Trend
Galeri
Trend Ekonomi
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları…
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları…
Akaryakıt fiyatları, benzinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak yurt içinde de değişim gösteriyor. Arz endişelerinin hafiflemesiyle petrol fiyatları değer kaybetti. Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları…
Giriş Tarihi: 20.09.2026 08:52
Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 08:58