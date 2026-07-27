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5 katlı kesonlar milimetrik oturtuldu, 390 çelik kazık çakıldı! Osmangazi'nin temeli işte böyle atıldı
5 katlı kesonlar milimetrik oturtuldu, 390 çelik kazık çakıldı! Osmangazi'nin temeli işte böyle atıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'nün kule temellerinin üç aşamalı mühendislik süreciyle inşa edildiğini belirterek "Kule temellerinin ilk aşamasında deniz yatağının yaklaşık 40 metre altındaki zemin güçlendirildi. Kuzey ve Güney kuleleri için toplam 390 adet, 2 metre çapında ve 34,25 metre uzunluğunda çelik kazık çakıldı." dedi.
Giriş Tarihi: 27.07.2026 16:01
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 16:09