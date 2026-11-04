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400 bin TL'si olan TOKİ'ye başvurabilecek! 61 ilde konut ve iş yeri kullanımı için satış başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde yeni taşınmaz satışı başlatıyor. 61 ilde konut, ticaret, sanayi, turizm ve tarım gibi farklı kullanım alanlarına sahip 725 arsa açık artırma yöntemiyle satılacak. Fiyatların 400 bin TL'den başlayacağı ihalelerde yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ve 48 aya varan vade imkânının yanı sıra peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak. İşte ayrıntılar...

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AA
Giriş Tarihi: 04.11.2026 13:18
400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde konut ve iş yeri kullanımı için satış başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde arsa sahibi olmak isteyenler için yeni satış organizasyonu düzenliyor. 61 ilde bulunan toplam 725 arsa, 5-6 Kasım tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. Alıcılar, belirlenen lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ödeyerek 48 ay vadeyle arsa sahibi olabilecek.

400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde konut ve iş yeri kullanımı için satış başlıyor

YÜZDE 20 PEŞİNAT VE 48 AY VADE İMKÂNI

TOKİ'nin satış listesinde konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, rekreasyon, depolama, akaryakıt istasyonu ve lojistik tesis alanları bulunuyor. Ayrıca plansız alanlar ve ağaçlandırılacak alanlar da satışa sunulacak.

Alıcılar, belirlenen arsalar için yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ödeyerek 48 ay vadeyle ödeme yapabilecek. Bazı taşınmazların ise yalnızca peşin bedelle satılması öngörülüyor. Ödeme koşulları, satışa çıkarılan taşınmaza göre değişecek.

400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde konut ve iş yeri kullanımı için satış başlıyor

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 15 İNDİRİM

TOKİ, vadeli satışa sunulan belirli arsalar için peşin ödeme yapacak alıcılara yüzde 15 indirim uygulayacak. İndirim tüm taşınmazlar için geçerli olmayacak; yalnızca satış listesinde peşin alım indirimi bulunduğu belirtilen arsaları kapsayacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde konut ve iş yeri kullanımı için satış başlıyor

AÇIK ARTIRMALAR 5-6 KASIM'DA YAPILACAK

TOKİ'nin arsa satışlarına ilişkin açık artırmaları 5-6 Kasım tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak.

Açık artırmalar iki ayrı noktada gerçekleştirilecek:

  • Ankara Radisson Blu Hotel

  • TOKİ İstanbul Hizmet Binası

400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde konut ve iş yeri kullanımı için satış başlıyor

İhaleye katılmak isteyenler, fiziki açık artırmanın yanı sıra internet üzerinden de teklif verebilecek.

400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde konut ve iş yeri kullanımı için satış başlıyor

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Açık artırmaya çevrim içi katılmak isteyenler, www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden işlem yapabilecek.

Arsaların özellikleri, ödeme koşulları ve ihale sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilere TOKİ'nin resmî internet sitesi ile Emlak Yönetim Müzayede adresinden ulaşılabilecek.

Vatandaşlar, ayrıntılı bilgi için 444 84 34 numaralı telefonu da arayabilecek.

400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde konut ve iş yeri kullanımı için satış başlıyor

TOKİ'NİN ARSA SATIŞI YAPACAĞI 61 İL

Satış listesinde bazı illerdeki arsa sayıları şöyle sıralanıyor:

Samsun: 64 arsa

Muğla: 52 arsa

400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde konut ve iş yeri kullanımı için satış başlıyor

Çanakkale: 38 arsa

Antalya ve Manisa: 34'er arsa

400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde konut ve iş yeri kullanımı için satış başlıyor

Ankara: 33 arsa

Eskişehir ve Mersin: 26'şar arsa

400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde konut ve iş yeri kullanımı için satış başlıyor

Elazığ: 25 arsa

Adıyaman ve Kayseri: 21'er arsa

400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde konut ve iş yeri kullanımı için satış başlıyor

Malatya ve Uşak: 20'şer arsa

Niğde: 17 arsa

400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde konut ve iş yeri kullanımı için satış başlıyor

Aydın, Diyarbakır, Sivas ve Şanlıurfa: 16'şar arsa

İstanbul: 13 arsa

400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde konut ve iş yeri kullanımı için satış başlıyor

Denizli ve Yozgat: 11'er arsa

Balıkesir, Bolu, Konya ve Sinop: 10'ar arsa

400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde konut ve iş yeri kullanımı için satış başlıyor

Çorum, Kastamonu, Muş, Nevşehir, Şırnak ve Tokat: 9'ar arsa

Kocaeli: 7 arsa

400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde konut ve iş yeri kullanımı için satış başlıyor

Burdur, İzmir, Karaman ve Kütahya: 6'şar arsa

Aksaray, Batman, Gaziantep, Karabük ve Van: 5'er arsa

400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde konut ve iş yeri kullanımı için satış başlıyor

Bingöl, Hatay, Ordu ve Trabzon: 4'er arsa

Adana, Amasya, Rize, Tekirdağ ve Zonguldak: 3'er arsa

Kırşehir ve Tunceli: 2'şer arsa

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI #TOKİ