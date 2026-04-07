7 Nisan güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte detaylar...

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 11,03 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları ve yatırımcıların Orta Doğu'daki savaşın arz kesintisine yol açabileceğine dair endişeleri etkili oldu.

Trump, Fox News'e telefonla yaptığı açıklamada, İran'la anlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda ülkeye yönelik saldırı planlarına değindi.

ABD Başkanı'nın İran'la ilgili olarak, "Hızlıca bir anlaşma yapmazlarsa her şeyi havaya uçurmayı ve petrolü ele geçirmeyi düşünüyorum. Ülkelerinin dört bir yanında köprülerin ve elektrik santrallerinin yerle bir olduğunu göreceksiniz." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

ABD'nin Tahran yönetimiyle anlaşmaya varılabileceği aktarılan haberde Trump'ın, "Sanırım yarın için iyi bir şansımız var, şu anda müzakereler devam ediyor." dediği kaydedildi.

Trump, 7 Nisan'ın İran'da "Enerji Santrali ve Köprü Günü" olacağını belirterek, "Boğaz'ı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız." uyarısında bulundu ve paylaşımda "Allah'a hamdolsun." ifadesini de kullandı.

Ayrıca, ABD Başkanı Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını belirtti.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de. (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer verdi.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, mayısta petrol üretimini günlük 206 bin varil artırma kararı aldı.