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3 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? İşte yanıtı...

Rafineri çıkış fiyatlarındaki artışın ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı. Eşel Mobil Sistemi kapsamında artışın büyük bölümü ÖTV'den karşılanırken, benzinde 47 kuruş, motorinde ise 98 kuruşluk artış pompa fiyatlarına yansıdı. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.06.2026 09:00 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 09:02
3 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’nin litresi kaç TL oldu? İşte yanıtı...

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik beklentilerin zayıflaması ve Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilimin etkisiyle yükselişini sürdürdü. Brent petrol 97 dolara yaklaşırken, ABD ham petrolü 95 dolar civarında işlem gördü. İsrail'in Lübnan'a yönelik operasyonları ve İran'ın bölgedeki füze saldırıları, enerji arzına ilişkin endişeleri artırırken, Hürmüz Boğazı'ndaki akışın geleceğine dair belirsizlik de piyasaları destekledi. Uzmanlar, ABD-İran görüşmelerindeki anlaşmazlıkların devam etmesi nedeniyle petrol arzının normalleşmesinin gecikebileceğini ve talebin güçlendiği dönemde fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü risklerin sürdüğünü belirtiyor.

3 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’nin litresi kaç TL oldu? İşte yanıtı...

Akaryakıt ürünlerinde rafineri çıkış fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı. Buna göre benzinin litre fiyatında 47 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 98 kuruş artış pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.

3 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’nin litresi kaç TL oldu? İşte yanıtı...

Söz konusu artışların önemli bir bölümü Eşel Mobil Sistemi kapsamında ÖTV'den karşılanırken, kalan kısmı tüketici fiyatlarına yansıdı.

3 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’nin litresi kaç TL oldu? İşte yanıtı...

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Son olarak; 2 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 1.38 TL, motorine 1.83 TL, LPG otogazda 2.05 TL indirim yapılmıştı.

3 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 0.47 TL, motorine 0.98 TL zam yapıldı.

3 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’nin litresi kaç TL oldu? İşte yanıtı...

PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…

3 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’nin litresi kaç TL oldu? İşte yanıtı...

3 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzinin litresi: 63.45 TL
  • Motorinin litresi: 66.31 TL
  • LPG: 31.99 TL
3 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’nin litresi kaç TL oldu? İşte yanıtı...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzinin litresi: 63.31 TL
  • Motorinin litresi: 66.17 TL
  • LPG: 31.39 TL
3 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’nin litresi kaç TL oldu? İşte yanıtı...

ANKARA

  • Benzinin litresi: 64.42 TL
  • Motorinin litresi: 67.44 TL
  • LPG: 31.97 TL
3 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’nin litresi kaç TL oldu? İşte yanıtı...

İZMİR

  • Benzinin litresi: 64.70 TL
  • Motorinin litresi: 67.71 TL
  • LPG: 31.79 TL
3 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’nin litresi kaç TL oldu? İşte yanıtı...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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