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8 milyon haneye yerli gaz dönemi başlıyor! Türkiye'nin dev enerji üssü Karadeniz'de göreve çıkıyor
8 milyon haneye yerli gaz dönemi başlıyor! Türkiye'nin dev enerji üssü Karadeniz'de göreve çıkıyor
Sakarya Gaz Sahası'na geçecek olan Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi ile Karadeniz'deki günlük gaz üretimi 20 milyon metreküpe çıkacak. 8 milyon hanenin gaz ihtiyacı yerli imkânlarla karşılanacak.
Giriş Tarihi: 29.07.2026 06:06
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 06:11