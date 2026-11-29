BRENT PETROL KAÇ DOLAR OLDU?

Brent petrolü cuma günü varil başına yaklaşık 95 dolara geriledi, böylelikle haftalık kazançları yüzde 2'nin altına düştü. Ortadoğu'da enerji altyapısına ve tankerlere yönelik artan saldırılar arz endişelerini artırdı. Bu da petrolün haftalık bir yükseliş kaydetmesinin yolunu açtı.