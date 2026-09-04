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Akaryakıta çifte zam: Litresi 90 TL'yi aştı! İşte 4 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

4 Eylül itibarıyla Brent petrolün varili 96 dolardan işlem görüyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Motorine ve benzine zam geldi mi? İşte güncel rakamlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.09.2026 09:09 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 09:16
Akaryakıta çifte zam: Litresi 90 TL’yi aştı! İşte 4 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonları ve ekonomik yaptırımları artırması, küresel petrol piyasasında arz endişelerini yeniden güçlendirdi. Hürmüz Boğazı'nda trafiğin ciddi ölçüde azalması ve ticari gemilere yönelik güvenlik risklerinin büyümesi, petrol fiyatlarındaki jeopolitik primi yükseltti. Brent petrol 95,67 dolara, ABD tipi ham petrol ise 91,56 dolara ulaşırken haftalık artış sırasıyla yüzde 7,1 ve yüzde 9,8 oldu.

Akaryakıta çifte zam: Litresi 90 TL’yi aştı! İşte 4 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Piyasanın odağında artık yalnızca saldırılar değil, Hürmüz'den petrol sevkiyatının ne kadar süreyle aksayacağı bulunuyor. Boğazdan geçen petrol miktarının 2025'in son çeyreğindeki günlük 21,6 milyon varilden 2026'nın ikinci çeyreğinde 4,9 milyon varile gerilemesi, krizin boyutunu ortaya koyuyor. Suudi Arabistan ve BAE'nin alternatif boru hatları bulunsa da bunların kapasitesi Hürmüz'deki normal akışı karşılamaya yetmiyor. Artan güvenlik, sigorta ve navlun maliyetleri de arz riskini büyütüyor.

Akaryakıta çifte zam: Litresi 90 TL’yi aştı! İşte 4 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Hürmüz'deki belirsizliğin uzaması, petrol ithalatçısı ülkeleri daha uzak tedarik kaynaklarına yönelterek lojistik ve enerji maliyetlerini artırabilir. Bu durum küresel enflasyon baskısını yeniden güçlendirebileceği gibi, Türkiye'de de akaryakıt, ulaşım ve üretim giderleri üzerinden hissedilebilir. Bu nedenle piyasalar için asıl kritik eşik 100 dolar değil; Hürmüz'deki deniz trafiğinin ne ölçüde normale döneceği ve ABD-İran geriliminin bundan sonra nasıl seyredeceği olacak.

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Akaryakıta çifte zam: Litresi 90 TL’yi aştı! İşte 4 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor.

Son olarak; 3 Eylül gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde LPG'ye 1.10 TL zam yapıldı.

4 Eylül gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 7.76 TL, benzine ise 2.47 TL zam yapıldı.

Akaryakıta çifte zam: Litresi 90 TL’yi aştı! İşte 4 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…

Akaryakıta çifte zam: Litresi 90 TL’yi aştı! İşte 4 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

4 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzinin litresi: 76.92 TL
  • Motorinin litresi: 88.89 TL
  • LPG: 34.99 TL
Akaryakıta çifte zam: Litresi 90 TL’yi aştı! İşte 4 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzinin litresi: 76.78 TL
  • Motorinin litresi: 88.75 TL
  • LPG: 34.39 TL
Akaryakıta çifte zam: Litresi 90 TL’yi aştı! İşte 4 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

ANKARA

  • Benzinin litresi: 77.89 TL
  • Motorinin litresi: 90.02 TL
  • LPG: 35.09 TL
Akaryakıta çifte zam: Litresi 90 TL’yi aştı! İşte 4 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İZMİR

  • Benzinin litresi: 77.17 TL
  • Motorinin litresi: 90.29 TL
  • LPG: 34.99 TL
Akaryakıta çifte zam: Litresi 90 TL’yi aştı! İşte 4 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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