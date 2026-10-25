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AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte 25 Ekim güncel akaryakıt fiyatları
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte 25 Ekim güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarına bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Brent petrol 4 yılın en yüksek seviyelerini gördü. Yurt içinde ise geçtiğimiz hafta benzine 7 lira 65 kuruş indirim geldi. Hafta sonu yola çıkacak araç sahipleri 25 Ekim güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 25.10.2026 10:23
Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 10:25