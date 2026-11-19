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AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Motorine indirim geliyor: 19 Kasım güncel motorin, benzin, LPG fiyatları
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Motorine indirim geliyor: 19 Kasım güncel motorin, benzin, LPG fiyatları
Akaryakıt fiyatları, brent petroldeki değer kayıpları sonrası güncellendi. Brent petrolün ağustos ayından bu yana en düşük seviyeleri görmesinin ardından motorine indirim geleceği öğrenildi. Peki, benzin fiyatlarına zam ya da indirim var mı? 19 Kasım güncel motorin, benzin, LPG fiyatları
Giriş Tarihi: 19.11.2026 08:56
Güncelleme Tarihi: 19.11.2026 08:59