Trend Galeri Trend Ekonomi 21 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

21 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

21 Ekim itibarıyla Brent petrolün varili 110 dolardan işlem görüyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.10.2026 08:38 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 09:17
21 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

Petrol fiyatları, Kızıldeniz'de artan deniz taşımacılığı riskleri ve Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırı tehditlerinin arz kesintisi endişelerini güçlendirmesiyle çarşamba günü yükseldi. Brent petrol yüzde 0,78 artarak varil başına 109,64 dolara, WTI ise aynı oranda yükselişle 98,58 dolara ulaştı.

21 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde deniz mayınına çarpan bir süper tankerde yangın çıktığını açıkladı. Kpler verilerine göre son iki haftada en az 18 gemiye saldırı bildirildi. Analistler, risklerin Umman Körfezi'ne kadar yayılmasının petrol sevkiyatını ve gemiden gemiye transferleri tehdit ettiğine dikkat çekti.

21 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

Husiler, Suudi Arabistan'daki Aramco'nun Yanbu tesisi ile Şeybe petrol sahasını ve Riyad ile Abha havalimanlarını hedef aldıklarını ileri sürdü. Yemen'de hükümet güçlerine yönelik Husi saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı da 73'e yükseldi. Öte yandan, İran'ın arabuluculuk görüşmeleri fiyatları önceki seansta aşağı çekmiş, Brent petrol salı gününü yüzde 0,69 kayıpla 108,79 dolardan tamamlamıştı.

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21 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

ABD Enerji Bakanlığı, dizel fiyatlarındaki artışa karşı küresel rafinerilerle üretimi artırmak için çalıştığını duyurdu. Reuters anketine katılan sekiz analist ise ABD ham petrol stoklarının 16 Ekim'de sona eren haftada yaklaşık 800 bin varil gerilediğini öngördü.

21 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Son olarak; 20 Ekim gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzinin litresine 4.37 TL indirim yapıldı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Benzine yeni bir indirim daha bekleniyor. Benzinin litresine bu gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde 3.35 TL indirim yapılması bekleniyor.

21 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…

21 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

21 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzinin litresi: 79.60 TL
  • Motorinin litresi: 96.70 TL
  • LPG: 41.20 TL
21 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzinin litresi: 79.40 TL
  • Motorinin litresi: 96.50 TL
  • LPG: 40.60 TL
21 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

ANKARA

  • Benzinin litresi: 80.60 TL
  • Motorinin litresi: 97.80 TL
  • LPG: 41.29 TL
21 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

İZMİR

Benzinin litresi: 80.80 TL
Motorinin litresi: 98.00 TL
LPG: 41.20 TL

21 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

21 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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