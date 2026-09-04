Akaryakıta çifte zam: Litresi 90 TL’yi aştı! İşte 4 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Hürmüz'deki belirsizliğin uzaması, petrol ithalatçısı ülkeleri daha uzak tedarik kaynaklarına yönelterek lojistik ve enerji maliyetlerini artırabilir. Bu durum küresel enflasyon baskısını yeniden güçlendirebileceği gibi, Türkiye'de de akaryakıt, ulaşım ve üretim giderleri üzerinden hissedilebilir. Bu nedenle piyasalar için asıl kritik eşik 100 dolar değil; Hürmüz'deki deniz trafiğinin ne ölçüde normale döneceği ve ABD-İran geriliminin bundan sonra nasıl seyredeceği olacak.