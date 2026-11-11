65 yaş aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş tek tek hesapladı

|
Sosyal yardım kalemi
|
Mevcut tutar
|
%8,5 zamlı tahmini tutar
|
65 yaş aylığı
|
7.257,36 TL
|
7.874,24 TL
|
Yüzde 40-69 engelli aylığı
|
5.793,31 TL
|
6.285,74 TL
|
Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı
|
8.689,97 TL
|
9.428,62 TL
|
18 yaş altı engelli yakını aylığı
|
5.793,31 TL
|
6.285,74 TL
|
Evde bakım yardımı
|
15.755,12 TL
|
17.094,31 TL
|
Kronik hastalık yardımı
|
15.755,12 TL
|
17.094,31 TL
|
SED ödemesi (ortalama)
|
11.038 TL
|
11.976,23 TL
|
Hafif silikozis aylığı
|
12.518 TL
|
13.581,03 TL
|
Orta silikozis aylığı
|
14.306,28 TL
|
15.522,31 TL
|
Ağır silikozis aylığı
|
15.941,29 TL
|
17.296,30 TL