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65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren! İşte masadaki 2 zam senaryosu

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam ile sosyal yardımlarda da artış yaşanacak. 65 yaş, dul, yetim aylıklarından engelli maaşına, SED ödemelerinden kıdem tazminatına kadar birçok sosyal yardım kalemine yapılacak zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Enflasyon tahminlerine göre 2 zam oranı öne çıkıyor. Peki, 65 yaş, dul ve yetim maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte 13 kalem için ayrıntılı zam hesaplaması ve maaş tablosu...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.07.2026 10:28 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 11:23
65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren! İşte masadaki 2 zam senaryosu

TÜİK tarafında yarın açıklanacak enflasyon verileriyle emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının yanı sıra 65 yaş,dul, yetim engelli, evde bakım ve SED dahil olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca kişinin alacağı zam oranı da belli olacak.

65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren! İşte masadaki 2 zam senaryosu

5 AYLIK ZAM ORANI CEPTE

Türkiye İstatistik Kurumu, verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,71 artarken, yıllık bazda ise 32,61 oranına yükseldi. Buna göre 5 aylık enflasyon yüzde 16,60'a yükseldi. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde %16,60'lık zam oranını cebe koyarken, memur ve memur emeklileri yüzde 5,05 enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayı için toplam artış oranı şimdiden yaklaşık %12,41 seviyesine ulaştı.

65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren! İşte masadaki 2 zam senaryosu

ZAM İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Haziran enflasyonuna ilişkin hem Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları anketi hem de AA'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketi iki farklı oranı ortaya koyuyor.

Piyasa katılımcıları anketi aylık TÜFE için yüzde 1,36'ya işaret ederken, AA'nın anketi ise yüzde 1,04'e işaret ediyor.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre TÜFE yüzde 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18,19'a ulaşacak.

6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13,93 zam yapılacak.

AA'nın anketine katılan 17 ekonomistin ortalama beklentisi yüzde 1,04'e göre enflasyon yüzde 17,82'ye çıkacak. Bu tahmine göre memurlara ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 6,14 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte temmuz zammı da yüzde 13,57'ye ulaşacak.

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65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren! İşte masadaki 2 zam senaryosu

KÜMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 17,82
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6,14
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 13,57

65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren! İşte masadaki 2 zam senaryosu

SOSYAL YARDIMLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memurlara yapılacak zam ile birlikte 13 sosyal yardımda artış yaşanacak. Emeklilere yapılacak zam ile de SSK ve Bağ-Kur üzerinden maaş alan dul ve yetimlere yapılacak zam belli olacak.

65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren! İşte masadaki 2 zam senaryosu

65 yaş aylığı: Sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen 6 bin 393 liralık mevcut aylık destek ödemesi, Temmuz ayında memur maaş katsayısına yapılacak artışla yeniden belirlenecek. Yüzde 13,93 zam öngörüsü gerçekleşirse yeni maaş tutarı 7 bin 283 lira 54 kuruşa ulaşacak

Yüzde 13,57 zam tahmini baz alınırsa ödeme tutarı 7 bin 260 lira 53 kuruş seviyesine yükselecek.

65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren! İşte masadaki 2 zam senaryosu

Evde bakım desteği: Bakıma muhtaç yaşlı ve engelli bireylerin ailelerine destek amacıyla ödenen 13 bin 878 liralık evde bakım yardımı, yüzde 13,93'lük zam öngörüsü gerçekleştiği takdirde evde bakım desteği 15 bin 811 lira 21 kuruşa çıkacak. Yüzde 13,57'lik katsayı artışı baz alındığında ise hak sahiplerine ödenecek tutar 15 bin 761 lira 24 kuruş seviyesine çıkacak.

65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren! İşte masadaki 2 zam senaryosu

Engelli aylığı: Yüzde 40-69 engelli vatandaşlara ödenen 5 bin 103 liralık aylık, yüzde 13,93'lük zam öngörüsüyle 5 bin 813 lira 85 kuruşa, yüzde 13,57'lik katsayı artışı tahminiyle ise 5 bin 795 lira 48 kuruşa yükselecek.

Yüzde 70 ve üzeri engelli bireylere ödenen 7 bin 655 liralık aylık ise yüzde 13,93'lük tahmine göre 8 bin 721 lira 34 kuruşa, yüzde 13,57'lik beklentiye göre ise 8 bin 693 lira 78 kuruş seviyesine çıkacak.

65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren! İşte masadaki 2 zam senaryosu

Engelli yakın aylığı: 18 yaş altı engelli çocukların yakınlarına ödenen 5 bin 103 liralık yardım, yüzde 13,93'lük zam öngörüsü gerçekleştiği takdirde 5 bin 813 lira 85 kuruşa, yüzde 13,57'lik katsayı artışı tahmini baz alındığında ise 5 bin 795 lira 48 kuruş seviyesine yükselecek.

65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren! İşte masadaki 2 zam senaryosu

Tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik yardım: Tüberküloz veya SSPE hastalarına sağlanan 13 bin 878 liralık destek ödemesi, yüzde 13,93'lük zam öngörüsü gerçekleştiği takdirde 15 bin 811 lira 21 kuruşa, yüzde 13,57'lik katsayı artışı tahmini baz alındığında ise 15 bin 761 lira 24 kuruş seviyesine yükselecek.

65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren! İşte masadaki 2 zam senaryosu

Çocuk yardımı (SED ödemeleri):

Okul öncesi çocuk için: 6 bin 592 liralık mevcut destek, yüzde 13,93'lük zam öngörüsüyle 7 bin 510 lira 27 kuruşa, yüzde 13,57'lik katsayı artışı tahminiyle ise 7 bin 486 lira 53 kuruşa çıkacak.

İlköğretimde okuyan çocuk için: 9 bin 889 liralık mevcut destek, yüzde 13,93'lük zam öngörüsüyle 11 bin 266 lira 54 kuruşa, yüzde 13,57'lik katsayı artışı tahminiyle ise 11 bin 230 lira 94 kuruşa yükselecek.

Ortaöğretimde okuyan çocuk için: 10 bin 548 liralık mevcut destek, yüzde 13,93'lük zam öngörüsüyle 12 bin 17 lira 34 kuruşa, yüzde 13,57'lik katsayı artışı tahminiyle ise 11 bin 979 lira 36 kuruşa ulaşacak.

Yükseköğrenimdeki çocuk için: 11 bin 867 liralık mevcut destek, yüzde 13,93'lük zam öngörüsüyle 13 bin 520 lira 7 kuruşa, yüzde 13,57'lik katsayı artışı tahminiyle ise 13 bin 477 lira 35 kuruş seviyesine çıkacak.

65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren! İşte masadaki 2 zam senaryosu

MEMURLARA AİLE YARDIMI NE KADAR YAPILACAK?

Temmuz ayında memurlara ödenen aile yardımları da yükselecek.

Çalışmayan eş yardımı: 3 bin 154 lira 63 kuruş olan mevcut tutar, yüzde 13,93'lük zam öngörüsüyle 3 bin 594 lira 7 kuruşa, yüzde 13,57'lik katsayı artışı tahminiyle ise 3 bin 582 lira 71 kuruşa yükselecek.

0-6 yaş çocuk yardımı: 693 lira 94 kuruş olan mevcut ödeme, yüzde 13,93'lük zam öngörüsüyle 790 lira 61 kuruşa, yüzde 13,57'lik katsayı artışı tahminiyle ise 788 lira 11 kuruşa çıkacak.

6 yaş üzeri çocuk yardımı: 346 lira 97 kuruş olan mevcut ödeme, yüzde 13,93'lük zam öngörüsüyle 395 lira 30 kuruşa, yüzde 13,57'lik katsayı artışı tahminiyle ise 394 lira 5 kuruşa ulaşacak.

Eşi çalışmayan, 0-6 yaş iki çocuklu memur yardımı: Toplamda 4 bin 542 lira 51 kuruş olan mevcut paket ödeme, yüzde 13,93'lük zam öngörüsüyle 5 bin 175 lira 28 kuruşa, yüzde 13,57'lik katsayı artışı tahminiyle ise 5 bin 158 lira 93 kuruş seviyesine tırmanacak.

65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren! İşte masadaki 2 zam senaryosu

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Dul ve yetim maaşlarının hesaplanmasında vefat eden sigortalının SSK, Bağ-Kur veya emekli sandığı mensubu olup olmamasına göre değişiklik gösteriyor. SSK, Bağ-Kur dul ve yetim maaşları "kök maaşı" üzerinden enflasyon oranında yapılan zam ile belirlenirken, memur dul ve yetim maaşı memur katsayısına göre belirleniyor.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyonun %18,19'a, Anadolu Ajansı (AA) Finans Anketi'ne katılan ekonomistlerin beklentilerine göre ise %17,82'ye çıkacağı senaryolar üzerinden yeni maaş tablosu şu şekilde:

65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren! İşte masadaki 2 zam senaryosu

Yüzde 75 hisseli dul maaşı: 17 bin 405 liralık mevcut ödeme, yüzde 18,19'luk enflasyon tahmini gerçekleştiğinde 20 bin 570 lira 97 kuruşa yükselecek. Yüzde 17,82'lik beklentisi baz alındığında ise yeni maaş 20 bin 506 lira 57 kuruş olacak.

Yüzde 50 hisseli dul maaşı: 11 bin 606 liralık mevcut ödeme, yüzde 18,19'luk öngörüsüyle 13 bin 717 lira 13 kuruşa çıkacak. Yüzde 17,82'lik tahmini gerçekleşirse hak sahiplerine 13 bin 674 lira 19 kuruş ödenecek.

Yüzde 25 hisseli yetim maaşı: 5 bin 803 liralık mevcut ödeme, yüzde 18,19'luk senaryosunda 6 bin 858 lira 57 kuruşa ulaşacak. Yüzde 17,82'lik beklentisi doğrultusunda ise hesaplara yatacak tutar 6 bin 837 lira 9 kuruş seviyesinde gerçekleşecek.

65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren! İşte masadaki 2 zam senaryosu

EMEKLİ DOKTORLARA İLAVE ÖDEME

Memur maaşındaki artış sorası emekli sandığı kapsamında aylık ilave ödeme alan emekli doktorlara da yansıyacak.

Uzman olmayan emekli doktorlar: 27 bin 757 liralık mevcut ilave ödeme, Merkez Bankası'nın %13,93'lük katsayı artışı öngörüsü gerçekleştiğinde 31 bin 623 lira 55 kuruşa yükselecek. Anadolu Ajansı Finans Anketi'nin %13,57'lik tahmini baz alındığında ise yeni tutar 31 bin 523 lira 62 kuruş olacak.

Uzman emekli doktorlar: 36 bin 84 liralık mevcut ilave ödeme, Merkez Bankası'nın %13,93'lük artış tahmini doğrultusunda 41 bin 110 lira 50 kuruşa tırmanacak. Anadolu Ajansı Finans Anketi'nin %13,57'lik katsayı beklentisi gerçekleşirse hesaplara 40 bin 980 lira 60 kuruş yatırılacak.

65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren! İşte masadaki 2 zam senaryosu

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ VE KIDEM TAZMİNATI TAVANI DA ARTACAK

Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artış, sendikalı memurların toplu sözleşme ikramiyesini ve özel sektör çalışanlarının kıdem tazminatı tavanını doğrudan yükseltecek. Haziran ayı enflasyon beklentilerine göre şekillenen yeni tutarlar şu şekilde:

Toplu sözleşme ikramiyesi: Aylık 982 lira 22 kuruş olan mevcut ikramiye, Merkez Bankası'nın %13,93'lük katsayı artışı öngörüsü gerçekleştiğinde 1 bin 119 lira 4 kuruşa yükselecek. Anadolu Ajansı Finans Anketi'nin %13,57'lik tahmini baz alındığında ise yeni tutar 1 bin 115 lira 51 kuruş olacak.

Kıdem tazminatı tavanı: Halen 64 bin 948 lira olarak uygulanan tavan tutar, Merkez Bankası'nın %13,93'lük tahmini doğrultusunda 73 bin 995 lira 26 kuruşa tırmanacak. Anadolu Ajansı Finans Anketi'nin %13,57'lik beklentisi gerçekleşirse kıdem tazminatı tavanı 73 bin 761 lira 44 kuruş seviyesine çıkacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör