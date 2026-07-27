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81 ilde eş zamanlı "Aile Kampı" düzenlenecek! Bakan Yumaklı tarih verdi: Çadırını alan katılabilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, aileleri ve çocukları doğayla buluşturacak "Aile Kampı" etkinliğinin 8 Ağustos'ta Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenleneceğini açıkladı. 81 ildeki korunan alanlarda gerçekleştirilecek etkinliklere çadır konaklamalı veya günübirlik katılım sağlanabilecek. İşte ayrıntılar...

İHA
Giriş Tarihi: 27.07.2026 11:42 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 11:48
81 ilde eş zamanlı Aile Kampı düzenlenecek! Bakan Yumaklı tarih verdi: Çadırını alan katılabilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek, çocuklarda doğa sevgisi ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir etkinliğe hazırlanıyor.

81 ilde eş zamanlı Aile Kampı düzenlenecek! Bakan Yumaklı tarih verdi: Çadırını alan katılabilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aile Kampı" etkinliğinin 8 Ağustos 2026 tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenleneceğini duyurdu.

81 ilde eş zamanlı Aile Kampı düzenlenecek! Bakan Yumaklı tarih verdi: Çadırını alan katılabilecek

Geçen yıl yoğun ilgi gören "Baba-Çocuk Kampı" etkinliğinin ardından bu yıl kapsamın genişletildiğini belirten Yumaklı, organizasyonun "Aile Kampı" formatına dönüştürüldüğünü bildirdi.

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81 ilde eş zamanlı Aile Kampı düzenlenecek! Bakan Yumaklı tarih verdi: Çadırını alan katılabilecek

AİLELER KORUNAN ALANLARDA DOĞAYLA BULUŞACAK

Etkinlikle ailelerin korunan alanlarda doğayla iç içe vakit geçirmelerinin ve farklı etkinlikleri birlikte deneyimlemelerinin sağlanacağını belirten Yumaklı, çocukların doğayı yaşayarak tanımalarının hedeflendiğini söyledi.

81 ilde eş zamanlı Aile Kampı düzenlenecek! Bakan Yumaklı tarih verdi: Çadırını alan katılabilecek

Bakan Yumaklı, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğayı sadece kitaplarda veya ekranlarda değil, bizzat yaşayarak, hissederek tanımasını istiyoruz. Düzenleyeceğimiz bu kapsamlı etkinlikle çocuklarımız sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazanırken, aileler de şehir hayatının stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirecekler" ifadelerini kullandı.

81 ilde eş zamanlı Aile Kampı düzenlenecek! Bakan Yumaklı tarih verdi: Çadırını alan katılabilecek

ÇADIRLI VEYA GÜNÜBİRLİK KATILIM İMKANI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) koordinasyonunda gerçekleştirilecek Aile Kampı'na katılım için iki farklı seçenek sunulacak.

Yumaklı, katılımcıların tercihlerine göre etkinliklere çadır konaklamalı veya günübirlik olarak katılabileceklerini bildirdi.

81 ilde eş zamanlı Aile Kampı düzenlenecek! Bakan Yumaklı tarih verdi: Çadırını alan katılabilecek

Kamp süresince alanların uygunluk durumuna göre doğa yürüyüşleri, çocuklara yönelik doğa atölyeleri, kuş gözlemi, kamp oyunları, kamp ateşi etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunları ve yıldız gözlemi gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

81 ilde eş zamanlı Aile Kampı düzenlenecek! Bakan Yumaklı tarih verdi: Çadırını alan katılabilecek

81 İLDE EŞ ZAMANLI YAPILACAK

"Aile Kampı"nın Türkiye'deki korunan alanlarda gerçekleştirilen en kapsamlı aile ve doğa temalı organizasyonlardan biri olacağını belirten Yumaklı, etkinliklerin Türkiye'nin dört bir yanındaki korunan alanlarda düzenleneceğini söyledi.

81 ilde eş zamanlı Aile Kampı düzenlenecek! Bakan Yumaklı tarih verdi: Çadırını alan katılabilecek

Aile Kampı; başta Ankara'daki Çubuk Karagöl Tabiat Parkı, İstanbul'daki Şamlar Tabiat Parkı, Antalya'daki Termessos Millî Parkı, Bolu'daki Abant Gölü Millî Parkı ve Muğla'daki Marmaris Millî Parkı olmak üzere 81 ilde belirlenen korunan alanlarda gerçekleştirilecek.

81 ilde eş zamanlı Aile Kampı düzenlenecek! Bakan Yumaklı tarih verdi: Çadırını alan katılabilecek

BAŞVURU TAKVİMİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Etkinlik için her ilde ayrı kontenjan belirlenecek. Bakan Yumaklı, başvuru takvimi ve katılım şartlarının önümüzdeki günlerde DKMP Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

81 ilde eş zamanlı Aile Kampı düzenlenecek! Bakan Yumaklı tarih verdi: Çadırını alan katılabilecek

Böylece aileler, kendi illeri için belirlenecek kontenjan ve şartlar doğrultusunda 8 Ağustos'taki etkinliklere başvurabilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#İBRAHİM YUMAKLI #TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI