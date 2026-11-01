Trend
Galeri
Trend Ekonomi
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? 1 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? 1 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatları, 1 Kasım Pazar günü ne kadar oldu? Araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Petrol fiyatları cuma günü kapanışta 4 yılın en yüksek zirvesi olan 116 dolara yaklaştı. Akaryakıt fiyatına zam ya da indirim var mı? İşte tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 01.11.2026 09:13
Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 09:15