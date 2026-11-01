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AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? 1 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları, 1 Kasım Pazar günü ne kadar oldu? Araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Petrol fiyatları cuma günü kapanışta 4 yılın en yüksek zirvesi olan 116 dolara yaklaştı. Akaryakıt fiyatına zam ya da indirim var mı? İşte tüm detaylar…

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.11.2026 09:13 Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 09:15
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? 1 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarına göre değişiyor. Petrol cuma günü yaşanan küresel gelişmelere bağlı olarak yeniden yükselişe geçti. 1 Kasım Pazar günü akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim var mı? İşte detaylar…

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? 1 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

PETROL ZİRVEYE YAKLAŞTI

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 113 doların üzerine çıkarak, 23 Ekim'de ulaşılan dört yıllık zirve olan 116,72 dolara yaklaştı. Fiyatlardaki artışlarda jeopolitik riskleri artmasına bağlı olarak arz kesintilerine yönelik endişelerin piyasaları tedirgin etmesi etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yeni saldırı tehdidi fiyatlardaki artışları etkiledi.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? 1 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

EKİM AYINDA YÜZDE DEĞER KAZANDI

Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimler yoğunlaştı. Öte yandan Ukrayna güçlerinin Samara bölgesindeki bir Rus rafinerisine saldırdığı bildirildi. Moskova da Ukrayna'ya karşı gece boyunca bir saldırı daha düzenledi. Bu gelişmeler, küresel petrol arz güvenliği konusundaki endişeleri artırdı ve brent petrol Ekim ayında %15'ten fazla değer kazandı.

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AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? 1 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatları da değişti. Yaşanan gelişmeler sonrasında benzinin litre fiyatına 4 lira 10 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 60 kuruş zam geldi. Böylece benzinin litre fiyatı bazı illerde 83 lirayı aşarken, motorinin litre fiyatı 103 lirayı geçti.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? 1 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

1 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 80.40 TL
Motorin litre fiyatı: 100.50 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? 1 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 80.30 TL
Motorin litre fiyatı: 100.30 TL
LPG litre fiyatı: 40.60 TL

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? 1 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 81.40 TL
Motorin litre fiyatı: 101.60 TL
LPG litre fiyatı: 41.29 TL

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? 1 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 81.70 TL
Motorin litre fiyatı: 101.90 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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