455 bin yatırımcıya 1 milyon TL ödeme için kritik gelişme: Meclis’te fon teklifi görüşmeleri öne alındı

SORUMLULAR HAKKINDAKİ İCRA TAKİPLERİ DURACAK

Teklifin dikkat çeken düzenlemelerinden biri de sorumluların malvarlıklarına yöneliki icra takipleriyle ilgili.

Buna göre, SPK'nın TMSF'ye bildirimde bulunduğu kişiler hakkında, kanun kapsamındaki alacakların tahsili için TMSF tarafından yürütülen takipler sonuçlanıncaya kadar yeni icra takibi başlatılamayacak.

Daha önce başlatılmış takipler duracak. Bu takipler kapsamında haczedilen mal varlığı değerlerinin satışı ve elde edilen paranın paylaştırılması yapılamayacak.

Söz konusu malvarlığı değerleri üzerindeki ihtiyati tedbir ve ihtiyati hacizler de kaldırılacak.

Teklif ayrıca, TMSF nezdinde oluşturulan geri kazanım hesaplarındaki tutarların başka amaçlarla kullanılmasını, teminat gösterilmesini veya kamu alacakları için dahi haczedilmesini engelliyor.