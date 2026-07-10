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Akaryakıta dev zam sonrası indirim yolda! Sürücüler dikkat... İşte güncel motorin ve benzin fiyatları

Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselmesinin ardından Brent Petrolde yaşanan artış akaryakıt fiyatlarında dalgalanmaya yol açtı. Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı 3 TL zam yapılmasının ardından indirim yapılacağı öğrenildi. Peki indirim pompaya yansıyacak mı? İşte güncel motorin ve benzin fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.07.2026 10:47 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 11:03
Akaryakıta dev zam sonrası indirim yolda! Sürücüler dikkat... İşte güncel motorin ve benzin fiyatları

Orta Doğu'da başlayan yeniden savaş tedirginliği akaryakıt fiyatlarında değişimi beraberinde getiriyor. Brent Petrol'deki yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarında üst üste artış yaşandı. Zamların ardından indirim de gündemde.

Akaryakıta dev zam sonrası indirim yolda! Sürücüler dikkat... İşte güncel motorin ve benzin fiyatları

BRENT PETROL YÜKSELİŞTE

Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliklerin etkisiyle 76 doların üzerine çıktı. Rusya'nın petrol altyapısına yönelik saldırılar da arz endişelerini artırarak fiyatları destekledi. Gözler 77 dolar direncine çevrildi.

Akaryakıta dev zam sonrası indirim yolda! Sürücüler dikkat... İşte güncel motorin ve benzin fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma neticesinde akaryakıt fiyatlarında da değişim sürüyor. Haziran ayında motorine üst üste 3 kez indirim gelmiş, dizel yakıtın litresinde sırasıyla 1.22 TL, 0.42 TL ve 0.46 TL düşüş yaşanmıştı.

19 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde ise benzine 1 TL indirim yapılmıştı. Temmuz ayının başında ise LPG'ye 0.92 TL indirim yapıldı.

Motorinin litresine 7 Temmuz'da 1 lira 31 kuruş, 9 Temmuz'da ise 76 kuruş zam yapıldı.

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Akaryakıta dev zam sonrası indirim yolda! Sürücüler dikkat... İşte güncel motorin ve benzin fiyatları

TABELALAR GECE YARISI BİR KEZ DAHA DEĞİŞTİ

Rafineri çıkış fiyatlarındaki artış nedeniyle motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3,09 TL zam yapıldı. Yapılan zammın tamamı pompa satış fiyatlarına yansırken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı 70 TL'yi aştı.

Akaryakıta dev zam sonrası indirim yolda! Sürücüler dikkat... İşte güncel motorin ve benzin fiyatları

GECE YARISI İNDİRİM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre bir haftada yapılan toplamda 5 TL zam yapılan motorinin litre fiyatına 11 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 2,16 TL indirim uygulanacak.

Öte yandan söz konusu indirimin eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıması beklenmiyor.

Akaryakıta dev zam sonrası indirim yolda! Sürücüler dikkat... İşte güncel motorin ve benzin fiyatları

10 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam sonrası oluşan pompa fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Akaryakıta dev zam sonrası indirim yolda! Sürücüler dikkat... İşte güncel motorin ve benzin fiyatları

İstanbul (Anadolu Yakası)

  • Benzin: 62,72 TL
  • Motorin: 69,70 TL
  • LPG: 30,59 TL
Akaryakıta dev zam sonrası indirim yolda! Sürücüler dikkat... İşte güncel motorin ve benzin fiyatları

Ankara

  • Benzin: 63,84 TL
  • Motorin: 70,97 TL
  • LPG: 31,19 TL
Akaryakıta dev zam sonrası indirim yolda! Sürücüler dikkat... İşte güncel motorin ve benzin fiyatları

İzmir

  • Benzin: 64,12 TL
  • Motorin: 71,24 TL
  • LPG: 31,79 TL
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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