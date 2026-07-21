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2026 Mevduat faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar? Banka banka güncel getiri tablosu...

2026 yılında mevduat faizleri, birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer almayı sürdürüyor. Bankalar, 32 günlük TL vadeli mevduat hesapları ile günlük kazanç sağlayan hesaplara yönelik faiz oranlarını güncelledi. Elindeki 1 milyon TL'yi değerlendirmeyi planlayan yatırımcılar ise en yüksek faiz oranlarını ve vade sonunda elde edecekleri net getiriyi merak ediyor. Mevduat getirileri; tercih edilen banka, hesap türü, uygulanan faiz oranı ve vade süresine göre farklılık gösteriyor. İşte bankaların 1 milyon TL için sunduğu güncel mevduat faiz oranları ve 32 günlük kazanç tablosu…

Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:28 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 09:34