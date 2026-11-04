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400 bin TL'si olan TOKİ'ye başvurabilecek! 61 ilde konut ve iş yeri kullanımı için satış başlıyor
400 bin TL'si olan TOKİ'ye başvurabilecek! 61 ilde konut ve iş yeri kullanımı için satış başlıyor
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde yeni taşınmaz satışı başlatıyor. 61 ilde konut, ticaret, sanayi, turizm ve tarım gibi farklı kullanım alanlarına sahip 725 arsa açık artırma yöntemiyle satılacak. Fiyatların 400 bin TL'den başlayacağı ihalelerde yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ve 48 aya varan vade imkânının yanı sıra peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 04.11.2026 13:18