Trend
Galeri
Trend Ekonomi
21 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...
21 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...
21 Ekim itibarıyla Brent petrolün varili 110 dolardan işlem görüyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...
Giriş Tarihi: 21.10.2026 08:38
Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 09:17