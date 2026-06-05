65 YAŞ VE DUL/YETİM ZAMMI! 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte zam hesabı ve maaş tablosu

5 aylık verilere ve 6 aylık göre sosyal yardımlar için netleşen rakamlar tablo halinde özetle şu şekilde:
|No
|Kalem
|Mevcut Tutar
|%12,41 (5 Ay Memur)
|%14,11 (6 Ay Memur Tahmin)
|1
|En Düşük Memur Maaşı
|61.890 TL
|69.571 TL
|70.605 TL
|2
|En Düşük Memur Emeklisi
|27.772 TL
|31.218 TL
|31.689 TL
|3
|Çalışmayan Eş Aile Yardımı
|3.154,63 TL
|3.546,13 TL
|3.602,90 TL
|4
|Çocuk Yardımı (0-6 Yaş)
|693,94 TL
|780,06 TL
|792,55 TL
|5
|Çocuk Yardımı (6+ Yaş)
|346,97 TL
|390,03 TL
|395,79 TL
|6
|Toplu Sözleşme İkramiyesi
|982,22 TL
|1.104,15 TL
|1.120,80 TL
|7
|Emekli Doktor (Uzman)
|36.084 TL
|40.562 TL
|41.176 TL
|8
|Emekli Doktor (Pratisyen)
|27.757 TL
|31.201 TL
|31.673 TL
|9
|Kıdem Tazminatı Tavanı
|64.948 TL
|73.008 TL
|74.104 TL
|10
|65 Yaş Aylığı
|6.393 TL
|7.186 TL
|7.295 TL
|11
|Engelli Aylığı (%70+)
|7.655 TL
|8.605 TL
|8.735 TL
|12
|Evde Bakım Desteği
|13.878 TL
|15.601 TL
|15.836 TL
|13
|SED (Yükseköğrenim)
|11.867 TL
|13.340 TL
|13.542 TL