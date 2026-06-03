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3 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? İşte yanıtı...
3 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? İşte yanıtı...
Rafineri çıkış fiyatlarındaki artışın ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı. Eşel Mobil Sistemi kapsamında artışın büyük bölümü ÖTV'den karşılanırken, benzinde 47 kuruş, motorinde ise 98 kuruşluk artış pompa fiyatlarına yansıdı. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Giriş Tarihi: 03.06.2026 09:00
Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 09:02