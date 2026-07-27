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81 ilde eş zamanlı "Aile Kampı" düzenlenecek! Bakan Yumaklı tarih verdi: Çadırını alan katılabilecek
81 ilde eş zamanlı "Aile Kampı" düzenlenecek! Bakan Yumaklı tarih verdi: Çadırını alan katılabilecek
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, aileleri ve çocukları doğayla buluşturacak "Aile Kampı" etkinliğinin 8 Ağustos'ta Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenleneceğini açıkladı. 81 ildeki korunan alanlarda gerçekleştirilecek etkinliklere çadır konaklamalı veya günübirlik katılım sağlanabilecek. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 27.07.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 11:48