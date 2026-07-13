Akaryakıt fiyatları 13 Temmuz haftasına nasıl başladı? Benzin ve motorine indirim bekleniyor mu? İşte detaylar...

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın ticari gemi trafiğine açık olduğunu ifade etti. Buna karşın İran, daha önce rotası onaylanmayan bir geminin vurulmasının ardından boğazın kapatıldığını duyurmuştu.

Gemi takip şirketi Kpler'in verilerine göre pazar günü Hürmüz Boğazı'ndan yalnızca altı gemi geçiş yaptı. Bu rakam, son beş haftanın en düşük günlük geçiş sayısı olarak kaydedildi.

Artan askeri gerilim, geçen ay imzalanan ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve 60 günlük ek müzakereler sonunda çatışmaların sona ermesini hedefleyen geçici ABD-İran anlaşmasının geleceğine yönelik belirsizlikleri de artırdı.