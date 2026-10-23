Trend Galeri Trend Ekonomi 23 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

23 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

23 Ekim itibarıyla Brent petrolün varili 113 dolardan işlem görüyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.10.2026 07:37 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 07:42
23 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının arz kesintisi endişelerini artırmasıyla önceki seansta yüzde 4 yükselerek beş ayın zirvesine çıktıktan sonra cuma günü yatay seyretti. Brent petrol yüzde 0,2 düşüşle 112,96 dolara, WTI ise yüzde 0,3 gerileyerek 98,12 dolara indi.

23 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

Saudi Aramco, çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Dahran'daki genel merkezinin tahliye edilmesini istedi. Husilerin stratejik Babülmendep Boğazı yönündeki ilerleyişi, bölgedeki gerilimi ve petrol sevkiyatına ilişkin endişeleri artırdı.

23 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

Libya'da petrol boru hattındaki bir vananın kapatılması, Hamada ve Tahara sahalarındaki üretimin azalmasına yol açtı. Bu gelişme, küresel arz üzerindeki baskıyı artıran unsurlar arasında yer aldı.

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23 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

Öte yandan Rusya, Ukrayna ile ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakereleri gelecek ay yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıkladı. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve küresel enerji arzına yönelik riskler, petrol fiyatlarının seyrini etkileyen başlıca faktörler olmaya devam ediyor.

23 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Son olarak; 20 Ekim gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzinin litresine 4.37 TL; 22 Ekim gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde ise benzinin litresine 3.35 TL indirim yapıldı.

23 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…

23 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

23 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzinin litresi: 76.30 TL
  • Motorinin litresi: 96.80 TL
  • LPG: 41.20 TL
23 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 76.10 TL
Motorinin litresi: 96.60 TL
LPG: 40.60 TL

23 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

ANKARA

Benzinin litresi: 77.30 TL
Motorinin litresi: 97.90 TL
LPG: 41.29 TL

23 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

İZMİR

Benzinin litresi: 77.50 TL
Motorinin litresi: 98.10 TL
LPG: 41.20 TL

23 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

23 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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