8 milyon haneye yerli gaz dönemi başlıyor! Türkiye’nin dev enerji üssü Karadeniz’de göreve çıkıyor

8 MİLYON HANEYE YERLİ GAZ

Personel kapasitesi 140 kişi olan, 298.5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29.5 metre derinliğe sahip platformun maksimum doğal gaz işleme kapasitesi 10.5 milyon metreküp. Maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp seviyesinde bulunan platform ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi iki katına yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak.