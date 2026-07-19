ABD Stratejik Bitcoin Rezervi belirsizliği sürüyor: Kongre engeli piyasaları tedirgin ediyor

Bitcoin yatırımcılarının uzun süredir fiyatları desteklemesini beklediği ABD Stratejik Bitcoin Rezervi planı, Kongre'deki yasal süreçlerin tamamlanamaması nedeniyle henüz resmiyet kazanmadı. Bu durum, piyasalarda beklentiyle hareket eden yatırımcılar açısından soru işaretlerini artırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşık 16 ay önce imzaladığı başkanlık kararnamesiyle gündeme gelen stratejik rezerv fikri, aradan geçen süreye rağmen uygulamaya alınmış değil. Sürecin uzaması, rezerv planına ilişkin iyimser beklentilerin yeniden değerlendirilmesine neden oluyor. ABD hükümetinin elinde büyük bölümü adli soruşturmalar kapsamında el konulan yaklaşık 323 bin 700 Bitcoin bulunduğu tahmin ediliyor. Bu miktar, dolaşımdaki toplam Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 1,5'ine denk geliyor. Ancak söz konusu varlıklar farklı federal kurumların kontrolünde tutulduğu için ortak bir stratejik rezerv yapısı oluşturulmuş değil. Beyaz Saray'ın kripto para danışmanlarından Patrick Witt, rezerv planının önündeki en büyük engelin Kongre olduğunu belirtiyor. Planın resmiyet kazanabilmesi için Kongre'nin gerekli yasal düzenlemeleri kabul etmesi gerekiyor. Ancak bugüne kadar bu konuda bağlayıcı bir yasa çıkarılmış değil. Süreçte öne çıkan en önemli girişim ise Senatör Cynthia Lummis'in hazırladığı Bitcoin Yasası oldu. Tasarı, ABD Hazine Bakanlığı'nın beş yıl içinde 1 milyon Bitcoin satın almasını ve bu varlıkları en az 20 yıl boyunca elinde tutmasını öngörüyor. Buna karşın tasarı aylardır komitede bekliyor ve kısa vadede yasalaşması beklenmiyor. Uzmanlara göre söz konusu planın hayata geçirilmesi, Bitcoin piyasasında tarihi bir dönüm noktası olabilir. ABD'nin uzun yıllar boyunca büyük miktarda Bitcoin'i elinde tutması, sınırlı arzı daha da azaltarak ETF'ler ve kurumsal yatırımcıların talebiyle birlikte fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir. Ayrıca ABD'nin Bitcoin'i stratejik rezerv varlığı olarak kabul etmesi halinde diğer ülkelerin de benzer adımlar atabileceği değerlendiriliyor. Bununla birlikte analistler, yatırım kararlarının yalnızca ABD'nin stratejik rezerv oluşturacağı beklentisine dayandırılmaması gerektiğini vurguluyor. Uzun vadede Bitcoin'in değerini destekleyen temel unsurun sınırlı arz yapısı olduğuna dikkat çekilirken, piyasaların şimdilik Kongre'den gelecek olası düzenlemelere odaklandığı ifade ediliyor.