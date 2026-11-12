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AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: 12 Kasım güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: 12 Kasım güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında tabela gelen son indirimle değişti. Brent petrol fiyatı, ABD ile İran arasındaki gelişmelere bağlı olarak yeni güne 92 dolar seviyesinden aşağı inerek 91 dolar civarında başladı. Petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilmeler benzin ve motorin fiyatlarına yansıdı. İşte 12 Kasım güncel akaryakıt fiyatları…
Giriş Tarihi: 12.11.2026 08:14