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Akaryakıt fiyatları için hesaplar sil baştan! Yeni karar Resmi Gazete'de, benzine indirim geliyor
Akaryakıt fiyatları için hesaplar sil baştan! Yeni karar Resmi Gazete'de, benzine indirim geliyor
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt fiyatlarının hesaplanmasında önemli bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, benzinin litre fiyatının hesaplanmasında kullanılan yoğunluk değeri düşürüldü. Motorinin hesaplanmasında bir değişiklik olmazken, sektör kaynakları benzinin litresinde indirim beklendiğini açıkladı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 20.11.2026 09:13
Güncelleme Tarihi: 20.11.2026 09:14