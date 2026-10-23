Trend
Galeri
Trend Ekonomi
23 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...
23 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...
23 Ekim itibarıyla Brent petrolün varili 113 dolardan işlem görüyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...
Giriş Tarihi: 23.10.2026 07:37
Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 07:42