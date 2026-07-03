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65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Tabloya bak öğren! İşte kalem kalem tüm maaşlar

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam ile sosyal yardımlarda da artış yaşandı. 65 yaş, dul, yetim aylıklarından engelli maaşına, SED ödemelerinden kıdem tazminatına kadar birçok sosyal yardım kalemine yapılacak zam oranı belli oldu. Peki, 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? İşte 13 kalem için ayrıntılı maaş tablosu...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.07.2026 11:12 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 11:30
65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Tabloya bak öğren! İşte kalem kalem tüm maaşlar

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının yanı sıra 65 yaş,dul, yetim engelli, evde bakım ve SED dahil olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca kişinin alacağı zam oranı da belli oldu.

65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Tabloya bak öğren! İşte kalem kalem tüm maaşlar

6 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 6 aylık enflasyon yüzde 17,76'a çıktı. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklileri en az yüzde 17,76'lık zammı garantilemiş oldu. En düşük SSK Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 17,76 oranındaki 6 aylık enflasyona şimdiden 23.552 TL'ye ulaştı.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 6,09'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 13,52'lik zammı cebe koydu.

En düşük memur emeklisi maaşı 31.527 TL ve en düşük memur maaşı 70.258 TL seviyesine yükseldi.

65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Tabloya bak öğren! İşte kalem kalem tüm maaşlar

SOSYAL YARDIMLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memurlara yapılacak zam ile birlikte 13 sosyal yardımda artış yaşanacak. Emeklilere yapılacak zam ile de SSK ve Bağ-Kur üzerinden maaş alan dul ve yetimlere yapılacak zam netleşti.

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65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Tabloya bak öğren! İşte kalem kalem tüm maaşlar

65 YAŞ AYLIĞI: TÜİK'in açıkladığı verilerle memur maaş katsayısının yüzde 13,52 artmasının ardından, sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen 6 bin 393 liralık yaşlılık aylığı 7 bin 257 liraya yükselecek.

65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Tabloya bak öğren! İşte kalem kalem tüm maaşlar

EVDE BAKIM YARDIMI: Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için ödenen 13 bin 879 liralık evde bakım yardımı 15 bin 755 liraya yükselecek.

65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Tabloya bak öğren! İşte kalem kalem tüm maaşlar

ENGELLİ AYLIĞI: Memur maaş katsayısının yüzde 13,52 artmasıyla birlikte, yüzde 40-69 engelli vatandaşlara ödenen aylık 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen aylık ise 7 bin 655 liradan 8 bin 690 liraya yükselecek.

18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 5 bin 103 lira ödenirken, bu tutar da 5 bin 793 liraya çıkacak.

65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Tabloya bak öğren! İşte kalem kalem tüm maaşlar

TÜBERKÜLOZ VE SSPE HASTALARINA YÖNELİK YARDIM: Memur maaş katsayısındaki yüzde 13,52 artışla birlikte, tüberküloz veya SSPE hastalarına ödenen 13 bin 879 liralık nakdi yardım 15 bin 755 liraya yükselecek.

65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Tabloya bak öğren! İşte kalem kalem tüm maaşlar

AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ (SED): Memur maaş katsayısındaki yüzde 13,52 artış, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de yansıyacak. Buna göre okul öncesi çocuk için ödeme 6 bin 592 liradan 7 bin 484 liraya, ilköğretim öğrencisi için 9 bin 889 liradan 11 bin 226 liraya, ortaöğretim öğrencisi için 10 bin 548 liradan 11 bin 975 liraya, yükseköğrenim öğrencisi için ise 11 bin 867 liradan 13 bin 472 liraya yükselecek.

65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Tabloya bak öğren! İşte kalem kalem tüm maaşlar

MEMURLARA AİLE YARDIMI NE KADAR YAPILACAK?

Temmuz ayında memurlara ödenen aile yardımları da yüzde 13,52'lik maaş zammıyla birlikte artacak.

Çalışmayan eş yardımı: Mevcut 3 bin 154 lira 63 kuruş olan ödeme, yüzde 13,52'lik zamla 3 bin 581 lira 14 kuruşa yükselecek.

0-6 yaş çocuk yardımı: Mevcut 693 lira 94 kuruş olan ödeme, 787 lira 76 kuruşa çıkacak.

6 yaş üzeri çocuk yardımı: Mevcut 346 lira 97 kuruş olan ödeme, 393 lira 88 kuruşa yükselecek.

Eşi çalışmayan, 0-6 yaş iki çocuklu memur yardımı: Toplam 4 bin 542 lira 51 kuruş olan aile yardımı, yüzde 13,52'lik zamla 5 bin 156 lira 66 kuruşa ulaşacak.

65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Tabloya bak öğren! İşte kalem kalem tüm maaşlar

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Dul ve yetim maaşlarının hesaplanmasında vefat eden sigortalının SSK, Bağ-Kur veya emekli sandığı mensubu olup olmamasına göre değişiklik gösteriyor. SSK, Bağ-Kur dul ve yetim maaşları "kök maaşı" üzerinden enflasyon oranında yapılan zam ile belirlenirken, memur dul ve yetim maaşı memur katsayısına göre belirleniyor.

65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Tabloya bak öğren! İşte kalem kalem tüm maaşlar

Yüzde 75 hisseli dul maaşı:

Mevcut 17 bin 405 lira olan ödeme, yüzde 17,76'lık zamla 20 bin 495 lira 73 kuruşa yükselecek.

65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Tabloya bak öğren! İşte kalem kalem tüm maaşlar

Yüzde 50 hisseli dul maaşı: Mevcut 11 bin 606 lira olan ödeme, yüzde 17,76'lık zamla 13 bin 667 lira 23 kuruşa çıkacak.

65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Tabloya bak öğren! İşte kalem kalem tüm maaşlar

Yüzde 25 hisseli yetim maaşı: Mevcut 5 bin 803 lira olan ödeme, yüzde 17,76'lık zamla 6 bin 833 lira 61 kuruşa yükselecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör