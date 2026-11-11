65 yaş aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş tek tek hesapladı

2027 yılına ilişkin beklentisini de paylaşan Karakaş, asgari ücretin en az yüzde 30 artırılacağını öngördüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Benim öngörüm, yıl başında asgari ücretin en az yüzde 30 oranında artacağı yönünde. Bu bağlamda yıl başından itibaren geliri 12 bin 167 TL ve altında olanlar sosyal yardımlara başvursun. Çünkü bunların da başvurma hakkı olacak, sosyal yardımları alma hakkı var."