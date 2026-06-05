65 YAŞ VE DUL/YETİM ZAMMI! 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte zam hesabı ve maaş tablosu

Engelli aylığı: Yüzde 40-69 engelli vatandaşlara verilen 5 bin 103 liralık aylık ödeme 5 aylık verilere göre en az 5 bin 736 liraya, yüzde 14,11'lik tahmini artışa göre ise yaklaşık 5 bin 823 liraya ulaşacak.

Yüzde 70 ve üzeri engelli bireylere ödenen 7 bin 655 lira olan aylığı ise en az 8 bin 605 liraya çıkacak. Temmuz ayı için tahminlere göre ise 8 bin 735 liraya yükselecek.

Engelli bakım aylığı 18 yaş altı engelli çocukların yakınlarına ödenen 5 bin 103 liralık yardım da yüzde 12,41'lik artışla birlikte yaklaşık 5 bin 736 liraya yükselecek.