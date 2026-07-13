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Akaryakıt fiyatları 13 Temmuz haftasına nasıl başladı? Benzin ve motorine indirim bekleniyor mu? İşte detaylar...

13 Temmuz itibarıyla Brent petrolün varili 79,45 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.07.2026 09:00 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 09:05
Akaryakıt fiyatları 13 Temmuz haftasına nasıl başladı? Benzin ve motorine indirim bekleniyor mu? İşte detaylar...

Orta Doğu'da ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması, küresel enerji piyasalarında arz endişelerini artırdı. Karşılıklı saldırıların şiddetlenmesiyle petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde yükselişe geçti.

İran'ın, ABD'nin son saldırılarının ardından Körfez ülkelerine yönelik operasyonlarını genişletmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatını tehdit eden gelişmeler, petrol piyasalarında yukarı yönlü hareketi destekledi.

Akaryakıt fiyatları 13 Temmuz haftasına nasıl başladı? Benzin ve motorine indirim bekleniyor mu? İşte detaylar...

Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 4 yükselerek 79 dolar seviyesine çıktı. Hürmüz Boğazı'nın açık olup olmadığına ilişkin çelişkili açıklamalar ise olası arz kesintilerine yönelik endişeleri artırdı.

Hafta sonu boyunca İran'ın Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef alan saldırılarını genişletmesinin ardından ABD de İran'a yönelik yeni operasyonlar düzenledi. Böylece boğaz çevresinde devam eden saldırı ve misilleme süreci yeni bir aşamaya taşındı.

Akaryakıt fiyatları 13 Temmuz haftasına nasıl başladı? Benzin ve motorine indirim bekleniyor mu? İşte detaylar...

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın ticari gemi trafiğine açık olduğunu ifade etti. Buna karşın İran, daha önce rotası onaylanmayan bir geminin vurulmasının ardından boğazın kapatıldığını duyurmuştu.

Gemi takip şirketi Kpler'in verilerine göre pazar günü Hürmüz Boğazı'ndan yalnızca altı gemi geçiş yaptı. Bu rakam, son beş haftanın en düşük günlük geçiş sayısı olarak kaydedildi.

Artan askeri gerilim, geçen ay imzalanan ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve 60 günlük ek müzakereler sonunda çatışmaların sona ermesini hedefleyen geçici ABD-İran anlaşmasının geleceğine yönelik belirsizlikleri de artırdı.

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Akaryakıt fiyatları 13 Temmuz haftasına nasıl başladı? Benzin ve motorine indirim bekleniyor mu? İşte detaylar...

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) cuma günü yayımladığı aylık rapora göre, anlaşmanın ardından küresel petrol arzı haziran ayında günlük 4,1 milyon varil artış gösterdi. Buna rağmen üretim, savaş öncesindeki seviyelerin günlük 9,4 milyon varil altında kalmayı sürdürdü.

Akaryakıt fiyatları 13 Temmuz haftasına nasıl başladı? Benzin ve motorine indirim bekleniyor mu? İşte detaylar...

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Son olarak; 13 Temmuz gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 3.10 TL zam yapıldı.

PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…

Akaryakıt fiyatları 13 Temmuz haftasına nasıl başladı? Benzin ve motorine indirim bekleniyor mu? İşte detaylar...

13 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzinin litresi: 62.90 TL
  • Motorinin litresi: 69.88 TL
  • LPG: 31.19 TL
Akaryakıt fiyatları 13 Temmuz haftasına nasıl başladı? Benzin ve motorine indirim bekleniyor mu? İşte detaylar...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzinin litresi: 62.75 TL
  • Motorinin litresi: 69.73 TL
  • LPG: 30.59 TL
Akaryakıt fiyatları 13 Temmuz haftasına nasıl başladı? Benzin ve motorine indirim bekleniyor mu? İşte detaylar...

ANKARA

  • Benzinin litresi: 63.86 TL
  • Motorinin litresi: 70.99 TL
  • LPG: 31.19 TL
Akaryakıt fiyatları 13 Temmuz haftasına nasıl başladı? Benzin ve motorine indirim bekleniyor mu? İşte detaylar...

İZMİR

  • Benzinin litresi: 64.14 TL
  • Motorinin litresi: 71.26 TL
  • LPG: 30.99 TL
Akaryakıt fiyatları 13 Temmuz haftasına nasıl başladı? Benzin ve motorine indirim bekleniyor mu? İşte detaylar...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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