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ABD'nin kritik hamlesi sonrası petrol yeniden yükseldi: Petrol fiyat tahminleri değişti! İşte detaylar...
ABD'nin kritik hamlesi sonrası petrol yeniden yükseldi: Petrol fiyat tahminleri değişti! İşte detaylar...
Ham petrol fiyatları İran petrolüne uygulanan yaptırımların yeniden devreye alınmasıyla yüzde 5'ten fazla yükseldi. Gelişme, piyasalarda ateşkesin bozulabileceği ve çatışmaların başlayabileceği endişelerini artırdı. ABD yönetimi İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren lisansı geri çekerken ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.
Giriş Tarihi: 08.07.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 09:35