. Öğrenci katkı payı 2 bin 869 lira, devlet katkısı ise 28 bin 818 lira olarak açıklandı.

2026-2027 üniversite harçları belli oldu! Hangi bölüm ne kadar? İşte tıp, hukuk ve mühendislik ücretleri

MÜHENDİSLİK, MİMARLIK, İKTİSAT VE İŞLETME BÖLÜMLERİ

Mühendislik, mimarlık ve benzer fakültelerin yer aldığı grupta öğrenci başına cari hizmet maliyeti 22 bin 703 lira olarak belirlendi.

Bu tutarın 2 bin 876 lirası öğrenci katkı payı, 19 bin 827 lirası devlet katkısı olarak hesaplandı.

2026-2027 üniversite harçları belli oldu! Hangi bölüm ne kadar? İşte tıp, hukuk ve mühendislik ücretleri

İktisat, işletme, siyasal bilgiler ve benzer fakültelerin bulunduğu grupta cari hizmet maliyeti 17 bin 155 lira oldu. Öğrenci katkı payı 2 bin 323 lira, devlet katkısı ise 14 bin 832 lira olarak belirlendi.

2026-2027 üniversite harçları belli oldu! Hangi bölüm ne kadar? İşte tıp, hukuk ve mühendislik ücretleri

HUKUK, EĞİTİM, İLETİŞİM VE EDEBİYAT

Hukuk, eğitim, iletişim, edebiyat ve benzer fakültelerin yer aldığı grupta ise cari hizmet maliyeti 15 bin 249 lira olarak açıklandı. Bu grupta öğrenci katkı payı 2 bin 111 lira, devlet katkısı 13 bin 138 lira oldu.

2026-2027 üniversite harçları belli oldu! Hangi bölüm ne kadar? İşte tıp, hukuk ve mühendislik ücretleri

BAŞARILI ÖĞRENCİLER İÇİN ÜCRET DÜZENLEMESİ

Kararda başarılı öğrencilerin öğrenim ücretlerine ilişkin hükümler de yer aldı. Hazırlık sınıfı hariç yıllık eğitim-öğretim programlarında dönemlik, yıllık eğitim-öğretim programlarında ise bir sonraki dönem veya eğitim-öğretim yılında başarı ortalamasına göre sıralamada öne giren öğrenciler için ücret düzenlemeleri yapıldı.

2026-2027 üniversite harçları belli oldu! Hangi bölüm ne kadar? İşte tıp, hukuk ve mühendislik ücretleri

İKİNCİ ÖĞRETİM VE UZAKTAN EĞİTİM ÜCRETLERİ

Kararda ikinci öğretim ve uzaktan öğretim için alınacak öğrenim ücretleri de yer aldı.

Veteriner fakültelerinde cari hizmet maliyeti 31 bin 687 lira, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim ücreti 15 bin 844 lira olarak belirlendi.

2026-2027 üniversite harçları belli oldu! Hangi bölüm ne kadar? İşte tıp, hukuk ve mühendislik ücretleri

Havacılık ve uzay bilimleri fakülteleri ile pilotaj programlarının bulunduğu grupta cari hizmet maliyeti 63 bin 388 lira, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim ücreti 31 bin 694 lira oldu.

Mühendislik, mimarlık ve benzer fakültelerde ise cari hizmet maliyeti 22 bin 703 lira, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim ücreti 11 bin 348 lira olarak açıklandı.

2026-2027 üniversite harçları belli oldu! Hangi bölüm ne kadar? İşte tıp, hukuk ve mühendislik ücretleri

YABANCI DİLDE EĞİTİMDE ÜCRET 1,5 KAT UYGULANACAK

Yabancı dille eğitim verilen yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti ve öğrenci katkı payı, ilgili tutarın 1,5 katı olarak uygulanacak.

2026-2027 üniversite harçları belli oldu! Hangi bölüm ne kadar? İşte tıp, hukuk ve mühendislik ücretleri

2026-2027 üniversite öğrenci katkı payları şu şekilde:

2026-2027 üniversite harçları belli oldu! Hangi bölüm ne kadar? İşte tıp, hukuk ve mühendislik ücretleri
Fakülte / Program Öğrenci katkı payı
Tıp Fakülteleri 4.386 TL
Diş Hekimliği Fakültesi 3.669 TL
Eczacılık Fakültesi 3.669 TL
Veteriner Fakültesi 2.869 TL
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol Programı) 3.491 TL
Teknik Eğitim Fakültesi 2.084 TL
İTÜ İşletme Fakültesi Mühendislik Programları 2.986 TL
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi 2.876 TL
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi 2.876 TL
Elektrik-Elektronik Fakültesi 2.876 TL
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 2.876 TL
İnşaat Fakültesi 2.876 TL
Kimya-Metalurji Fakültesi 2.876 TL
Maden Fakültesi 2.876 TL
Makina Fakültesi 2.876 TL
Mühendislik Fakültesi 2.876 TL
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 2.876 TL
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 2.876 TL
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2.876 TL
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi 2.876 TL
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2.876 TL
Mimarlık Fakültesi 2.876 TL
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2.876 TL
Orman Fakültesi 2.876 TL
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 2.876 TL
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2.876 TL
Teknoloji Fakültesi 2.876 TL
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 2.876 TL
Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2.876 TL
Ziraat Fakültesi 2.876 TL
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2.876 TL
Deniz Bilim ve Teknoloji Fakültesi 2.343 TL
Deniz Bilimleri Fakültesi 2.343 TL
Denizcilik Fakültesi 2.343 TL
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi 2.343 TL
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi 2.343 TL
Güzel Sanatlar Fakültesi 2.343 TL
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 2.343 TL
Güzel Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2.343 TL
Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 2.343 TL
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi 2.343 TL
Sanat ve Tasarım Fakültesi 2.343 TL
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2.343 TL
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi 2.343 TL
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2.343 TL
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 2.343 TL
İcra Sanatları Fakültesi 2.343 TL
Su Ürünleri Fakültesi 2.343 TL
Su Bilimleri Fakültesi 2.343 TL
Tekstil Teknolojisi ve Tasarım Fakültesi 2.343 TL
Fen Fakültesi 2.111 TL
Fen-Edebiyat Fakültesi (Fen Programı) 2.111 TL
Temel Bilimler Fakültesi 2.111 TL
Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi 2.111 TL
Hukuk Fakültesi 2.323 TL
İktisat Fakültesi 2.323 TL
İşletme Fakültesi 2.323 TL
Siyasal Bilgiler Fakültesi 2.323 TL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2.323 TL
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2.323 TL
Yönetim Bilimleri Fakültesi 2.323 TL
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 2.323 TL
Finansal Bilimler Fakültesi 2.323 TL
Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi 2.111 TL
İlahiyat Fakültesi 2.111 TL
İslami İlimler Fakültesi 2.111 TL
Eğitim Fakültesi 2.111 TL
Mesleki Eğitim Fakültesi 2.111 TL
Sağlık Bilimleri Fakültesi 2.111 TL
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi 2.111 TL
Hemşirelik Fakültesi 2.111 TL
Spor Bilimleri Fakültesi 2.111 TL
Endüstriyel Sanat Eğitimi Fakültesi 2.111 TL
Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi 2.111 TL
Turizm Fakültesi 2.111 TL
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2.111 TL
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2.111 TL
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 2.111 TL
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2.111 TL
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 2.111 TL
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi 2.111 TL
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2.111 TL
Eğitim Bilimleri 2.111 TL
Edebiyat Fakültesi 2.111 TL
Yabancı Diller Fakültesi 2.111 TL
Fen-Edebiyat Fakültesi (Edebiyat ve Sosyal Programlar) 2.111 TL
İletişim Bilimleri Fakültesi 2.111 TL
İletişim Fakültesi 2.111 TL
Açıköğretim Fakültesi 479 TL
Yabancı Dil Destek Birimleri İlgili fakülte/yüksekokul/bölüm esaslarına göre
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları İlgili fakülte/yüksekokul/bölüm esaslarına göre
Yabancı Dil Hazırlık Okulları İlgili fakülte/yüksekokul/bölüm esaslarına göre
2026-2027 üniversite harçları belli oldu! Hangi bölüm ne kadar? İşte tıp, hukuk ve mühendislik ücretleri
Yüksekokul / Program Öğrenci katkı payı
Devlet Konservatuvarı 4.373 TL
Sivil Havacılık Yüksekokulu (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol Programı) 3.491 TL
Sivil Havacılık Yüksekokulu 2.876 TL
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu 1.688 TL
Tütün Eksperliği Yüksekokulu 1.688 TL
Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu 1.688 TL
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 1.414 TL
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 1.414 TL
Sağlık Yüksekokulları 1.414 TL
Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu 1.414 TL
Moda ve Tasarım Yüksekokulu 1.414 TL
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu 1.414 TL
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu 1.414 TL
Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu 1.414 TL
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 1.414 TL
Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Yüksekokulu 1.414 TL
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1.414 TL
Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulu 1.414 TL
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 1.414 TL
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 1.414 TL
Hemşirelik Yüksekokulu 1.414 TL
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu 1.414 TL
Tapu Kadastro Yüksekokulu 1.414 TL
Hayvansal Üretim Yüksekokulu 1.414 TL
Yabancı Diller Yüksekokulu 1.414 TL
Engelliler Entegre Yüksekokulu 1.414 TL
2026-2027 üniversite harçları belli oldu! Hangi bölüm ne kadar? İşte tıp, hukuk ve mühendislik ücretleri
Meslek yüksekokulu / Program Öğrenci katkı payı
Tapu Kadastro MYO 1.414 TL
Maliye MYO 1.414 TL
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar MYO 1.414 TL
Turizm ve Otelcilik MYO 1.414 TL
Meslek Yüksekokulları 1.414 TL
Sağlık Hizmetleri MYO 1.414 TL
Veterinerlik MYO 1.414 TL
Turizm MYO 1.414 TL
Turizm ve Otel İşletmeciliği MYO 1.414 TL
Mutfak Sanatları MYO 1.414 TL
Ormancılık MYO 1.414 TL
Sivil Havacılık MYO 1.414 TL
Sosyal Bilimler MYO 1.414 TL
Teknik Bilimler MYO 1.414 TL
Uzaktan Öğretim MYO 1.414 TL
Adalet MYO 1.414 TL
Hayvansal Üretim ve Yönetimi MYO 1.414 TL
Gıda ve Tarım MYO 1.414 TL
Gıda Tarım ve Hayvancılık MYO 1.414 TL
Tarım MYO 1.414 TL
Tarım Bilimleri MYO 1.414 TL
Tarım ve Hayvancılık MYO 1.414 TL
Tarım ve Orman MYO 1.414 TL
Atçılık MYO 1.414 TL
Güvenlik MYO 1.414 TL
Güvenlik Hizmetleri MYO 1.414 TL
Güvenlik ve Koruma MYO 1.414 TL
Siber Güvenlik MYO 1.414 TL
Ulaştırma MYO 1.414 TL
Yerel Yönetimler MYO 1.414 TL
Deniz Teknolojileri MYO 1.414 TL
Güzel Sanatlar MYO 1.414 TL
Otomotiv MYO 1.414 TL
Sanat ve Tasarım MYO 1.414 TL
Müzik ve Güzel Sanatlar MYO 1.414 TL
Tasarım MYO 1.414 TL
Bilişim Teknolojisi MYO 1.414 TL
Denizcilik MYO 1.414 TL
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi MYO 1.414 TL
Lisansüstü öğretim 1.338 TL
Haber Girişi Baki Sancak - Editör