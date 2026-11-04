400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde konut ve iş yeri kullanımı için satış başlıyor

YÜZDE 20 PEŞİNAT VE 48 AY VADE İMKÂNI

TOKİ'nin satış listesinde konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, rekreasyon, depolama, akaryakıt istasyonu ve lojistik tesis alanları bulunuyor. Ayrıca plansız alanlar ve ağaçlandırılacak alanlar da satışa sunulacak.

Alıcılar, belirlenen arsalar için yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ödeyerek 48 ay vadeyle ödeme yapabilecek. Bazı taşınmazların ise yalnızca peşin bedelle satılması öngörülüyor. Ödeme koşulları, satışa çıkarılan taşınmaza göre değişecek.