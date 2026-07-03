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65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Tabloya bak öğren! İşte kalem kalem tüm maaşlar
65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Tabloya bak öğren! İşte kalem kalem tüm maaşlar
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam ile sosyal yardımlarda da artış yaşandı. 65 yaş, dul, yetim aylıklarından engelli maaşına, SED ödemelerinden kıdem tazminatına kadar birçok sosyal yardım kalemine yapılacak zam oranı belli oldu. Peki, 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? İşte 13 kalem için ayrıntılı maaş tablosu...
Giriş Tarihi: 03.07.2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 11:30