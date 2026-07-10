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Akaryakıta dev zam sonrası indirim yolda! Sürücüler dikkat... İşte güncel motorin ve benzin fiyatları
Akaryakıta dev zam sonrası indirim yolda! Sürücüler dikkat... İşte güncel motorin ve benzin fiyatları
Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselmesinin ardından Brent Petrolde yaşanan artış akaryakıt fiyatlarında dalgalanmaya yol açtı. Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı 3 TL zam yapılmasının ardından indirim yapılacağı öğrenildi. Peki indirim pompaya yansıyacak mı? İşte güncel motorin ve benzin fiyatları...
Giriş Tarihi: 10.07.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 11:03