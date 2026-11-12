AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: 12 Kasım güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

Washington barış görüşmelerinin devamı için İran'ın nükleer silah ya da uranyum zenginleştirmesi gibi konuları tamamen ortadan kaldırmasını istiyor. İranlı üst düzey bir yetkili ülkenin zenginleştirilmiş nükleer malzemesinin "tek bir atomunu" bile teslim etmeyeceklerini açıkladı.