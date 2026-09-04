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Akaryakıta çifte zam: Litresi 90 TL'yi aştı! İşte 4 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Akaryakıta çifte zam: Litresi 90 TL'yi aştı! İşte 4 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
4 Eylül itibarıyla Brent petrolün varili 96 dolardan işlem görüyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Motorine ve benzine zam geldi mi? İşte güncel rakamlar...
Giriş Tarihi: 04.09.2026 09:09
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 09:16