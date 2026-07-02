65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren! İşte masadaki 2 zam senaryosu

MEMURLARA AİLE YARDIMI NE KADAR YAPILACAK?
Temmuz ayında memurlara ödenen aile yardımları da yükselecek.
Çalışmayan eş yardımı: 3 bin 154 lira 63 kuruş olan mevcut tutar, yüzde 13,93'lük zam öngörüsüyle 3 bin 594 lira 7 kuruşa, yüzde 13,57'lik katsayı artışı tahminiyle ise 3 bin 582 lira 71 kuruşa yükselecek.
0-6 yaş çocuk yardımı: 693 lira 94 kuruş olan mevcut ödeme, yüzde 13,93'lük zam öngörüsüyle 790 lira 61 kuruşa, yüzde 13,57'lik katsayı artışı tahminiyle ise 788 lira 11 kuruşa çıkacak.
6 yaş üzeri çocuk yardımı: 346 lira 97 kuruş olan mevcut ödeme, yüzde 13,93'lük zam öngörüsüyle 395 lira 30 kuruşa, yüzde 13,57'lik katsayı artışı tahminiyle ise 394 lira 5 kuruşa ulaşacak.
Eşi çalışmayan, 0-6 yaş iki çocuklu memur yardımı: Toplamda 4 bin 542 lira 51 kuruş olan mevcut paket ödeme, yüzde 13,93'lük zam öngörüsüyle 5 bin 175 lira 28 kuruşa, yüzde 13,57'lik katsayı artışı tahminiyle ise 5 bin 158 lira 93 kuruş seviyesine tırmanacak.