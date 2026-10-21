21 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Son olarak; 20 Ekim gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzinin litresine 4.37 TL indirim yapıldı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Benzine yeni bir indirim daha bekleniyor. Benzinin litresine bu gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde 3.35 TL indirim yapılması bekleniyor.