5 katlı kesonlar milimetrik oturtuldu, 390 çelik kazık çakıldı! Osmangazi’nin temeli işte böyle atıldı

TEMELLER ÜÇ AŞAMALI SÜREÇLE TAMAMLANDI

Uraloğlu, kule temellerinin zemin güçlendirmesi, kesonların inşası ve batırılması ile su yüzeyinde kalan kaide ve bağ kirişi imalatlarından oluşan üç aşamalı bir mühendislik süreciyle tamamlandığını belirtti. Uraloğlu, "Deniz tabanında uyguladığımız her aşamayı titizlikle planladık. Güçlendirilmiş zemin, çelik kazıklar ve dev kesonlarla Osmangazi Köprüsü'nün kuleleri için güvenli ve sağlam bir temel oluşturduk." ifadesini kullandı.