AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? 1 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatları da değişti. Yaşanan gelişmeler sonrasında benzinin litre fiyatına 4 lira 10 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 60 kuruş zam geldi. Böylece benzinin litre fiyatı bazı illerde 83 lirayı aşarken, motorinin litre fiyatı 103 lirayı geçti.