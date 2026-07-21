Trend Galeri Trend Ekonomi 2026 Mevduat faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar? Banka banka güncel getiri tablosu...

2026 Mevduat faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar? Banka banka güncel getiri tablosu...

2026 yılında mevduat faizleri, birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer almayı sürdürüyor. Bankalar, 32 günlük TL vadeli mevduat hesapları ile günlük kazanç sağlayan hesaplara yönelik faiz oranlarını güncelledi. Elindeki 1 milyon TL'yi değerlendirmeyi planlayan yatırımcılar ise en yüksek faiz oranlarını ve vade sonunda elde edecekleri net getiriyi merak ediyor. Mevduat getirileri; tercih edilen banka, hesap türü, uygulanan faiz oranı ve vade süresine göre farklılık gösteriyor. İşte bankaların 1 milyon TL için sunduğu güncel mevduat faiz oranları ve 32 günlük kazanç tablosu…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:28 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 09:34
2026 Mevduat faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL’nin 32 günlük kazancı ne kadar? Banka banka güncel getiri tablosu...

Bankalar, standart vadeli mevduat hesaplarının yanı sıra günlük getiri sağlayan hesaplarda da yüzde 35 ile yüzde 47 arasında değişen faiz ve kâr payı oranları sunuyor.

2026 Mevduat faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL’nin 32 günlük kazancı ne kadar? Banka banka güncel getiri tablosu...

Özellikle yeni müşterilere yönelik hayata geçirilen "hoş geldin" kampanyaları kapsamında sunulan avantajlı faiz oranları, standart mevduat ürünlerine kıyasla yatırımcılara daha yüksek getiri elde etme fırsatı sağlayabiliyor.

2026 Mevduat faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL’nin 32 günlük kazancı ne kadar? Banka banka güncel getiri tablosu...

GÜNLÜK GETİRİ SAĞLAYAN HESAPLARDA FAİZ ORANLARI ZİRVEDE

Günlük kazanç imkânı sunan hesaplarda uygulanan en yüksek faiz oranları ise yüzde 47 seviyesine kadar ulaşıyor.

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2026 Mevduat faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL’nin 32 günlük kazancı ne kadar? Banka banka güncel getiri tablosu...
  • ON Dijital Bankacılık – ON Plus: %46 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.233,89 TL
  • Anadolubank – Renkli Hesap: %46 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.741,08 TL
  • Alternatif Bank – VOV Hesap: %46 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.821,62 TL
  • Türk Ticaret Bankası – Salkım Hesap: %45,25 faiz – Vade sonu bakiye: 1.029.927,67 TL
  • ING – Turuncu Hesap: %45 faiz – Vade sonu bakiye: 1.033.066,33 TL
2026 Mevduat faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL’nin 32 günlük kazancı ne kadar? Banka banka güncel getiri tablosu...
  • DenizBank – Kaptan Hesap: %44,5 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.606,53 TL
  • getirfinans – Günlük Vadeli Hesap: %44 faiz – Vade sonu bakiye: 1.029.734,54 TL
  • Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL: %43,5 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.113,58 TL
  • QNB – Kazandıran Günlük Hesap: %43,25 faiz – Vade sonu bakiye: 1.026.996,73 TL
  • Akbank – Serbest Plus Hesap: %41,5 faiz – Vade sonu bakiye: 1.030.456,98 TL
2026 Mevduat faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL’nin 32 günlük kazancı ne kadar? Banka banka güncel getiri tablosu...
  • Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran Hesap: %47 faiz – Vade sonu bakiye: 1.023.328,18 TL
  • Fibabanka – Kiraz Hesap: %47 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.512,22 TL
  • Odea – Oksijen Hesap: %46 faiz – Vade sonu bakiye: 1.027.130,97 TL
  • TEB – Marifetli Hesap: %46 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.741,08 TL
  • CEPTETEB – Marifetli Hesap: %46 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.741,08
2026 Mevduat faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL’nin 32 günlük kazancı ne kadar? Banka banka güncel getiri tablosu...
  • Vakıf Katılım – Günlük Hesap: %41 kâr payı – Vade sonu bakiye: 1.030.084,73 TL
  • Ziraat Katılım – Anında Günlük Hesap: %36 kâr payı – Vade sonu bakiye: 1.021.179,01 TL
2026 Mevduat faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL’nin 32 günlük kazancı ne kadar? Banka banka güncel getiri tablosu...

STANDART VADELİ MEVDUAT HESAPLARINDA GÜNCEL FAİZ TABLOSU

Bankaların standart vadeli mevduat hesaplarına sunduğu faiz oranları, kurumdan kuruma değişiklik gösteriyor. Güncel verilere göre bu hesaplarda uygulanan faiz oranları yüzde 35 ile yüzde 42,16 arasında seyrediyor.

2026 Mevduat faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL’nin 32 günlük kazancı ne kadar? Banka banka güncel getiri tablosu...
  • Hayat Finans – Avantajlı Hesap: %42,16 kâr payı – Vade sonu bakiye: 1.030.493,81 TL
  • getirfinans – Vadeli Hesap: %42 faiz – Vade sonu bakiye: 1.030.378,08 TL
  • QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı: %41,75 faiz – Vade sonu bakiye: 1.030.197,26 TL
  • Akbank – Standart Vadeli Hesap: %41,5 faiz – Vade sonu bakiye: 1.030.016,44 TL
  • DenizBank – E-Mevduat: %41,5 faiz – Vade sonu bakiye: 1.030.016,44 TL
2026 Mevduat faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL’nin 32 günlük kazancı ne kadar? Banka banka güncel getiri tablosu...
  • ON Dijital Bankacılık – E-Mevduat: %41,5 faiz – Vade sonu bakiye: 1.030.016,44 TL
  • Odea – Yeni Vadeli Mevduat Hesabı: %41,5 faiz – Vade sonu bakiye: 1.030.016,44 TL
  • Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap: %41 faiz – Vade sonu bakiye: 1.029.654,79 TL
  • Ziraat Dinamik – Standart Vadeli Hesap: %41 faiz – Vade sonu bakiye: 1.029.654,79 TL
  • ING – Vadeli Hesap: %41 faiz – Vade sonu bakiye: 1.029.654,79 TL
2026 Mevduat faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL’nin 32 günlük kazancı ne kadar? Banka banka güncel getiri tablosu...
  • Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı: %40 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.931,51 TL
  • Enpara – Vadeli Hesap: %39 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.208,22 TL
  • İş Bankası – Vadeli TL Hesabı: %38,5 faiz – Vade sonu bakiye: 1.027.846,58 TL
  • Halkbank – E-Mevduat Hesabı: %35 faiz – Vade sonu bakiye: 1.025.315,07 TL
2026 Mevduat faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL’nin 32 günlük kazancı ne kadar? Banka banka güncel getiri tablosu...

DİĞER GETİRİ SEÇENEĞİ

  • N Kolay Bono: %41 faiz – Vade sonu bakiye: 1.031.009,94 TL
2026 Mevduat faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL’nin 32 günlük kazancı ne kadar? Banka banka güncel getiri tablosu...

KAMPANYA KOŞULLARI GETİRİYİ ETKİLİYOR

Mevduat hesaplarında sunulan faiz oranları, bankaların uyguladığı kampanyalara göre farklılık gösterebiliyor. Özellikle yeni müşterilere özel faiz avantajları, hoş geldin teklifleri, minimum veya maksimum bakiye şartları ile kampanya süresi gibi unsurlar, elde edilecek kazancı doğrudan etkileyebiliyor.

2026 Mevduat faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL’nin 32 günlük kazancı ne kadar? Banka banka güncel getiri tablosu...

Günlük getiri imkânı sunan hesaplar ile standart vadeli mevduat ürünlerinde geçerli olan faiz oranları ve vade sonunda oluşacak toplam kazanç, bankaların dönemsel kampanyaları ve sunduğu özel şartlara göre değişiklik gösterebiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#FAİZ #MEVDUAT