Trend Galeri Trend Ekonomi AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte 25 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte 25 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarına bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Brent petrol 4 yılın en yüksek seviyelerini gördü. Yurt içinde ise geçtiğimiz hafta benzine 7 lira 65 kuruş indirim geldi. Hafta sonu yola çıkacak araç sahipleri 25 Ekim güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte detaylar…

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.10.2026 10:23 Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 10:25
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte 25 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

Petrol piyasalarındaki gelişmelerle beraber akaryakıt fiyatları da değişiyor. Benzin ve motorin fiyatları değişti mi? Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 25 Ekim güncel akaryakıt fiyatları…

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte 25 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

4 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Brent petrol cuma günü 116 doların üzerinde çıkarak son dört yılın en yüksek seviyesini test etti. Fiyatlarındaki artışta ABD'nin önümüzdeki haftalarda İran'a yönelik saldırılarına devam edeceği beklentileri etkili oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte 25 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

Yabancı basında yer alan bazı haberlere göre ABD ve İsrail ara seçimlerden sonra İran'a yeni saldırılar planlıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte 25 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

PETROL YÜZDE 6 DEĞER KAZANDI

Öte yandan, İran ordusu komutanı, ülkenin askeri gücünün yeteneklerini güçlendirdikten sonra "asimetrik savaş" için tamamen hazır olduğunu söyledi. Bir başka taraftan Husi militanları Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte 25 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

Petrol devi Saudi Aramco'ya yapılan saldırıların ardından çalışanlarına Dhahran'daki genel merkezini boşaltmaları ve uzaktan çalışmaları talimatını verdi. Haftalık bazda, Brent petrol fiyatları %6'dan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte 25 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

25 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 76.30 TL
Motorin litre fiyatı: 96.80 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte 25 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 76.10 TL
Motorin litre fiyatı: 96.60 TL
LPG litre fiyatı: 40.60 TL

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte 25 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 77.30 TL
Motorin litre fiyatı: 97.90 TL
LPG litre fiyatı: 41.29 TL

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte 25 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 77.50 TL
Motorin litre fiyatı: 98.10 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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