65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren! İşte masadaki 2 zam senaryosu

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Dul ve yetim maaşlarının hesaplanmasında vefat eden sigortalının SSK, Bağ-Kur veya emekli sandığı mensubu olup olmamasına göre değişiklik gösteriyor. SSK, Bağ-Kur dul ve yetim maaşları "kök maaşı" üzerinden enflasyon oranında yapılan zam ile belirlenirken, memur dul ve yetim maaşı memur katsayısına göre belirleniyor.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyonun %18,19'a, Anadolu Ajansı (AA) Finans Anketi'ne katılan ekonomistlerin beklentilerine göre ise %17,82'ye çıkacağı senaryolar üzerinden yeni maaş tablosu şu şekilde: