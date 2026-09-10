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Akaryakıt fiyatlarında 3 haneli risk! Benzin ve motorin ne kadar oldu? Zam ya da indirim var mı?

Araç sahipleri benzin ve motorindeki son durumu araştırmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarının, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker savaşı riskiyle yeniden 3 haneli rakamlara yükselmesi endişeleri beraberinde getirdi. Peki benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.09.2026 10:48 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 11:08
Akaryakıt fiyatlarında 3 haneli risk! Benzin ve motorin ne kadar oldu? Zam ya da indirim var mı?
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Brent petrol, Orta Doğu'da ABD-İran arasında tanker çatışmasının yeniden şiddetlenmesi ve Suudi Arabistan'ın Cizan kentindeki günlük 400 bin varil kapasiteli rafineride üretimin durmasıyla 100 dolar seviyesini aştı. Petrol fiyatlarının yeniden 3 haneli seviyelere yükselmesi akaryakıt fiyatlarında endişeleri yeniden tırmandırdı.

Akaryakıt fiyatlarında 3 haneli risk! Benzin ve motorin ne kadar oldu? Zam ya da indirim var mı?

PETROL YENİDEN 3 HANELİ RAKAMLARDA

Brent petrol, ABD ile İran arasındaki çatışmanın tanker saldırılarıyla yeni bir boyuta taşınmasının ardından 100 doların üzerinde seyrediyor. Brent, 10 Eylül'de 101 dolar civarında işlem görürken, Batı Teksas türü ham petrol (WTI) 96 dolar seviyesinde bulunuyor. Brent fiyatı ağustos başından bu yana yaklaşık yüzde 30 yükseldi.

Akaryakıt fiyatlarında 3 haneli risk! Benzin ve motorin ne kadar oldu? Zam ya da indirim var mı?

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Akaryakıt fiyatlarına son olarak eylül ayı başında üst üste zam gelmişti. 3 Eylülde LPG'ye 1.10 TL, 4 Eylülde motorine 7.76 TL, benzine ise 2.47 TL zam yapıldı.

Akaryakıt fiyatlarında 3 haneli risk! Benzin ve motorin ne kadar oldu? Zam ya da indirim var mı?

Zammın ardından benzinin litresi 3 büyük şehirde 80 TL'ye, motorinin litresi ise 90 TL'ye dayandı.

Akaryakıt fiyatlarında 3 haneli risk! Benzin ve motorin ne kadar oldu? Zam ya da indirim var mı?

BENZİN VE MOTORİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

Araç sahipleri, son yükselişlerin ardından pompaya yeni bir zam yansıyıp yansımayacağını yakından takip ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesinin üzerine çıkmasının ardından gözler yeniden benzin ve motorin fiyatlarına çevrildi.

Akaryakıt fiyatlarında 3 haneli risk! Benzin ve motorin ne kadar oldu? Zam ya da indirim var mı?

10 Eylül Perşembe günü itibarıyla benzin ve motorin için yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.

Akaryakıt fiyatlarında 3 haneli risk! Benzin ve motorin ne kadar oldu? Zam ya da indirim var mı?

Ancak Akdeniz piyasasında motorinin referans fiyatındaki yükseliş, pompa fiyatlarına yönelik baskıyı artırdı. Mevcut veriler motorinde yüksek, benzinde ise daha sınırlı ancak yukarı yönlü bir fiyat değişimi ihtimaline işaret ediyor. Beklentinin netleşmesi için piyasadaki 9-11 Eylül ürün fiyatlaması yakından takip ediliyor.

Akaryakıt fiyatlarında 3 haneli risk! Benzin ve motorin ne kadar oldu? Zam ya da indirim var mı?

10 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 76.92 TL
Motorinin litresi: 88.89 TL
LPG: 34.99 TL

Akaryakıt fiyatlarında 3 haneli risk! Benzin ve motorin ne kadar oldu? Zam ya da indirim var mı?

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 76.78 TL
Motorinin litresi: 88.75 TL
LPG: 34.39 TL

Akaryakıt fiyatlarında 3 haneli risk! Benzin ve motorin ne kadar oldu? Zam ya da indirim var mı?

ANKARA

Benzin fiyatı: 77.89 TL
Motorin fiyatı: 90.02 TL
LPG: 35.09 TL

Akaryakıt fiyatlarında 3 haneli risk! Benzin ve motorin ne kadar oldu? Zam ya da indirim var mı?

İZMİR

Benzinin litresi: 77.17 TL
Motorinin litresi: 90.29 TL
LPG: 34.99 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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