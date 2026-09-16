3 yıl sonra ilk! FED faiz artışına hazırlanıyor: Altın fiyatları nasıl etkilenecek?
Bugün tüm piyasalar ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin dünyanın en düşük faiz oranına sahip olması gerektiğini ifade eden açıklamaları dikkat çekti. Ancak Trump'a rağmen FED'in bu akşam Türkiye saati ile 21:00'da yapacağı toplantıdan 3 yıl sonra ilk kez faiz artışı çıkması bekleniyor. FED faiz kararı ne olacak? Faizlerin yükselmesi halinde altın fiyatları nasıl etkilenecek? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 16.09.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 11:19