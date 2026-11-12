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AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: 12 Kasım güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında tabela gelen son indirimle değişti. Brent petrol fiyatı, ABD ile İran arasındaki gelişmelere bağlı olarak yeni güne 92 dolar seviyesinden aşağı inerek 91 dolar civarında başladı. Petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilmeler benzin ve motorin fiyatlarına yansıdı. İşte 12 Kasım güncel akaryakıt fiyatları…

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.11.2026 08:14
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: 12 Kasım güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatları petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerle değişmeye devam ediyor. Son olarak yurt içinde benzin fiyatlarına indirim geldi. Peki, motorin fiyatları değişti mi? İşte 12 Kasım güncel akaryakıt fiyatları…

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: 12 Kasım güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Brent petrol fiyatı perşembe günü varil başına 91 dolara geriledi. ABD ve İran müzakerelerine yönelik gelişmelerle birlikte petrol fiyatları perşembe günü de gerilemeye devam etti.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: 12 Kasım güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

Washington barış görüşmelerinin devamı için İran'ın nükleer silah ya da uranyum zenginleştirmesi gibi konuları tamamen ortadan kaldırmasını istiyor. İranlı üst düzey bir yetkili ülkenin zenginleştirilmiş nükleer malzemesinin "tek bir atomunu" bile teslim etmeyeceklerini açıkladı.

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AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: 12 Kasım güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

Öte yandan Tahran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabilmesi için ABD'nin yaptırımlarını kaldırması ve deniz ablukasını sona erdirmesi gerektiğini yineledi.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: 12 Kasım güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

Dünyanın diğer tarafında Ukrayna insansız hava araçları ile Rusya'nın petrol alanlarına zarar vermeye devam etti. Ekim sonundan bu yana Rusya'nın toplam petrol işleme kapasitesinin yaklaşık %30'unu oluşturan rafinerileri faaliyetleri aksadı.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: 12 Kasım güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

Suudi Arabistan, OPEC'e Ekim ayında ham petrol üretiminin %26 arttığını ve son yılların en güçlü aylık üretim seviyelerinden birini kaydettiğini bildirdi.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: 12 Kasım güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olacak şekilde benzinde yaklaşık 3,40 TL indirim gerçekleşti. Motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: 12 Kasım güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...
12 KASIM AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 71,20TL
Motorin: 95,20 TL
LPG: 50,70 TL
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: 12 Kasım güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 71,00 TL
Motorin: 95,10 TL
LPG: 50,10 TL
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: 12 Kasım güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...
ANKARA
Benzin: 72,20 TL
Motorin: 96,40 TL
LPG: 50,79 TL
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: 12 Kasım güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...
İZMİR
Benzin: 72,40 TL
Motorin: 96,60 TL
LPG: 50,70 TL
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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