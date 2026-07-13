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Akaryakıt fiyatları 13 Temmuz haftasına nasıl başladı? Benzin ve motorine indirim bekleniyor mu? İşte detaylar...
Akaryakıt fiyatları 13 Temmuz haftasına nasıl başladı? Benzin ve motorine indirim bekleniyor mu? İşte detaylar...
13 Temmuz itibarıyla Brent petrolün varili 79,45 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...
Giriş Tarihi: 13.07.2026 09:00
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 09:05