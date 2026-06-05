Trend Galeri Trend Ekonomi 65 YAŞ VE DUL/YETİM ZAMMI! 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte zam hesabı ve maaş tablosu

65 YAŞ VE DUL/YETİM ZAMMI! 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte zam hesabı ve maaş tablosu

Memur, SSK, Bağkur ve 4/C'li emeklilerin yanı sıra sosyal yardım alanlar için zam maratonu başladı. 65 yaş, dul, yetim aylıklarından engelli maaşına, SED ödemelerinden kıdem tazminatına kadar birçok sosyal yardım kalemine Temmuz ayında zam yapılacak. TÜİK tarafından açıklanan veriler ile 5 aylık zam oranı kesinleşti. Geriye sadece 1 veri kalırken, enflasyon tahminleri zam için ipuçları verdi. Peki, 65 yaş, dul ve yetim maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte 13 kalem için ayrıntılı zam hesaplaması ve maaş tablosu...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.06.2026 12:50 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 15:00
65 YAŞ VE DUL/YETİM ZAMMI! 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte zam hesabı ve maaş tablosu

Milyonlarca kişi için zam ayı giderek yaklaşıyor. Temmuz ayında emekli ve memurlar başta olmak üzere 65 yaş,dul, yetim engelli, evde bakım, SED, kıdem tazminatı dahil olmak üzere pek çok gelir ve ödemeye zam yapılacak.

65 YAŞ VE DUL/YETİM ZAMMI! 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte zam hesabı ve maaş tablosu

CEPTEKİ 5 AYLIK ZAM ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu, verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,71 artarken, yıllık bazda ise 32,61 oranına yükseldi. Buna göre 5 aylık enflasyon yüzde 16.60'a yükseldi. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde %16.60'lık zam oranını cebe koyarken, memur ve memur emeklileri yüzde 5,05 enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayı için toplam artış oranı şimdiden yaklaşık %12,41 seviyesine ulaştı.

65 YAŞ VE DUL/YETİM ZAMMI! 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte zam hesabı ve maaş tablosu

5 AYLIK KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

5 Aylık Enflasyon: %16,6
5 Aylık Enflasyon Farkı: %5,05
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: %12,4

Katsayı: 1,1241

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65 YAŞ VE DUL/YETİM ZAMMI! 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte zam hesabı ve maaş tablosu

6 AYLIK BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revizyonu ortaya koydu.

Ankette yer alan beklentilere göre Haziran ayı enflasyon %1,52 artacak. Mayıs ayı TÜFE rakamlarının netleşmesiyle birlikte TCMB beklentilerine göre 6 aylık enflasyon yüzde 18,38'e ulaşacak. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,65'e ulaşması beklenirken, memur ve memur emeklisinin toplam zam oranı yüzde 14,11'e çıkacak.

65 YAŞ VE DUL/YETİM ZAMMI! 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte zam hesabı ve maaş tablosu

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 18.38
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6,65
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14,11

Katsayı: 1,1411

65 YAŞ VE DUL/YETİM ZAMMI! 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte zam hesabı ve maaş tablosu

SOSYAL YARDIMLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memurlara yapılacak zam ile birlikte 13 sosyal yardımda artış yaşanacak. Emeklilere yapılacak zam ile de SSK ve Bağ-Kur üzerinden maaş alan dul ve yetimlere yapılacak zam belli olacak.

65 YAŞ VE DUL/YETİM ZAMMI! 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte zam hesabı ve maaş tablosu

65 yaş aylığı: Sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara şu anda 6 bin 393 lira aylık destek ödemesi yapılıyor. Yüzde 12,41'lik 5 aylık enflasyona göre bu tutar temmuz ayında yaklaşık 7 bin 186 liraya yükselecek.

Yüzde 14,11'lik beklentiye göre ise yaklaşık 7 bin 295 liraya yükselecek.

65 YAŞ VE DUL/YETİM ZAMMI! 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte zam hesabı ve maaş tablosu

Evde bakım desteği: Bakıma muhtaç yaşlı ve engelli bireyler için sağlanan 13 bin 878 lira tutarındaki evde bakım desteği, 5 aylık verilere göre yüzde 12,41'lik artışla en az yaklaşık 15 bin 601 liraya yükselecek.

Yüzde 14,11'lik hesaplamaya göre ise temmuzda yaklaşık 15 bin 836 liraya çıkacak.

65 YAŞ VE DUL/YETİM ZAMMI! 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte zam hesabı ve maaş tablosu

Engelli aylığı: Yüzde 40-69 engelli vatandaşlara verilen 5 bin 103 liralık aylık ödeme 5 aylık verilere göre en az 5 bin 736 liraya, yüzde 14,11'lik tahmini artışa göre ise yaklaşık 5 bin 823 liraya ulaşacak.

Yüzde 70 ve üzeri engelli bireylere ödenen 7 bin 655 lira olan aylığı ise en az 8 bin 605 liraya çıkacak. Temmuz ayı için tahminlere göre ise 8 bin 735 liraya yükselecek.

Engelli bakım aylığı 18 yaş altı engelli çocukların yakınlarına ödenen 5 bin 103 liralık yardım da yüzde 12,41'lik artışla birlikte yaklaşık 5 bin 736 liraya yükselecek.

65 YAŞ VE DUL/YETİM ZAMMI! 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte zam hesabı ve maaş tablosu

Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Yardım: Tüberküloz veya SSPE hastalarına sağlanan 13 bin 878 liralık destek ödemesi de 5 aylık verilere göre yüzde 12,41'lik artış ile en az 15 bin 601 liraya çıkacak.

Temmuz ayı tahminlerine göre ise yaklaşık 15 bin 836 liraya yükselmesi bekleniyor.

65 YAŞ VE DUL/YETİM ZAMMI! 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte zam hesabı ve maaş tablosu

ÇOCUK YARDIMI NE KADAR OLACAK?

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında yapılan ödemeler yüzde 12,41'lik kesinleşen 5 aylık veriler ve Temmuz ayı tahminlerine göre yeniden hesaplandı.

Buna göre;

  • Okul öncesi çocuk için yapılan destek ödemesi 6 bin 592 liradan en az 7 bin 410 liraya, tahminlere göre ise yaklaşık 7 bin 522 liraya
  • İlköğretimde okuyan çocuk için verilen 9 bin 889 liralık ödeme en az 11 bin 116 liraya, tahminlere göre ise yaklaşık 11 bin 284 liraya
  • Ortaöğretimde okuyan çocuk için sağlanan 10 bin 548 liralık destek en az 11 bin 857 liraya, tahminlere göre yaklaşık 12 bin 036 liraya
  • Yükseköğrenimdeki çocuk için verilen 11 bin 867 liralık ödeme ise en az 13 bin 340 liraya, tahminlere göre yaklaşık 13 bin 542 liraya yükselecek.
65 YAŞ VE DUL/YETİM ZAMMI! 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte zam hesabı ve maaş tablosu

MEMURLARA AİLE YARDIMI NE KADAR YAPILACAK?

Temmuz ayında memurlara ödenen aile yardımları da yükselecek. Buna göre; çalışmayan eş için her ay ödenen destek 3 bin 154 lira 63 kuruştan en az 3 bin 546 lira 13 kuruşa, 6 aylık tahminlere göre ise 3.602,90 TL'ye çıkacak.

Çocuk yardımı ise 0-6 yaş grubunda 693 lira 94 kuruştan en az 780 lira 06 kuruşa, 6 yaş üzeri çocuklar için ise 346 lira 97 kuruştan en az 390 lira 03 kuruşa yükselecek. 6 aylık tahminlere göre ise 0-6 yaş yardımı 792,55 TL'ye, 6+ yaş üzeri için ise 395,79 TL'ye ulaşacak.

Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş grubunda iki çocuğu bulunan memura yapılan aylık aile yardımı ödemesi de 4 bin 542 lira 51 kuruştan yaklaşık 5 bin 106 lira 22 kuruşa çıkacak.

65 YAŞ VE DUL/YETİM ZAMMI! 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte zam hesabı ve maaş tablosu

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ VE KIDEM TAZMİNATI TAVANI DA ARTACAK

Memur maaş katsayısındaki artış, kamu görevlilerine ödenen toplu sözleşme ikramiyesine de yansıyacak. Halen aylık 982 lira 22 kuruş olarak uygulanan toplu sözleşme ikramiyesi 5 aylık kesinleşen rakamlara göre 1.104,15 TL'ye yükselecek.

6 aylık tahminlere göre ise 1.120,80 TL çıkacak.

Öte yandan özel sektör çalışanlarını ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da zamla birlikte artacak. Halen 64 bin 948 lira seviyesinde bulunan kıdem tazminatı tavanının 5 aylık verilere göre en az 73 bin 8 liraya çıkacak, 6 aylık tahminlere göre ise 74.104 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor.

65 YAŞ VE DUL/YETİM ZAMMI! 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte zam hesabı ve maaş tablosu

EMEKLİ DOKTORLARA İLAVE ÖDEME

Memur maaşındaki artış sorası emekli sandığı kapsamında aylık ilave ödeme alan emekli doktorlara da yansıyacak.

Buna göre uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 27 bin 757 liradan yaklaşık 31.673 TL'ye yükselecek.

Uzman emekli doktorlara yapılan ilave ödemenin ise 36 bin 84 liradan yaklaşık 41.176 TL'ye çıkması bekleniyor.

65 YAŞ VE DUL/YETİM ZAMMI! 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte zam hesabı ve maaş tablosu

5 aylık verilere ve 6 aylık göre sosyal yardımlar için netleşen rakamlar tablo halinde özetle şu şekilde:

No Kalem Mevcut Tutar %12,41 (5 Ay Memur) %14,11 (6 Ay Memur Tahmin)
1 En Düşük Memur Maaşı 61.890 TL 69.571 TL 70.605 TL
2 En Düşük Memur Emeklisi 27.772 TL 31.218 TL 31.689 TL
3 Çalışmayan Eş Aile Yardımı 3.154,63 TL 3.546,13 TL 3.602,90 TL
4 Çocuk Yardımı (0-6 Yaş) 693,94 TL 780,06 TL 792,55 TL
5 Çocuk Yardımı (6+ Yaş) 346,97 TL 390,03 TL 395,79 TL
6 Toplu Sözleşme İkramiyesi 982,22 TL 1.104,15 TL 1.120,80 TL
7 Emekli Doktor (Uzman) 36.084 TL 40.562 TL 41.176 TL
8 Emekli Doktor (Pratisyen) 27.757 TL 31.201 TL 31.673 TL
9 Kıdem Tazminatı Tavanı 64.948 TL 73.008 TL 74.104 TL
10 65 Yaş Aylığı 6.393 TL 7.186 TL 7.295 TL
11 Engelli Aylığı (%70+) 7.655 TL 8.605 TL 8.735 TL
12 Evde Bakım Desteği 13.878 TL 15.601 TL 15.836 TL
13 SED (Yükseköğrenim) 11.867 TL 13.340 TL 13.542 TL

65 YAŞ VE DUL/YETİM ZAMMI! 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte zam hesabı ve maaş tablosu

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Dul ve yetim maaşlarının hesaplanmasında vefat eden sigortalının SSK, Bağ-Kur veya emekli sandığı mensubu olup olmamasına göre değişiklik gösteriyor. SSK, Bağ-Kur dul ve yetim maaşları "kök maaşı" üzerinden enflasyon oranında yapılan zam ile belirlenirken, memur dul ve yetim maaşı memur katsayısına göre belirleniyor.

65 YAŞ VE DUL/YETİM ZAMMI! 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte zam hesabı ve maaş tablosu

5 aylık enflasyon verileri ve yüzde 18,38'lik tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden kesinleşen yüzde 16,60'lık zam oranı esas alındığında

Yüzde 75 dul maaşı
17.405 TL'den en az 20.294 TL'ye, tahminlere göre ise yaklaşık 20 bin 604 liraya

Yüzde 50 dul maaşı
11.606 TL'den en az 13.533 TL'ye tahminlere göre ise yaklaşık 13 bin 739 liraya

Yüzde 25 yetim maaşı
5.803 TL'den en az 6.766 TL'ye tahminlere göre ise yaklaşık 6 bin 870 liraya çıkacak.

65 YAŞ VE DUL/YETİM ZAMMI! 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte zam hesabı ve maaş tablosu
Kalem Mevcut Tutar %16,60 (5 Aylık Kesin) %18,38 (6 Aylık Tahmin)
Yüzde 75 Dul Aylığı 17.405 TL 20.294 TL 20.606 TL
Yüzde 50 Dul Aylığı 11.606 TL 13.533 TL 13.741 TL
Yüzde 25 Yetim Aylığı 5.803 TL 6.766 TL 6.870 TL
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#KIDEM TAZMİNATI