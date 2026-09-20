AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları…

Suudi Arabistan son altı günde Hürmüz Boğazı'ndan günde 2,8 milyon varil petrol taşıdı. Bu rakam ağustos ayında sadece 700.000 varil/gündü. Suudi Arabistan'ın, Eylül ve Ekim ayları için Basra Körfezi'ndeki Ras Tanura limanından gemiden gemiye transferler yoluyla boğaz dışına 60 milyon varile kadar ham petrol sattığı bildiriliyor.