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AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos güncel akaryakıt fiyatlar...
AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos güncel akaryakıt fiyatlar...
Petrol fiyatlarındaki oynaklık yurt içinde akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Brent petrol, Orta Doğu'da yaşanan sorunların yeniden artmasıyla geçtiğimiz haftalarda 100 doların üzerine çıktı. Gelişmenin ardından araç sahipleri "Akaryakıt fiyatları zamlandı mı? "Benzin ve motorin ne kadar oldu?" sorularını soruyor. İşte 2 Ağustos güncel akaryakıt fiyatlar...
Giriş Tarihi: 02.08.2026 10:37
Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 10:47