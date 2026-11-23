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AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Zam ya da indirim var mı? 23 Kasım güncel benzin, motorin, LPG fiyatları
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Zam ya da indirim var mı? 23 Kasım güncel benzin, motorin, LPG fiyatları
Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarının 92 doların altına çekilmesinin ardından gelen indirimlerle güncellendi. Motorin ve benzin fiyatlarına hafta sonu gelen peş peşe indirimlerle akaryakıtta fiyat tablosu yenilendi. Akaryakıta zam ya da indirim var mı? 23 Kasım güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...
Giriş Tarihi: 23.11.2026 07:33