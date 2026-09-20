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AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları…

Akaryakıt fiyatları, benzinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak yurt içinde de değişim gösteriyor. Arz endişelerinin hafiflemesiyle petrol fiyatları değer kaybetti. Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.09.2026 08:52 Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 08:58
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları…

Küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatları için belirleyici oluyor. Petrol cuma gününü değer kaybederek kapattı. Petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket benzin ve motorin fiyatlarını nasıl etkiledi. İşte 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları…

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları…

PETROL KAÇ DOLAR OLDU?

Petrol kazanımlarını silerek cuma günü varil başına 103 dolarak kadar geriledi. Böylelikle art arda üçüncü seansta kayıplar yaşadı. Suudi Arabistan'ın önemli petrol boru hattının kapanmasının arz üzerinde beklenenden daha az etki oluşturacağının öngörülmesi etkili oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları…

Suudi Arabistan son altı günde Hürmüz Boğazı'ndan günde 2,8 milyon varil petrol taşıdı. Bu rakam ağustos ayında sadece 700.000 varil/gündü. Suudi Arabistan'ın, Eylül ve Ekim ayları için Basra Körfezi'ndeki Ras Tanura limanından gemiden gemiye transferler yoluyla boğaz dışına 60 milyon varile kadar ham petrol sattığı bildiriliyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları…

Öte yandan Aramco'nun boru hattının günlük akışının yarısını geri getirmeyi beklediği yönündeki haberler de arz endişelerini hafifletti. Ancak, Perşembe günü Hürmüz'den sadece dört emtia gemisinin geçtiği tespit edildi.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları…

Hürmüz'den gelen hacimler çoğunlukla Çin ve Güney Kore'deki rafineriler tarafından karşılanıyor. Çin, Ağustos ayında yıllık %12,7 artışla 6,01 milyon ton rafine yakıt ihraç etti. Brent petrol fiyatları bu hafta %1,2 düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları…

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80.40 TL
Motorin: 96.30 TL
LPG: 34.99 TL

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları…

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80.20 TL
Motorin: 96.10 TL
LPG: 34.40 TL

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları…

Ankara

Benzin: 81.30 TL
Motorin: 97.40 TL
LPG: 35.09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları…

İzmir

Benzin: 81.60 TL
Motorin: 97.70 TL
LPG: 34.99 TL

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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