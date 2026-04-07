7 Nisan güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte detaylar...

Brent petrolün varil fiyatı 112 doların üzerine çıkarak 2022 ortalarından bu yana en yüksek seviyelerine ulaşmıştı. 7 Nisan itibarıyla Brent petrolün varili 111,33 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte güncel rakamlar...

Giriş Tarihi: 07.04.2026 08:53
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 11,03 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları ve yatırımcıların Orta Doğu'daki savaşın arz kesintisine yol açabileceğine dair endişeleri etkili oldu.

Trump, Fox News'e telefonla yaptığı açıklamada, İran'la anlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda ülkeye yönelik saldırı planlarına değindi.

ABD Başkanı'nın İran'la ilgili olarak, "Hızlıca bir anlaşma yapmazlarsa her şeyi havaya uçurmayı ve petrolü ele geçirmeyi düşünüyorum. Ülkelerinin dört bir yanında köprülerin ve elektrik santrallerinin yerle bir olduğunu göreceksiniz." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

ABD'nin Tahran yönetimiyle anlaşmaya varılabileceği aktarılan haberde Trump'ın, "Sanırım yarın için iyi bir şansımız var, şu anda müzakereler devam ediyor." dediği kaydedildi.

Trump, 7 Nisan'ın İran'da "Enerji Santrali ve Köprü Günü" olacağını belirterek, "Boğaz'ı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız." uyarısında bulundu ve paylaşımda "Allah'a hamdolsun." ifadesini de kullandı.

Ayrıca, ABD Başkanı Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını belirtti.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de. (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer verdi.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, mayısta petrol üretimini günlük 206 bin varil artırma kararı aldı.

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplandı.

Nisan 2023'te açıklanan günlük 1,65 milyon varillik ek gönüllü üretim kesintisinin ele alındığı toplantıda, ülkelerin, piyasa koşullarına bağlı olarak gönüllü üretim kesintilerinin kademeli olarak kısmen ya da tamamen geri getirilebileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, enerjinin kesintisiz akışı açısından uluslararası deniz yollarının güvenliğinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Sekiz ülke, enerji altyapısına yönelik saldırılara ilişkin endişelerini dile getirerek, hasar gören enerji varlıklarının yeniden tam kapasiteye ulaştırılmasının maliyetli ve zaman alıcı olduğuna dikkati çekti. Bu tür gelişmelerin arz mevcudiyetini olumsuz etkilediği belirtilirken, altyapıya yönelik saldırılar veya uluslararası deniz yollarındaki kesintilerin enerji arz güvenliğini zedeleyerek piyasa oynaklığını artırdığı kaydedildi. Grubun bir sonraki toplantısı 3 Mayıs'ta yapılacak.

Brent petrolde teknik olarak 110,12 doların direnç, 109,32 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmeler ışığında dolayısıyla akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Son olarak; 2 Nisan gece yarısı itibarıyla LPG otogazda 4.27 TL zam geçişi oldu.

7 Nisan Salı gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 7,67 TL benzine ise 0,57 TL'lik zam yapılması bekleniyordu. Ancak benzin ve motorin için beklenen zam henüz kesinleşmedi.

Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı…

7 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzinin litresi: 62.60 TL
  • Motorinin litresi: 77.47 TL
  • LPG: 34.99 TL
  • İSTANBUL ANADOLU YAKASI
  • Benzinin litresi: 62.45 TL
  • Motorinin litresi: 77.32 TL
  • LPG: 34.99 TL
ANKARA

  • Benzinin litresi: 63.57 TL
  • Motorinin litresi: 78.60 TL
  • LPG: 33.87 TL
İZMİR

  • Benzinin litresi: 63.85 TL
  • Motorinin litresi: 78.87 TL
  • LPG: 34.79 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.