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8 milyon haneye yerli gaz dönemi başlıyor! Türkiye'nin dev enerji üssü Karadeniz'de göreve çıkıyor

Sakarya Gaz Sahası'na geçecek olan Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi ile Karadeniz'deki günlük gaz üretimi 20 milyon metreküpe çıkacak. 8 milyon hanenin gaz ihtiyacı yerli imkânlarla karşılanacak.

BARIŞ ŞİMŞEK
Giriş Tarihi: 29.07.2026 06:06 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 06:11
8 milyon haneye yerli gaz dönemi başlıyor! Türkiye’nin dev enerji üssü Karadeniz’de göreve çıkıyor

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda görev yapacağı Sakarya Gaz Sahası'na geçecek. Eylül ayı başında göreve başlayacak olan platform ile Karadeniz'deki günlük gaz üretimi 20 milyon metreküpe çıkacak. Böylece 8 milyon hanenin gaz ihtiyacı yerli imkanlarla karşılanmaya başlanacak.

8 milyon haneye yerli gaz dönemi başlıyor! Türkiye’nin dev enerji üssü Karadeniz’de göreve çıkıyor

Osman Gazi yüzer üretim platformu, Karadeniz'deki görevine önümüzdeki aylarda başlayacak. Hazırlık çalışmaları Filyos Limanı'nda devam eden platform 30 Ağustos'ta resmi bir törenle buradan Sakarya Gaz Sahası'ndaki görev yerine uğurlanacak.

8 milyon haneye yerli gaz dönemi başlıyor! Türkiye’nin dev enerji üssü Karadeniz’de göreve çıkıyor

8 MİLYON HANEYE YERLİ GAZ
Personel kapasitesi 140 kişi olan, 298.5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29.5 metre derinliğe sahip platformun maksimum doğal gaz işleme kapasitesi 10.5 milyon metreküp. Maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp seviyesinde bulunan platform ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi iki katına yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak.

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8 milyon haneye yerli gaz dönemi başlıyor! Türkiye’nin dev enerji üssü Karadeniz’de göreve çıkıyor

Böylece Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı, Karadeniz'den karşılanmış olacak. Kıyıdan 161 kilometre açıkta deniz tabanına sabit bir şekilde 20 yıl boyunca görev yapacak olan Osman Gazi, çıkarılan gazı işleyerek karaya ulaştıracak.

8 milyon haneye yerli gaz dönemi başlıyor! Türkiye’nin dev enerji üssü Karadeniz’de göreve çıkıyor

Adeta deniz üstünde kurulu bir fabrika gibi çalışacak platform, gazın sisteme güvenli ve kesintisiz şekilde verilmesini sağlayacak.

8 milyon haneye yerli gaz dönemi başlıyor! Türkiye’nin dev enerji üssü Karadeniz’de göreve çıkıyor

OSMAN GAZİ'YE KARDEŞ GELİYOR
Sakarya Gaz Sahası faz-3 çalışmaları kapsamında Çin'den sipariş verilen ikinci yüzer platform ise 2028'de envantere katılacak. Yeni platformun devreye alınması ile sahadaki üretim kapasitesi, günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak.

8 milyon haneye yerli gaz dönemi başlıyor! Türkiye’nin dev enerji üssü Karadeniz’de göreve çıkıyor

Böylece 16-17 milyon haneye yerli gaz ulaşmış olacak. Türkiye'de şu anda 22 milyon hane doğal gaz kullanırken Faz-3 ile birlikte hanelerin yüzde 80'i yerli gaz kullanımına geçmiş olacak.

8 milyon haneye yerli gaz dönemi başlıyor! Türkiye’nin dev enerji üssü Karadeniz’de göreve çıkıyor

TOPLAM KEŞİF 785 MİLYAR METREKÜP
İlk keşfedildiği günden bu yanan muhalefet partileri keşfi bir "yalan" olarak nitelerken buna en güzel cevabı üretim ve gelir rakamları verdi.

8 milyon haneye yerli gaz dönemi başlıyor! Türkiye’nin dev enerji üssü Karadeniz’de göreve çıkıyor

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda keşfi yapılan 785 milyar metreküp doğalgazın şu an spot piyasadaki değeri 250 milyar dolara ulaşıyor.

8 milyon haneye yerli gaz dönemi başlıyor! Türkiye’nin dev enerji üssü Karadeniz’de göreve çıkıyor

Dünyanın en büyük 4'üncü enerji filosuna sahip olan Türkiye'nin Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han, Yıldırım ve Çağrı Bey adında 6 sondaj gemisi ile Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis isimli iki sismik araştırma gemisi bulunuyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#OSMAN GAZİ #KARADENİZ