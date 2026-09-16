3 yıl sonra ilk! FED faiz artışına hazırlanıyor: Altın fiyatları nasıl etkilenecek?

Commerzbank Emtia Araştırmaları Başkanı Thu Lan Nguyen, son araştırma notunda şunları söyledi: "Piyasalar şu anda bu hafta Federal Rezerv'in faiz artırımına yaklaşık %90 olasılıkla yaklaştığını fiyatlıyor. Dahası, Orta Doğu'daki yenilenen gerilimler petrol fiyatlarını ve dolayısıyla sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, daha geniş anlamda faiz oranı beklentilerini yukarı çekti. Bu ortamda, altın fiyatlarının şimdiye kadar daha önemli bir baskı altına girmemiş olması biraz şaşırtıcı" dedi.