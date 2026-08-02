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AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos güncel akaryakıt fiyatlar...

Petrol fiyatlarındaki oynaklık yurt içinde akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Brent petrol, Orta Doğu'da yaşanan sorunların yeniden artmasıyla geçtiğimiz haftalarda 100 doların üzerine çıktı. Gelişmenin ardından araç sahipleri "Akaryakıt fiyatları zamlandı mı? "Benzin ve motorin ne kadar oldu?" sorularını soruyor. İşte 2 Ağustos güncel akaryakıt fiyatlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.08.2026 10:37 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 10:47
AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos güncel akaryakıt fiyatlar...

Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarındaki gelişmelere göre yurt içi piyasalarda fiyatlanıyor. Motorin ve benzin ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos güncel akaryakıt fiyatlar...

AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos güncel akaryakıt fiyatlar...

BRENT PETROL FİYATLARI

Brent petrol fiyatları küresel gelişmelerden etkilenerek sürekli dalgalı bir seyir izliyor. Brent petrol fiyatları Cuma günü %1,2 artarak varil başına 88 dolara yaklaştı.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos güncel akaryakıt fiyatlar...

Böylelikle petrol, Temmuz ayında yaklaşık %24'lük bir değer kazancı kaydederek Mart ayından bu yana en güçlü aylık artışını kaydetti. ABD ham petrol stoklarındaki düşüş, fiyatlar üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı oluşturdu.

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AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos güncel akaryakıt fiyatlar...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.18 TL

Motorin litre fiyatı: 80.97 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos güncel akaryakıt fiyatlar...


İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.02 TL

Motorin litre fiyatı: 80.82 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos güncel akaryakıt fiyatlar...

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.14 TL

Motorin litre fiyatı: 82.09 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos güncel akaryakıt fiyatlar...

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.44 TL

Motorin litre fiyatı: 82.37 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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