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Akaryakıt fiyatlarında 3 haneli risk! Benzin ve motorin ne kadar oldu? Zam ya da indirim var mı?
Akaryakıt fiyatlarında 3 haneli risk! Benzin ve motorin ne kadar oldu? Zam ya da indirim var mı?
Araç sahipleri benzin ve motorindeki son durumu araştırmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarının, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker savaşı riskiyle yeniden 3 haneli rakamlara yükselmesi endişeleri beraberinde getirdi. Peki benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...
Giriş Tarihi: 10.09.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 11:08