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3 yıl sonra ilk! FED faiz artışına hazırlanıyor: Altın fiyatları nasıl etkilenecek?

Bugün tüm piyasalar ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin dünyanın en düşük faiz oranına sahip olması gerektiğini ifade eden açıklamaları dikkat çekti. Ancak Trump'a rağmen FED'in bu akşam Türkiye saati ile 21:00'da yapacağı toplantıdan 3 yıl sonra ilk kez faiz artışı çıkması bekleniyor. FED faiz kararı ne olacak? Faizlerin yükselmesi halinde altın fiyatları nasıl etkilenecek? İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.09.2026 10:52 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 11:19
3 yıl sonra ilk! FED faiz artışına hazırlanıyor: Altın fiyatları nasıl etkilenecek?

ABD Merkez Bankası FED bugün faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri nedeniyle faiz artışı gelmesi bekleniyor. ABD faiz artışları değerli metaller üzerinde bir baskıya neden olacak? FED faiz artıracak mı? Altın fiyatları nasıl etkilenecek?

3 yıl sonra ilk! FED faiz artışına hazırlanıyor: Altın fiyatları nasıl etkilenecek?

FED FAİZ KARARI İÇİN GERİ SAYIM

ABD Merkez Bankası FED'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı salı sabahı itibari ile başladı. Çarşamba günü yani bugün sona erecek toplantında karar Türkiye saati ile 21:00'da açıklanacak.

3 yıl sonra ilk! FED faiz artışına hazırlanıyor: Altın fiyatları nasıl etkilenecek?

Piyasalarda faiz oranlarının yüzde 25 artırılmasına yönelik beklentiler söz konusu… Böyle bir hamlenin gerçekleşmesi halinde eski Başkan Jerome Powell'in başkanlığında 2023 yılında sona eren faiz artırımı 3 yıl sonra ilk kez gerçekleşmiş olacak.

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3 yıl sonra ilk! FED faiz artışına hazırlanıyor: Altın fiyatları nasıl etkilenecek?

Öte yandan ülkede enflasyon 5 yıldan fazla süredir FED'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor. Orta Doğu'da devam eden gerginlik ve petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması enflasyonist baskıların artmasını da beraberinde getirdi.

3 yıl sonra ilk! FED faiz artışına hazırlanıyor: Altın fiyatları nasıl etkilenecek?

Ülkede manşet enflasyon ağustos ayında yıllık bazda %3,4 seviyesinde kalırken, çekirdek enflasyon %2,4 oldu. Bununla beraber dizel fiyatları galon başına 6 dolara yükseldi. FED Başkanı Kevin Warsh'ın ağustos ayında yapılan Jackson Hole toplantısında şahin mesajlar vererek enflasyon oranlarına dikkat çekmişti.

3 yıl sonra ilk! FED faiz artışına hazırlanıyor: Altın fiyatları nasıl etkilenecek?

ABD Merkez Bankası'nın Eylül 2026'da federal fon oranı hedef aralığını 25 baz puan artırarak %3,75-%4,00'e çıkarması bekleniyor. FED Watch aracına göre, piyasalar yüzde 92 seviyelerinde faiz artışı bekliyor ancak faizleri pas geçilmesi ihtimali masadan kalkmış değil.

3 yıl sonra ilk! FED faiz artışına hazırlanıyor: Altın fiyatları nasıl etkilenecek?

TAHVİL FAİZLERİNDE 3 SONRA İLK

Diğer yandan Fed'in faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesiyle ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi, Ekim 2023'ten bu yana ilk kez yüzde 5 seviyesinin üzerine çıktı.

3 yıl sonra ilk! FED faiz artışına hazırlanıyor: Altın fiyatları nasıl etkilenecek?

ALTIN FİYATLARI NASIL ETKİLENİR?

Ons altın, çarşamba gününe petrol fiyatlarındaki ve tahvil getirilerindeki geri çekilme ile bir miktar yükselişle başladı. Piyasalar FED'in faiz artırma olasılığı günler öncesinden fiyatlamıştı. Faiz oranlarındaki artışlar doların güçlenmesine buna bağlı olarak altın fiyatlarında gerilemeye neden olabilir.

3 yıl sonra ilk! FED faiz artışına hazırlanıyor: Altın fiyatları nasıl etkilenecek?

Küresel bir aracı kurum olan IG piyasa analisti Tony Sycamore, Warsh'ın faiz artışını nasıl çerçeveleyeceğinin altın fiyatları açısından kritik olduğunu ifade etti. Sycamore, faiz artışlarının toplantıdan toplantıya devam edecek bir sıkılaşma döngüsünün başlangıcı olarak sunulması halinde bunun altın başta olmak üzere riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

3 yıl sonra ilk! FED faiz artışına hazırlanıyor: Altın fiyatları nasıl etkilenecek?

Buna karşılık Sycamore, daha ölçülü bir faiz politikasına işaret edilmesinin altın fiyatlarını ve risk iştahını destekleyebileceği söyledi.

3 yıl sonra ilk! FED faiz artışına hazırlanıyor: Altın fiyatları nasıl etkilenecek?

Commerzbank Emtia Araştırmaları Başkanı Thu Lan Nguyen, son araştırma notunda şunları söyledi: "Piyasalar şu anda bu hafta Federal Rezerv'in faiz artırımına yaklaşık %90 olasılıkla yaklaştığını fiyatlıyor. Dahası, Orta Doğu'daki yenilenen gerilimler petrol fiyatlarını ve dolayısıyla sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, daha geniş anlamda faiz oranı beklentilerini yukarı çekti. Bu ortamda, altın fiyatlarının şimdiye kadar daha önemli bir baskı altına girmemiş olması biraz şaşırtıcı" dedi.

3 yıl sonra ilk! FED faiz artışına hazırlanıyor: Altın fiyatları nasıl etkilenecek?

Temmuz ayında Commerzbank, altın fiyatlarına ilişkin tahminini aşağı çekti ve fiyatların yıl sonuna kadar ons başına yaklaşık 4.500 dolar seviyesinde olmasını beklediğini açıkladı; bu, Haziran ayındaki revize edilmiş 4.800 dolarlık tahminden bir düşüş anlamına geliyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ABD MERKEZ BANKASI #DONALD TRUMP #FED #ALTIN