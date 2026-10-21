Trend
Galeri
Trend Ekonomi
455 bin yatırımcıya 1 milyon TL ödeme için kritik gelişme: Meclis'te fon teklifi görüşmeleri öne alındı
455 bin yatırımcıya 1 milyon TL ödeme için kritik gelişme: Meclis'te fon teklifi görüşmeleri öne alındı
Yaklaşık 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon yasa teklifi için Meclis'te kritik gelişme yaşandı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen AK Parti'nin grup önerisiyle, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşme öne çekildi. 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme için büyük önem taşıyan teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
Giriş Tarihi: 21.10.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 09:41