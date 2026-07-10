Akaryakıta dev zam sonrası indirim yolda! Sürücüler dikkat... İşte güncel motorin ve benzin fiyatları

GECE YARISI İNDİRİM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre bir haftada yapılan toplamda 5 TL zam yapılan motorinin litre fiyatına 11 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 2,16 TL indirim uygulanacak.

Öte yandan söz konusu indirimin eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıması beklenmiyor.